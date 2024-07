7 Conclusiones de Nuestra Investigación Sobre un Inversor Secreto en las Empresas de Jack Ma.

No businessmaan en China fue más exitoso, famoso o rico que Jack Ma, cuyo toque mágico convirtió empresas como Alibaba en juggernauts internacionales. Tampoco temió cruzar las autoridades chinas, insistiendo en que no haría negocios con ellos.

Pero una investigación de The New York Times y The Wire China descubrió que otro empresario chino, con conexiones profundas a familiares de la élite política de China, había estado invirtiendo secretamente en las empresas de Mr. Ma. A través de una red de empresas fantasma y testaferros, ese empresario, Xiao Jianhua, participó en acuerdos en las empresas de Mr. Ma durante un período de cinco años, según la investigación.

Mr. Xiao, un multimillonario, ahora está detenido cumpliendo una sentencia de 13 años por soborno y corrupción, un objetivo de alto perfil en la dramática consolidación de poder del presidente Xi Jinping.

Mr. Ma, por su parte, prácticamente se ha retirado de la vida pública, sin tener ningún papel formal en las empresas que fundó. Un abogado de Alibaba dijo que Mr. Ma “nunca tuvo ninguna relación comercial con el Sr. Xiao”, y que “las conexiones que usted afirma existir no tienen ninguna base en la realidad”. Dos de los principales socios de Mr. Ma dijeron que buscaron y no encontraron enlaces con el Sr. Xiao.

El Sr. Xiao no pudo ser contactado para hacer comentarios, pero un ex alto ejecutivo de su empresa, ya desaparecida, confirmó que estaba detrás de las inversiones. “Según sabemos”, dijo el ejecutivo, “Jack Ma no estaba al tanto de esos acuerdos”.

Aquí hay siete conclusiones de la investigación de The Times y The Wire China.

Las empresas de los hombres estaban enmarañadas en al menos $1 mil millones en acuerdos.

Tras bambalinas, el Grupo Tomorrow de Mr. Xiao aseguró acciones lucrativas en una serie de empresas de Mr. Ma, según un examen de más de 2.000 documentos confidenciales de la empresa. No había evidencia en los documentos, proporcionada por un antiguo empleado, de que Mr. Ma supiera de las transacciones.

Los acuerdos ofrecen una vista en primera fila del modelo de capitalismo característico de China, donde los empresarios bien conectados y aquellos que recaudan dinero para ellos están mejor, al menos en algunos casos, sin interactuar entre sí.

Las inversiones se hicieron con el máximo secreto.

Mr. Xiao controlaba su vasto imperio a través de entidades extranjeras y accionistas intermedios, otorgándole anonimato como financiero y protegiendo las inversiones de la mirada pública.

Esta había sido parte de su estrategia desde hacía mucho tiempo. Su especialidad era ser un conserje para los principitos de China, ayudando a la élite política a transferir riqueza al extranjero y comprar y vender activos. En al menos un caso, lo hizo para una hermana del Sr. Xi, presidente de China.

Mr. Xiao se lanzó sobre Alibaba cuando la élite china estaba buscando una parte.

A medida que el éxito de Mr. Ma despegó, las autoridades chinas prestaron más atención a sus patrocinadores extranjeros. En septiembre de 2011, los inversores chinos comenzaron a aumentar su participación en su gigante del comercio electrónico Alibaba, que era propiedad mayoritaria de extranjeros.

Fue entonces cuando los mundos paralelos de Mr. Ma y Mr. Xiao se unieron.

Los nuevos inversores incluyeron una empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas llamada Financial Giant. En papel, estaba en manos de una mujer de 24 años cuya familia, muestran los documentos, servía de testaferros para Mr. Xiao. La participación de $25 millones que ella tenía para él crecería a $160 millones cuando Alibaba saliera a bolsa en 2014.

El esposo de una estrella de cine, y amigo de Mr. Ma, ayudó a Mr. Xiao a obtener una parte del negocio cinematográfico de Mr. Ma.

En al menos dos de las inversiones vinculadas a Xiao, el amigo y socio de negocios de Mr. Ma, Huang Youlong, se embarcó en los acuerdos en nombre de las empresas de Mr. Xiao.

Una de las inversiones fue en Alibaba Pictures, una empresa de cine y televisión. El Sr. Huang y su esposa, Zhao Wei, pagaron alrededor de $400 millones para adquirir una participación del 9 por ciento. Pero la pareja lo pagó con dinero de una de las empresas de Mr. Xiao.

Mr. Xiao estaba detrás de los mayores accionistas de la empresa de corretaje de Mr. Ma.

En 2015, Mr. Ma y un socio comercial compraron una correduría de Hong Kong y la rebautizaron como Yunfeng Financial — el “Yún” en Yunfeng es el nombre dado de Mr. Ma en chino.

La compra ofrece la evidencia más clara de que Mr. Xiao era un accionista crucial en una de las empresas de Mr. Ma.

A través de cuatro empresas extranjeras y una quinta firma propiedad de Mr. Huang, Mr. Xiao controlaba aproximadamente un tercio de las acciones de la empresa. Eso lo convirtió en su mayor accionista — incluso más grande que Mr. Ma.

Después de su arresto, la conexión de Mr. Xiao con las empresas de Mr. Ma continuó.

Mr. Xiao fue detenido en 2017 como parte de una campaña china contra la corrupción. Sus familiares y asociados se apresuraron a deshacerse de algunas de sus participaciones, incluidos más de $60 millones en una de las empresas de Mr. Ma, muestran los documentos. Pero sus lazos financieros con Mr. Ma no terminaron allí.

En 2020, cuando Mr. Ma buscaba salir a bolsa con su empresa de pagos electrónicos, Ant Group, la red de Mr. Xiao controlaba aproximadamente una décima parte de un punto porcentual de las acciones de Ant. Incluso esa pequeña fracción habría sido valorada en unos $307 millones después de la OPI.

Pero no fue así. Después de que los funcionarios chinos desmantelaron las empresas de Mr. Xiao — y Mr. Ma criticó públicamente a los reguladores financieros chinos — el gobierno suspendió la OPI.

Un modelo de capitalismo en China, Mr. Ma no pudo escapar del lado sórdido de los negocios allí.

Los académicos de la economía china consideraron sorprendentes — y significativos — los hallazgos de The Times y The Wire China. “Encontrarlos conectados de esta manera”, dijo Meg Rithmire, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard que ha estudiado la red financiera de Mr. Xiao, “muestra que el sistema chino es tan turbio que todos quedan atrapados en la misma red”.