60 días de vida en Gaza: “No hay lugar seguro”

Jason Shawa Samar Abu Elouf para The New York Times Hatem Ali/Associated Press Yousef Masoud para The New York Times Samar Abu Elouf para The New York Times Samar Abu Elouf para The New York Times Durante el alto el fuego, más suministros médicos y otras ayudas llegaron a Gaza, y algunos hospitales pudieron reanudar algunos tratamientos, como la diálisis. Por primera vez en siete semanas, los pacientes con lesiones traumáticas no estaban llegando en oleadas a salas de emergencia después de los ataques aéreos. Los gazatíes pudieron salir a abastecerse de productos esenciales, aunque las filas eran largas y escaseaban los artículos. Algunos regresaron a sus hogares para verificar si aún estaban intactos, ver a sus familiares que habían quedado atrás o enterrar a los fallecidos. El viernes, el alto el fuego se desmoronó y Israel reanudó los ataques aéreos en toda Gaza. "Nuestra sensación de seguridad, aunque sea por un momento, se ha terminado", dijo Yousef Hammash, un funcionario de promoción del Consejo Noruego para Refugiados en Gaza. "No sé qué nos espera ahora. Parece que vamos al infierno de nuevo". Trabajo adicional de K.K. Rebecca Lai. La información fue contribuida por Raja Abdulrahim, Rachel Abrams, Iyad Abuheweila, Yousur Al-Hlou, Abu Bakr Bashir, Anna Betts, Axel Boada, Aaron Boxerman, Abu Bakr Bashir, Emma Bubola, Chevaz Clarke, Ameera Harouda, Ang Li, Anushka Patil, Hiba Yazbek, Vivian Yee y Karen Zraick. Los relatos citados sobre la vida en Gaza se basan en entrevistas directas y, en algunos casos, en imágenes de video de Reuters. Las estimaciones de edificios dañados en Gaza son de un análisis de datos satelitales Sentinel-1 de Copernicus por Jamon Van Den Hoek de la Universidad Estatal de Oregón y Corey Scher del CUNY Graduate Center. Las fotos de los daños son de Christopher Furlong/Getty Images, Mohammad Ahmad/Agence France-Presse – Getty Images, Yahya Hassouna/Agence France-Presse – Getty Images, Reuters, Omar El-Qattaa/Agence France-Presse – Getty Images, Mahmud Hams/Agence France-Presse – Getty Images, Mohammed Abed/Agence France-Presse – Getty Images