6,500 amputaciones en Brasil en una década.

Luis Barrucho, BBC World Service

En 2018, el pensionista brasileño João buscó ayuda médica después de encontrar una verruga en su pene.

“Cuando empecé a visitar clínicas médicas para descubrir qué era, todos los doctores me dijeron que se trataba de un exceso de piel y me recetaron medicamentos”, recuerda el hombre de 63 años.

A pesar de la medicación, la verruga seguía creciendo. Comenzó a afectar a su matrimonio y la vida sexual de João se vio afectada. “Éramos como hermanos”, admite. Estaba decidido a descubrir qué estaba pasando.

Durante cinco años, João, no es su nombre real, acudió una y otra vez a especialistas que recetaban más medicamentos y ordenaban nuevas biopsias. “Nada lo solucionaba”, asegura.

Entonces, en 2023, recibió un diagnóstico: João tenía cáncer de pene.

“Para mi familia, fue una sorpresa muy desagradable, aún más porque tuve que amputar parte del pene. Siento como si me hubieran decapitado”, dice.

“Es un tipo de cáncer del que no puedes hablar con la gente porque podría convertirse en una broma.”

El cáncer de pene es raro, pero las incidencias y las tasas de mortalidad están en aumento en todo el mundo.

Según los últimos estudios, Brasil, de donde es João, tiene una de las tasas de incidencia más altas de 2.1 por cada 100,000 hombres.

“Terrorífico de la cirugía”

Entre 2012 y 2022, hubo 21,000 casos reportados, según el Ministerio de Salud de Brasil. Esto resultó en más de 4,000 muertes y, en la última década, ha habido más de 6,500 amputaciones, promediando una cada dos días.

Maranhão, el estado más pobre de Brasil, fue encontrado tener la tasa de incidencia más alta a nivel mundial de 6.1 por cada 100,000 hombres.

Los síntomas del cáncer de pene a menudo comienzan con una llaga en el pene que no se cura y un líquido maloliente. Algunas personas también presentan sangrado y cambios de color del pene.

Cuando se detecta a tiempo, hay una alta probabilidad de recuperación a través de tratamientos como la extirpación quirúrgica de la lesión, radioterapia y quimioterapia.

Pero si no se trata, puede ser necesario realizar una amputación parcial o total del pene, y posiblemente de otros órganos genitales cercanos como los testículos.

João se sometió a una amputación parcial en enero y dice que fue un momento difícil.

“Es algo que nunca imaginaste que te sucedería, y cuando sucede, no puedes simplemente andar contándole a la gente”, dice.

“Estaba aterrorizado de la cirugía, pero no había otra alternativa. El sentimiento en las primeras semanas después de la cirugía fue de tristeza, no puedo negarlo. No tener parte de tu pene es horrible.”

Algunos pacientes se someten a una amputación total que cambia sus vidas.

Thiago Camelo Mourão del Departamento de Urología del AC Camargo Cancer Center en São Paulo dice: “En el caso de la amputación parcial, la orina continúa saliendo a través del pene.

“Sin embargo, en la amputación total, el orificio uretral se puede reubicar en el perineo, entre el escroto y el ano, lo que requiere que el paciente orine sentado en el inodoro.”

Mauricio Dener Cordeiro de la Sociedad Brasileña de Urología dice que la infección persistente del virus del papiloma humano (VPH), un nombre dado a un grupo común de virus, es “uno de los principales factores de riesgo”. El VPH se puede transmitir durante las relaciones sexuales y en algunos casos, puede llevar a cánceres como en la boca y el pene.

Él dice: “La vacunación masiva contra el VPH es esencial debido a su alta efectividad en la prevención de lesiones relacionadas”, pero agrega que las tasas de vacunación en Brasil están por debajo del nivel necesario para ser realmente efectivas.

“En Brasil, a pesar de la disponibilidad de la vacuna, la tasa de vacunación contra el VPH sigue siendo baja para las niñas – alcanzando solo el 57% – y para los niños, no supera el 40%,” dice. “La cobertura ideal para prevenir la enfermedad es del 90%.”

Él cree que la desinformación sobre la vacuna, las dudas infundadas sobre su efectividad y la falta de campañas de vacunación han contribuido a la baja aceptación.

Según el sitio web del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, fumar también puede aumentar el riesgo de tener cáncer de pene. También dice que es más probable que te dé cáncer de pene si “tienes problemas para retraer el prepucio (la piel que cubre tu pene) para mantener tu pene limpio (una afección llamada fimosis)”.

“Cuando un hombre no expone el glande y no limpia adecuadamente el prepucio, produce una secreción que se acumula”, dice el Dr. Cordeiro. “Esto crea un ambiente altamente favorable para las infecciones bacterianas.

“Si esto ocurre repetidamente, se convierte en un factor de riesgo para la aparición del tumor.”

Pero Brasil no es el único lugar donde el cáncer de pene está en aumento. Según la última investigación, el número de casos está aumentando en todo el mundo.

En 2022, la revista JMIR Public Health and Surveillance publicó los resultados de un análisis a gran escala que involucraba los últimos datos de 43 países.

Encontraron que la mayor incidencia de cáncer de pene entre 2008 y 2012 fue en Uganda (2.2 por cada 100,000), seguida de Brasil (2.1 por cada 100,000) y Tailandia (1.4 por cada 100,000). La más baja fue en Kuwait (0.1 por cada 100,000).

“Aunque los países en desarrollo siguen teniendo la mayor incidencia y mortalidad de cáncer de pene, la incidencia está en aumento en la mayoría de los países europeos”, encontró el equipo de investigadores liderado por Leiwen Fu y Tian Tian de la Universidad Sun Yat-Sen en China.

Informaron que Inglaterra había visto un aumento en el cáncer de pene, pasando de 1.1 a 1.3 por cada 100,000 entre 1979 y 2009 y en Alemania los casos aumentaron un 50% de 1.2 a 1.8 por cada 100,000 entre 1961 y 2012.

Estas cifras solo van en aumento, según la herramienta de predicción de registros de cáncer global. Estima que para 2050, la incidencia global de cáncer de pene aumentará en más del 77%.

Este cambio se puede atribuir en gran medida al envejecimiento de la población, según los expertos, que dicen que la mayor incidencia ocurrió en hombres de unos 60 años.

El Dr. Cordeiro dice: “El cáncer de pene es una enfermedad rara pero también altamente prevenible”.

Recomendó usar condones durante las relaciones sexuales y someterse a cirugía para extirpar el prepucio en casos de fimosis podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer de pene.

Neil Barber, líder clínico de Urología en el Trust Fundacional de Salud Frimley, agrega: “El cáncer de pene es casi desconocido en la población circuncidada. La mala higiene e infecciones bajo el prepucio, así como condiciones como la fimosis que dificultan retraer el prepucio y mantener una buena higiene, son factores de riesgo. Esto está relacionado con riesgos generales más altos de infección”.

“Los factores de riesgo establecidos también incluyen el sexo sin protección, específicamente no usar condones, con una mala higiene que aumenta aún más los riesgos a través de esta vía.”

João está esperando los resultados de sus últimos exámenes, que recibirá más tarde este año. “Estoy seguro de que estos exámenes mostrarán que estaré curado”, dice.

“Ahora, después de la amputación, el dolor se ha ido y me he sentido mucho mejor. Pero tendré que vivir con un pene parcialmente amputado por el resto de mis días.”

Según Cancer Research UK, más del 90% de los hombres diagnosticados con cáncer de pene que no se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos sobreviven cinco años o más.