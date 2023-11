Es importante entender que no hay una solución milagrosa para mejorar la velocidad de carga. Algunos métodos pueden ofrecer mejores resultados, dependiendo de cómo esté configurado tu sitio web. A continuación, discutimos 7 consejos para mejorar el rendimiento de tu sitio web.

Rendimiento del sitio web

Elegir el proveedor de alojamiento adecuado

Cada proveedor de alojamiento ofrece diferentes niveles de rendimiento básico. Además, generalmente no puedes comparar el rendimiento de los planes de alojamiento web compartido con ofertas más avanzadas como los servidores dedicados. Idealmente, quieres usar un proveedor de alojamiento web que ofrezca un rendimiento excelente en todas las áreas. Cada proveedor de alojamiento web te dirá que es el más rápido, así que depende de ti comparar las características y precios y leer tantas opiniones como puedas antes de tomar una decisión.

Usar la caché del navegador

La caché es uno de los pasos más importantes para mejorar el tiempo de carga de tu sitio web. Al habilitar la caché del navegador, le indicas a los navegadores de tus visitantes que almacenen temporalmente algunos de los archivos estáticos de tu sitio web en sus computadoras. Dado que estos visitantes no tendrán que volver a cargar tu sitio web cada vez que regresen, el tiempo de carga debería ser mucho más rápido en visitas posteriores. Hay muchas formas de aprovechar la caché del navegador en WordPress, y si aún no lo has configurado, ahora es el momento perfecto para hacerlo.

Habilitar keep-alive en tu servidor web

Cuando visitas un sitio web, tu navegador generalmente establece una conexión con su servidor y la utiliza para transferir los archivos que necesita cargar. Sin embargo, si tu servidor no está configurado correctamente, los usuarios pueden tener que crear nuevas conexiones para cada archivo individual que deseen transferir, lo cual no es una forma eficiente de cargar sitios web modernos con docenas y a veces cientos de archivos.

Habilitar la compresión GZIP

Como su nombre lo indica, GZIP es un método de compresión que te permite reducir el tamaño de los archivos para varios elementos de tu sitio web. Cuanto más pequeña sea la página, generalmente se cargará más rápido. Muchos proveedores de alojamiento web permiten la compresión GZIP para casi todos los planes de forma predeterminada.

Evitar redirecciones de páginas de destino siempre que sea posible

En el pasado, muchas personas han recomendado que configures una versión móvil de tu sitio de WordPress, tanto para fines de optimización de motores de búsqueda como para la satisfacción del usuario. Para que este enfoque funcione, tenías que implementar una redirección de páginas de destino que redirigiera a los usuarios móviles a la versión adecuada de tu sitio y les permitiera ser almacenados en caché para acelerar aún más las cosas.

Usar una red de entrega de contenido

Con la mayoría de los tipos de alojamiento excepto el alojamiento en la nube, tu sitio web se aloja en un único servidor con una ubicación específica. Cada visitante debe conectarse a este servidor para cargar tu sitio web, lo que puede provocar cuellos de botella. Las CDNs son grupos de servidores en todo el mundo que almacenan copias de sitios web.

Esta configuración te proporciona dos beneficios

Reduce la carga en tus servidores.

Esto significa tiempos de carga más rápidos para visitantes internacionales.

Desactivar cadenas de consulta para recursos estáticos

Las cadenas de consulta son extensiones que a veces se ven al final de las URL, que comienzan con caracteres especiales como signos de interrogación o ampersands. El propósito de las cadenas de consulta es permitirte identificar versiones específicas de un activo o evitar restricciones de caché. Puedes usar cadenas de consulta para la caché y forzar al navegador a cargar la última versión del archivo.

Conclusión

Esto debería eliminar prácticamente la necesidad de cadenas de consulta. La buena noticia es que hay muchas formas de desactivar las cadenas de consulta para tu sitio, ya sea que estés utilizando WordPress u otra solución.