5 Razones por las que Nvidia no está en una burbuja impulsada por la IA

El mercado de valores tiene una larga historia de crear burbujas, especialmente en el sector tecnológico. Sin embargo, cuando se trata de Nvidia (NASDAQ: NVDA), la impresionante valoración del fabricante de chips puede no ser realmente señales de una burbuja. Más bien, podría reflejar una verdad más profunda sobre el estado rápidamente evolutivo de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Nvidia actualmente cotizan a 77.1 veces las ganancias pasadas, una valoración elevada según los estándares históricos y rica incluso para el sector tecnológico de alto crecimiento. Esto ha llevado a algunos inversionistas a cuestionar si es el momento de obtener ganancias con las acciones de Nvidia. Después de todo, las acciones del fabricante de chips han aumentado en un asombroso 206% en los últimos 12 meses.

Sin embargo, varias líneas de evidencia sugieren que la historia de crecimiento de Nvidia todavía está en las primeras etapas y que la IA está en camino de alterar fundamentalmente el mundo. Aquí hay un vistazo a cinco vientos favorables clave que deberían impulsar las acciones de Nvidia aún más alto en los próximos años.

Cinco temas clave

En primer lugar, la población en general sigue siendo en gran medida ajena al verdadero poder de la IA. Esta situación está a punto de cambiar dramáticamente este año cuando Apple integre la IA en su ecosistema y Amazon se esfuerce por hacer más inteligente a Alexa con la IA.

A medida que una amplia base de consumidores comience a experimentar los beneficios de la IA en su vida diaria, la demanda de productos y servicios impulsados por la IA probablemente se disparará, impulsando un crecimiento sustancial de ingresos para empresas como Nvidia que proporcionan la arquitectura detrás de la tecnología.

En segundo lugar, el ritmo de desarrollo de la IA se está acelerando. El crecimiento exponencial de la potencia informática ha colocado a la humanidad en el umbral de una serie de "momentos Gutenberg", o eventos que perturban completamente el status quo.

Este ritmo acelerado de innovación implica que los rivales probablemente no tendrán tiempo para desafiar la posición dominante de Nvidia en el espacio de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) con capacidad de IA. Mientras que competidores como Advanced Micro Devices e Intel están tratando de reducir la participación de mercado dominante de Nvidia, la ventana de oportunidad se está cerrando.

En tercer lugar, la carrera armamentista de IA entre las principales empresas estadounidenses, y los EE.UU. y China en general, no permitirá a los desarrolladores crear ecosistemas alternativos.

La carrera por lograr la inteligencia artificial general (AGI) está en marcha, y las superchips de Nvidia como Blackwell probablemente serán los impulsores principales de esta transformación. A medida que empresas y naciones se apresuran por obtener una ventaja competitiva en la IA, la tecnología de Nvidia seguirá siendo muy demandada.

En cuarto lugar, el advenimiento de la IA no seguirá reglas establecidas por tecnologías transformacionales anteriores como internet o automóviles. La IA puede alterar potencialmente la sociedad humana a un nivel fundamental, y sucederá en menos de cinco años.

La narración continúa

Las métricas de valoración tradicionales y los precedentes históricos, a su vez, pueden no aplicarse plenamente a empresas innovadoras como Nvidia.

Quinto, las aplicaciones potenciales de la IA son virtualmente ilimitadas, abarcando industrias como salud, finanzas, transporte y más. A medida que la IA se vuelve más sofisticada y ubicua, creará mercados completamente nuevos, muchos de los cuales son inimaginables hoy en día.

Nvidia, con su tecnología de IA de vanguardia y su creciente base de clientes, está en una posición privilegiada.

Conclusiones clave

La valoración actual de Nvidia puede parecer alta según estándares históricos. Pero es importante considerar la posición única de la empresa en el paisaje de la IA en rápida evolución.

Con la población en general en gran medida ajena a las capacidades increíbles de la IA, el ritmo acelerado de desarrollo y una carrera armamentista en curso, Nvidia debería seguir registrando un crecimiento de ingresos sin precedentes en los próximos años.

Después de todo, el potencial de Nvidia es verdaderamente sin precedentes como guardián de una economía basada en IA de $100 billones. Visto en este contexto, las crecientes conversaciones sobre una burbuja alrededor de las acciones del fabricante de chips parecen injustificadas.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. George Budwell tiene posiciones en Apple. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple y Nvidia. Motley Fool tiene una política de divulgación.

5 Razones por las que Nvidia no está en una burbuja impulsada por la IA fue originalmente publicada por The Motley Fool

