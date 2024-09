7 comportamientos para una relación duradera

“

Nicole LePera—una renombrada terapeuta de parejas con más de 10 millones de seguidores en Instagram, TikTok y X—identificó siete patrones de comportamiento de parejas duraderas. Así es cómo hacen que funcione, y tú también puedes hacerlo.

1. Sé el amigo de tu pareja

Las personas en parejas duraderas valoran sinceramente pasar tiempo juntas, dice LePera en X. “Estaban emocionadas de volver a casa el uno al otro y ponerse al día después de un largo día,” decía su tweet. “Les gustaba hacer cosas juntos. La amistad era la base de su relación.”

2. Navegar juntos en tiempos difíciles

Solo porque las parejas permanecieron juntas a largo plazo, eso no significa que no hayan tenido períodos difíciles donde incluso cuestionaron la relación. Enfrentar adversidades no los descarriló, sin embargo. En cambio, les ayudó a construir resiliencia, dice LePera.

Las parejas que duraron superaron períodos difíciles que las colocaron en encrucijadas, haciéndoles incluso cuestionar la relación. Lo que es clave en esas situaciones es que eligieron permanecer juntos y trabajarlo, saliendo más fuertes por ello.

“Esto estableció la confianza,” escribió LePera en un tweet.

3. Tomarse a la ligera las rarezas del otro

A veces, nuestras rarezas pueden convertirse en nuestras mayores inseguridades. Ya sea una obsesión por una serie de libros en particular o tener una estricta rutina de cuidado de la piel de 10 pasos, esas pequeñas cosas que hacemos nos hacen únicos, y los mejores compañeros apreciarán esos atributos como parte de nosotros.

Al reconocer esas rarezas, dice LePera, los compañeros incluso hacían reconocimientos ligeros pero nunca eran hiper-críticos.

“Incluso si a veces eran molestas”, dice.

4. No trates de cambiar a tu pareja

LePera tiene este consejo para todas las personas que dicen, “Pero puedo cambiarlos”: No lo hagas. No es suficiente simplemente abrazar sus rarezas: si quieres una relación duradera con alguien, debes aceptar y amarlos por lo que son.

“Había un nivel base de respeto y admiración,” dice LePera. “Esta libertad sacaba las mejores partes de cada uno de ellos.”

5. Pelea de la manera correcta

Está bien molestarse mutuamente de vez en cuando, solo asegúrate de saber cómo pelear de manera saludable.

“Sabían cómo navegar el conflicto, recuperarse y seguir adelante”, tuiteó LePera.

6. Tener conversaciones difíciles

LePera observó que las parejas en relaciones fuertes a largo plazo no evitaban conversaciones difíciles, incluso si sus perspectivas eran desafiadas. De hecho, estar abierto al punto de vista del otro era clave para crecer a partir de esos intercambios difíciles.

La comunicación regular—sin evitarla o negarla cuando surgieran temas difíciles—era clave.

Pero lo que hizo esas interacciones aún mejores, señala LePera, fue la regulación emocional, que asegura que “las conversaciones rara vez [se conviertan] en explosiones.”

7. Establecer límites con la familia

Las dinámicas familiares a menudo son difíciles de manejar a medida que tú y tu pareja se integran más en la vida del otro. Pero según LePera, los límites familiares son importantes para la salud de tu relación.

Ella observa que las parejas fuertes “ponían la relación en primer lugar y tenían límites claros con la familia.”

Eso puede verse como elegir no desahogarse sobre los problemas de la relación con tu familia o no tomar decisiones basadas en lo que tu familia querría, escribió LePera en su tweet.

“Hacían lo que era mejor para su asociación, juntos,” dice.

