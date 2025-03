7 conclusiones clave del informe del ejército israelí sobre lo que sucedió el 7 de octubre.

El Ejército de Defensa de Israel (IDF) publicó la mayoría de su investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 y en los días previos a la masacre de Hamas. Mientras que la investigación inicial comenzó en noviembre de 2023, el saliente Jefe de Estado Mayor del IDF, Teniente General Herzi Halevi, ordenó a todas las unidades que iniciaran investigaciones en marzo de 2024. El IDF se abstuvo de ofrecer recomendaciones en su informe, diciendo que esas serían dejadas al próximo Jefe de Estado Mayor del IDF, Mayor General (res.) Eyal Zamir, quien asumirá el cargo la próxima semana.

Las fuerzas israelíes se ven entre los escombros de edificios destruidos después de los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y palestinas en Be’eri, Israel, el 13 de octubre de 2023.

7 de octubre No ha Terminado. Un Año Después, 101 Rehenes Siguen Siendo Retenidos en Gaza

Según la evaluación del IDF, entre 5,000 y 5,600 militantes se infiltraron en Israel en tres oleadas. Mientras tanto, se dispararon 4,696 cohetes y morteros hacia Israel. Los ataques dejaron 829 civiles israelíes, 76 extranjeros y 415 miembros de las fuerzas de seguridad muertos. Además, 251 rehenes fueron llevados a la Franja de Gaza.

“La falla fundamental fue el resultado de no entender las intenciones de Hamas y su preparación para un ataque sorpresa a gran escala”, dicen altos funcionarios del IDF en el informe.

Los ataques de Hamas no se hicieron apresuradamente, según el IDF, la planificación comenzó casi siete años antes de la masacre, con la formación del “concepto fundamental” en noviembre de 2016 y un “plan inicial” en julio de 2017. El plan de Hamas fue aprobado en julio de 2019 y el plan operativo se estableció en agosto de 2021. A principios de 2022, se estableció un comité de preparación y a lo largo del año, el grupo terrorista evaluó opciones para implementar su plan.

El IDF dice que Hamas consideró numerosas fechas para los ataques, incluido el 16 de septiembre, que era Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y el 25 de septiembre, Yom Kippur, el día judío de la expiación. Finalmente, el 7 de octubre de 2023, que coincidió con la festividad judía de Simjat Torá, que marca el fin y el reinicio de la Torá.

Continuar Leyendo en la Aplicación de Fox News

Mirando Hacia Atrás en la Cronología de la Guerra de Israel contra Hamas Después del 7 de octubre

El ataque, según la evaluación del IDF, comenzó a tomar forma en las primeras horas del 7 de octubre. Hamas presuntamente comenzó a preparar sus fuerzas alrededor de las 11:00 p.m. del 6 de octubre, después de pasar gran parte del día poniéndolas en alerta y reuniendo armas, y concluyó las reuniones informativas a las 4:00 a.m. del 7 de octubre.

La infiltración en sí comenzó con la primera oleada a las 6:29 a.m. cuando 1,154 miembros de las fuerzas Nukhba de Hamas invadieron, rompiendo la barrera de seguridad entre Gaza e Israel. El IDF declaró un estado de emergencia a las 6:43 a.m. y a las 7:10 a.m. la Fuerza Aérea Israelí (IAF) siguió su ejemplo.

Entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m., 3,400 militantes estaban dentro del territorio israelí. Además, justo antes de las 8:00 a.m., el comandante militar de Hamas, Mohammed Deif, instó a los civiles de Gaza a unirse a los ataques. La evaluación indica que después de las 9:00 a.m., los atacantes aprovecharon las fallas del IDF y aprovecharon las oportunidades para continuar el asalto. Algunos presuntamente planeaban adentrarse más en el territorio israelí.

Varios de los “principales ataques” fueron detenidos por el IDF alrededor de la 1:00 p.m., pero aún había cientos de atacantes en Israel a las 3:00 p.m. El IDF dice que ganó control sobre algunas de las comunidades y áreas circundantes a las 9:00 p.m., pero aún había docenas presentes alrededor de la medianoche.

“No predijimos que Hamas sería capaz de ser tan brutal en su lucha”, escribieron altos funcionarios del IDF.

Gran parte del enfoque del IDF estaba en Irán y Hezbollah antes de los ataques del 7 de octubre, y en ese momento Hamas fue definido como una amenaza secundaria. Además, el IDF asumió que podría contener la actividad de Hamas mientras trabajaba en “mejorar gradualmente la realidad existente” con el objetivo de eliminar al grupo terrorista.

El IDF también creía que “Hamas no quería una guerra a gran escala”, lo que llevó a Israel a concluir que una invasión a gran escala era improbable. En la evaluación, el IDF dice que Hamas aprovechó la percepción de Israel de la situación y la utilizó a su favor.

Otro error importante destacado en la evaluación es la creencia del IDF de que la principal amenaza de Hamas eran los cohetes y morteros disparados desde Gaza. Esto, combinado con la dependencia de tácticas defensivas y una barrera, así como la reducción de tropas en la frontera entre Israel y Gaza, llevaría a una catástrofe.

La Dirección de Inteligencia de Israel no comprendió ni analizó completamente la información que tenía sobre Hamas y sus intenciones. Esto aparentemente también se aplica a la percepción del IDF sobre el “Eje” chiíta y sus opiniones sobre Israel. El IDF afirma que durante la revisión encontró problemas sistémicos arraigados en la directiva de inteligencia y la cultura.

Desde 2018, la Dirección de Inteligencia había estado recopilando información sobre el concepto de Hamas para un ataque a gran escala en Israel. Sin embargo, el plan fue considerado inviable y se pensaba que reflejaba los objetivos a largo plazo de Hamas.

En agosto de 2021, la inteligencia sobre la ala militar de Hamas describía el plan para un ataque a gran escala a las comunidades israelíes y puestos militares que rodean la Franja de Gaza. Los funcionarios de inteligencia no lograron establecer la conexión entre esta nueva información y lo que habían recopilado en 2018.

La inteligencia recibida en los meses previos al 7 de octubre indicaba que Hamas estaba llevando a cabo ejercicios de entrenamiento para incursiones. Esto aparentemente cambió la evaluación de la situación de la Unidad 8200 de élite de Israel, pero supuestamente esto no se comunicó con el liderazgo superior.

Soldados israelíes inspeccionan los autos quemados de los asistentes al festival en el sitio de un ataque de pistoleros de Hamas desde Gaza en el Festival Nova, cerca de la frontera de Israel con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2023.

El Ejército de Israel Encuentra los Cuerpos de 3 Rehenes en Gaza Asesinados en el Festival de Música del 7 de octubre

En las horas de la tarde del 6 de octubre de 2023, se activaron tarjetas SIM israelíes dentro de Gaza. Sin embargo, esto no fue alertado ya que había sucedido antes. Esas mismas tarjetas SIM luego permitieron a los militantes de Hamas comunicarse después de cruzar la frontera a Israel. También hubo indicaciones esa noche de que los líderes de Hamas se estaban reuniendo. Sin embargo, según la evaluación del IDF, ninguno de estos hechos fue suficiente para cambiar la forma de pensar de la Dirección de Inteligencia sobre Gaza, por lo tanto, no hubo ninguna alerta.

También hubo indicaciones de actividad tanto usual como inusual de Hamas esa noche. La investigación reveló que había fuentes de inteligencia que podrían haberse utilizado durante la noche para mejorar la información y que no se utilizaron. Sin embargo, el IDF afirma que si la Dirección de Inteligencia hubiera cambiado su evaluación de la situación, habría habido una alerta más alta para un ataque de Hamas localizado, pero no para una guerra a gran escala.

Se encontró que la IAF cumplió e incluso superó los estándares definidos para la preparación, excepto en dos casos debido a un intenso fuego de cohetes. Sin embargo, estos estándares no se alineaban con lo que se habría requerido para prepararse para un ataque sorpresa a gran escala. El IDF concluyó que hubo una “dificultad significativa” para distinguir entre las tropas del IDF, los civiles y los terroristas.

Si bien la IAF atacó los centros de mando clave de Hamas, el IDF admite que incluso en su revisión de los ataques es difícil determinar si podría haber habido un esfuerzo de ataque más efectivo dadas las circunstancias.

Sin embargo, se señaló que el IDF no se preparó para nada como la brutal masacre del 7 de octubre.

“Estábamos demasiado adictos a la inteligencia precisa y a la información que recibimos como comandantes y no consideramos otros escenarios. Esta falla quedará grabada para siempre en nuestra memoria, y nunca y jamás debemos olvidar”, escribieron altos funcionarios del IDF.

Una casa destruida después de una batalla entre soldados israelíes y terroristas palestinos el 10 de octubre de 2023 en Kfar Aza, Israel.

En su conclusión, el IDF señala que la evaluación de la situación en Gaza y con respecto a Hamas estaba tan arraigada en el establecimiento que no hubo una discusión profunda sobre posibilidades alternativas. Además, ahora dice que fue “incorrecto” intentar “gestionar conflictos” con Hamas y, en el futuro, la eliminación de las amenazas debe ser priorizada.

La evaluación también aborda la posibilidad de un ataque futuro, diciendo que una estrategia preventiva será clave.

Fuente original del artículo: 7 puntos clave del informe del ejército israelí sobre lo sucedido el 7 de octubre