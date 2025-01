60 alcaldes actuales y pasados respaldan a O’Malley en su candidatura para presidir el DNC

El equipo del ex gobernador de Maryland Martin O’Malley (D) anunció el jueves que ha recibido el respaldo de 60 alcaldes actuales y anteriores en su intento de asumir el liderazgo del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Entre algunos nombres destacados se encuentran Mitch Landrieu, un ex alcalde de Nueva Orleans que también se desempeñó como copresidente de la campaña de Harris y en la administración de Biden como asesor senior; Manny Diaz, un ex alcalde de Miami que también se desempeñó como presidente del Partido Demócrata de Florida; la ex alcaldesa de Atlanta Shirley Franklin; y el alcalde de Richmond y miembro del comité del DNC Levar Stoney.

Un puñado de aquellos que respaldan a O’Malley, ex alcalde de Baltimore, también se desempeñaron como presidentes de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. Las recomendaciones se compartieron primero con The Hill.

“Como ex alcalde de Baltimore y gobernador de Maryland, Martin sabe que la fuerza de nuestro partido radica en nuestros funcionarios locales electos que son reelegidos al escuchar a sus electores, ofrecer resultados y conectar nuestras políticas con los temas más importantes para ellos”, dijo Diaz en una declaración compartida a través del equipo de O’Malley.

“Es un solucionador de problemas práctico que sabe cómo construir consenso y reunir los recursos necesarios para lograr la visión colectiva”, añadió.

O’Malley dijo en una declaración que “siente un gran orgullo” por los respaldos de los alcaldes, añadiendo que “juntos acercaremos al DNC a las personas a las que trabajamos tan duro para servir cuando reconectemos, reconstruyamos y recomprometamos al Partido Demócrata”.

O’Malley es uno de los ocho candidatos que se postulan para presidir el DNC. Su equipo ha dicho al New York Times que tiene más de 60 respaldos de miembros del comité del DNC.

Los líderes de los partidos estatales Ben Wikler de Wisconsin y Ken Martin de Minnesota han recibido algunos de los respaldos más destacados en la carrera hasta ahora. Wikler ha obtenido respaldos de varios grupos y demócratas prominentes, incluido el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer (D-N.Y.) y el Comité de Campaña por el Cambio Progresista.

Mientras tanto, el equipo de Martin ha dicho que cuenta con más de 100 respaldos de miembros del comité del DNC. Varias delegaciones estatales lo han respaldado en los últimos días, incluidas las de Oklahoma y Tennessee.

Los ocho candidatos tendrán cuatro foros para presidentes del DNC para exponer su caso a los miembros antes de votar por su elección el 1 de febrero para reemplazar al presidente saliente Jaime Harrison, mientras el partido busca reiniciarse tras una decepcionante elección de noviembre.

Actualizado a las 8:25 a.m. EST

Enlace de la fuente