50 características del iPhone que Apple agregó a iOS 18 desde septiembre.

Desde que se lanzó iOS 18 en septiembre de 2024, Apple ha introducido una cantidad sin precedentes de nuevas funciones y mejoras en varias actualizaciones puntuales. Con iOS 18.1, 18.2 y 18.3, los usuarios han visto una serie de ajustes y cambios diseñados para mejorar desde la aplicación de Correo hasta el Control de Cámara en el iPhone 16.

A continuación, se han enumerado 50 de las características y cambios que se han implementado a través de estas actualizaciones recientes. Sigue leyendo para ver si los has percibido todos. Puedes asegurarte de que tu iPhone esté ejecutando la última actualización de iOS 18.3 yendo a Configuración ➝ General ➝ Actualización de software.

Restablece tu Centro de Control

Con iOS 18, Apple hizo que el Centro de Control fuera completamente personalizable, pero no había una forma de deshacer tus cambios si las cosas se complicaban. Afortunadamente, iOS 18.1 introdujo una forma sencilla de comenzar de nuevo. En Configuración ➝ Centro de Control, encontrarás una opción para restablecer tu Centro de Control a su diseño predeterminado. Esta característica es perfecta si has hecho demasiadas personalizaciones y deseas volver a un lienzo limpio sin tener que volver a organizar todo manualmente.

Compartir la Ubicación del AirTag con un Amigo de Confianza o con la Aerolínea

En iOS 18.2 y posteriores, Find My tiene una nueva opción para Compartir la Ubicación del Elemento con una “aerolínea o persona de confianza” que puede ayudarte a localizar algo que has extraviado. Al elegir la opción Compartir la Ubicación del Elemento, se crea un enlace que permite a alguien ver la ubicación de un elemento perdido cuando abre el enlace.

El enlace se puede abrir en un dispositivo que no sea de Apple, por lo que no se requiere un iPhone o Mac para proporcionar a alguien la ubicación de tu elemento. Los enlaces caducan después de una semana o cuando te reencuentras con tu elemento perdido. Más de 15 aerolíneas ofrecen la función, que está integrada en el proceso de servicio al cliente de cada aerolínea para localizar equipaje extraviado o demorado, según Apple. Además de los elementos equipados con un AirTag, la función también funciona con accesorios de terceros y rastreadores de elementos que admiten la red Find My.

Obtener Detalles sobre Lugares

En los modelos de iPhone 16, la Inteligencia Visual se hizo disponible a partir de iOS 18.2. Si estás en algún lugar y deseas obtener más información sobre un restaurante o una tienda minorista, presiona y mantén Control de Cámara, y luego presiona Control de Cámara nuevamente para tomar una foto o toca el nombre del lugar en la parte superior de la pantalla. Desde allí, puedes ver el horario en que el negocio está abierto, hacer un pedido para entrega en lugares relevantes, ver el menú, ver los servicios ofrecidos, hacer una reserva, llamar al negocio o visitar el sitio web del lugar.

Más Botones en el Centro de Control

Apple introdujo en iOS 18.1 nuevos interruptores individuales para Satélite y AirDrop en el Centro de Control, lo que permite a los usuarios agregarlos como botones separados a sus configuraciones del Centro de Control por primera vez. Anteriormente, ambas funciones solo estaban disponibles a través del control de Conectividad combinado.

Requerir Pantalla Encendida para Control de Cámara

En los modelos de iPhone 16, bajo “Pantalla y Brillo” en la aplicación Configuración, iOS 18.2 añadió un interruptor de Control de Cámara llamado Requerir Pantalla Encendida. Cuando está habilitado, este ajuste requiere que la pantalla de tu iPhone esté iluminada antes de que una pulsación del botón de Control de Cámara abra la aplicación de Cámara o una aplicación de cámara de terceros compatible. Es una opción útil si te encuentras presionando el botón accidentalmente.

Agregar un Evento al Calendario Desde un Cartel o Folleto

Para modelos de iPhone 16, iOS 18.3 añadió soporte de Inteligencia Visual para agregar eventos a la aplicación Calendario. Después de instalar el software en un iPhone 16, mantén presionado el botón de Control de Cámara para activar la Inteligencia Visual cuando veas un cartel o un folleto, y se te dará la opción de agregar un evento a la aplicación Calendario.

Tomar Selfies con Control de Cámara

Control de Cámara obtuvo una actualización de selfies en iOS 18.1. Ahora puedes cambiar a la cámara frontal sin tocar la pantalla. Simplemente abre la aplicación de Cámara con un toque del botón de Control de Cámara, luego desliza sobre el botón para recorrer las opciones de lentes. Busca el icono de persona en la parte superior para activar la cámara de selfie, facilitando la captura de ese autorretrato perfecto.

Bloquear la Exposición Automática y el Enfoque Automático

En iOS 18.2 y posteriores, ahora puedes bloquear la exposición automática y los ajustes de enfoque automático de la cámara aplicando una ligera presión en el botón de Control de Cámara en los modelos de iPhone 16. El bloqueo permanece activo hasta que liberes tu dedo del botón. Activar la función implica navegar a Configuración ➝ Cámara ➝ Control de Cámara y activar la opción AE/AF Lock.

Compartir Canciones de Apple Music en TikTok

En iOS 18.1 y posteriores, Apple Music tiene la opción de compartir canciones de Apple Music directamente en TikTok. Para hacerlo, toca en Compartir Canción y luego elige TikTok de la lista de aplicaciones.

Identificar Fácilmente Plantas y Animales

Para modelos de iPhone 16, la actualización iOS 18.3 de Apple agregó una característica para identificar fácilmente plantas y animales con Inteligencia Visual. Es posible que estés familiarizado con una característica similar en la aplicación Fotos que proporciona información sobre plantas, animales e insectos al ver información adicional de la imagen. Bueno, con iOS 18.3 instalado, podrás revelar estos detalles con la opción de Inteligencia Visual de Control de Cámara, pero en tiempo real.

Ver Videos en Pantalla Completa en Fotos

Cuando se lanzó iOS 18 en septiembre, trajo un rediseño importante a la aplicación Fotos en el iPhone, pero algunas de las actualizaciones recibieron críticas mixtas. Después de anunciar iOS 18, Apple realizó ajustes en la aplicación en sus dos primeras actualizaciones puntuales. Si la utilizas ahora, verás que el reproductor de video ha sido actualizado para ocupar más espacio en pantalla, eliminando los bordes gruesos vistos en versiones anteriores de iOS 18. Ahora, los videos se muestran en pantalla completa sin necesidad de tocar para ampliarlos.

Detección de Apnea del Sueño

iOS 18.1 añadió soporte para la detección de apnea del sueño y lecturas de trastornos respiratorios en el Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 2. Puedes habilitar alertas de apnea del sueño en la aplicación Salud buscando Trastornos Respiratorios. Las notificaciones no se enviarán hasta que el Apple Watch haya recopilado al menos 10 días de datos, con un análisis que ocurre cada 30 días. Ten en cuenta que la recopilación de datos para la apnea del sueño y trastornos respiratorios solo comienza después de instalar la actualización y activar las alertas.

Reflejar el iPhone con la Compartición de Internet

Con iOS 18.2, Apple cambió la forma en que funciona la Compartición de Internet del iPhone, de modo que puedas utilizarla incluso mientras la conexión de tu iPhone mediante Compartición de Internet es compartida con tu Mac. Anteriormente, conectar tu Mac a través de la Compartición de Internet personal impedía el uso del Reflejo del iPhone.

Buscar en Google Artículos en Cámara

Con Inteligencia Visual introducida para los modelos de iPhone 16 en iOS 18.2, puedes tomar una foto de cualquier artículo que veas y tocar la opción “Buscar” para usar la Búsqueda de Imágenes de Google para encontrarlo en la web. Resulta ser bastante útil para localizar artículos que desees comprar.

Revisar tu Texto

Los errores de ortografía embarazosos podrían ser cosa del pasado. Introducido en iOS 18.1, la nueva característica de Herramientas de Escritura de Apple incluye una potente función de revisión. No solo verifica errores de ortografía y gramática, sino que también sugiere mejoras en la elección de palabras y la estructura de las oraciones. Puedes aceptar todas las sugerencias con un solo toque o revisarlas una por una, con explicaciones incluidas.

Seguir el Progreso de las Descargas en Safari

iOS 18.2 introdujo la capacidad de seguir tus descargas de Safari fuera de la aplicación, facilitando el proceso de controlar una descarga de una manera más sencilla y directa. Puedes mantener un ojo en el progreso de la descarga directamente desde la Pantalla de Bloqueo de tu iPhone. En modelos de iPhone 14 Pro y posteriores, también aparece en la Isla Dinámica.

Reescribir tu Texto

¿Necesitas cambiar el tono de tu mensaje? La nueva herramienta de Reescritura es capaz de hacer exactamente eso. Ya sea que quieras que tu texto suene más amigable, profesional o conciso, esta característica de iOS 18.1 puede ajustar tu estilo de escritura sin alterar el contenido principal. Es como tener un editor personal al alcance de tus dedos, ayudándote a comunicarte de manera más efectiva en cualquier situación.

Opciones de Datos de Sitio Web en Safari

Con iOS 18.2, Apple añadió una nueva sección a la aplicación Configuración para gestionar datos y el historial del sitio web, con opciones para Borrar Historial y Datos de Sitio Web. La sección de Datos del Sitio Web incluye opciones para exportar datos desde Safari e importar datos desde otra aplicación a Safari. En iOS 18.2, Apple también añadió nuevas imágenes de fondo para personalizar la página de inicio de Safari.

Ajustar el Volumen de los Medios en la Pantalla de Bloqueo

Antes de 2022, el deslizador de volumen era una presencia familiar en la Pantalla de Bloqueo cada vez que se reproducían medios. Cuando Apple lanzó iOS 16, sin embargo, eliminó el control sin explicar la razón, lo que decepcionó a muchos usuarios.

Afortunadamente, Apple trajo el control de vuelta como una opción en iOS 18.2. Encontrarás un interruptor en Configuración ➝ Accesibilidad ➝ Audio y Visual, etiquetado como “Mostrar Siempre el Control de Volumen”. Habilita el interruptor y podrás ajustar el volumen desde la Pantalla de Bloqueo sin tener que desbloquear tu iPhone o usar los botones físicos de volumen.

Resumir Correos Electrónicos Largos

Si sufres frecuentemente de una sobrecarga del buzón de entrada, esta característica presentada en iOS 18.1 debería ser bienvenida. Cuando recibas un correo electrónico extenso, verás un botón “Resumir” que permite que Apple Intelligence cree un resumen conciso. Elige entre opciones como un breve párrafo, puntos clave, o incluso una lista con viñetas. Esta herramienta facilita comprender rápidamente la esencia de mensajes importantes sin necesidad de leer cada palabra. Además, tu buzón de entrada muestra un breve resumen generado por IA en lugar de las primeras líneas de cada correo electrónico, lo que te ayuda a priorizar tus respuestas de manera más eficiente.

Extensión de la Función de Reinicio de Seguridad

Con iOS 18, Apple introdujo una función que hacía que el iPhone se reiniciara cada tres días. “Reinicio por Inactividad” está diseñado para reiniciar automáticamente un iPhone si permanece bloqueado y sin usar durante un período especificado, lo que lo hace más difícil de entrar con las herramientas forenses utilizadas por la policía y otros, como malos actores. Se introdujo inicialmente una funcionalidad de reinicio por inactividad de 7 días en iOS 18, pero el temporizador se acortó a tres días con el lanzamiento de iOS 18.1.

Resumir y Leer el Texto en Cámara

Con la adición de Inteligencia Visual en los modelos de iPhone 16, iOS 18.2 hizo posible tomar una foto de texto y elegir una opción de “Resumir” para obtener un resumen de lo que está escrito. Siempre que tomes una imagen de texto con Control de Cámara, también hay una opción para escucharlo en voz alta. Para usar esto, simplemente toca el botón “Leer en Voz Alta” en la parte inferior de la pantalla, y Siri lo leerá en voz alta en tu voz de Siri seleccionada.

Jugar Rompecabezas de Sudoku Diarios

Con iOS 18.2, los suscriptores de Apple News+ en los EE. UU. obtuvieron acceso a rompecabezas de sudoku diarios, que ofrecen niveles de dificultad fácil, moderado y desafiante. Un marcador de posición registra tus estadísticas de sudoku, incluido el número total de rompecabezas resueltos y tus tiempos de finalización más rápidos para cada nivel de dificultad. Esta adición es el cuarto juego de rompecabezas disponible con una suscripción a Apple News+, uniéndose a Crucigrama, Crucigrama Mini y Quartiles.

Responder a Preguntas sobre Productos de Apple

Tu iPhone se convirtió en un experto en productos Apple desde el momento en que instalaste iOS 18.1. Siri puede acceder a una vasta base de datos de información de productos, ayudándote a entender las características del dispositivo, localizar configuraciones e incluso proporcionar tutoriales sobre cómo completar tareas. Es como tener el Soporte de Apple incorporado directamente en tu dispositivo, disponible siempre que lo necesites.

Gestionar Fácilmente las Aplicaciones Predeterminadas

iOS 18.2 agregó una nueva sección de “Aplicaciones Predeterminadas” que se puede encontrar en la aplicación Configuración, que se puede utilizar para administrar las aplicaciones predeterminadas de iPhone. Esta es una característica que Apple prometió que vendría a la Unión Europea, pero luego decidió hacerla disponible en todo el mundo.

Los usuarios de EE. UU. pueden acceder a la interfaz de Aplicaciones Predeterminadas para elegir su Email preferido, Filtro de Llamadas, Navegador y Contraseñas, y Teclados. Los usuarios de la UE deberían tener más opciones para elegir aplicaciones que no sean de Apple como predeterminadas, ya que pueden eliminar aplicaciones centrales como Mensajes, App Store, Safari, Cámara y Fotos.

Ofrecer Respuestas Inteligentes a Correos Electrónicos y Mensajes

La comunicación recibió un impulso con Respuestas Inteligentes, presentado en iOS 18.1. Cuando recibes un correo electrónico o mensaje, tu iPhone analizará el contenido y sugerirá respuestas contextualmente relevantes. Estas opciones de pulsación rápida facilitan responder rápidamente y apropiadamente, ahorrándote tiempo y esfuerzo en tu correspondencia diaria.

Ajustar la Velocidad de Doble Clic en Control de Cámara

A partir de iOS 18.2, una nueva opción en Configuración ➝ Accesibilidad ➝ Control de Cámara te permite ajustar la velocidad de doble clic para el botón de Control de Cámara. Las opciones disponibles son Predeterminado, Lento y Más Lento. Los ajustes se agregan junto con las opciones existentes para ajustar la velocidad de la doble luz pulsada y la fuerza de la luz pulsada.

Resumir Notificaciones de Mensajes Múltiples

En iOS 18.1, Apple presentó resúmenes de notificaciones. La función resume múltiples notificaciones de mensajes en tu Pantalla de Bloqueo, dándote una visión general rápida sin necesidad de abrir la aplicación. El objetivo de la función es ayudarte a mantener el control de las conversaciones sin sentirte abrumado por la sobrecarga de notificaciones. Después de controversias sobre titulares de noticias engañosos resumidos, Apple en iOS 18.3 retiró el soporte de la función para aplicaciones en la categoría de Noticias y Entretenimiento. Apple también ajustó los resúmenes de notificaciones para que aparezcan en texto en cursiva, con el objetivo de hacerlos más fáciles de diferenciar visualmente en comparación con las notificaciones regulares.

Categorizar Correos Electrónicos en Correo

En iOS 18.2, Apple introdujo una versión actualizada de la aplicación Correo para la categorización integrada. Las Categorías de Correo organizan eficazmente tus correos electrónicos entrantes en secciones distintas para una navegación más sencilla.

Los correos electrónicos importantes se agrupan en una categoría “Principal”, mientras que otros tipos se categorizan en tres secciones adicionales. La sección “Transacciones” simplifica el acceso a recibos, pedidos e información de envíos, permitiéndote localizar rápidamente tus compras. Mientras tanto, la sección “Actualizaciones” reúne boletines