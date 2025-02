5 razones para comprar acciones de United Airlines como si no hubiera un mañana.

United Airlines (NASDAQ: UAL) ha aumentado un 148% en el último año, pero eso no significa que no siga siendo una excelente oportunidad de valor. Por el contrario, la acción sigue siendo excelente y muchas tendencias siguen favoreciéndola.

Aquí hay cinco razones por las que United Airlines podría ser una excelente acción para tu cartera.

La aerolínea comenzó el 2025 en excelente forma. Los viajeros corporativos están regresando (los ingresos comerciales aumentaron un 16% interanual en el cuarto trimestre de 2024), con una notable mejora en el mercado transatlántico, donde United tiene una posición fuerte, y el mercado de viajeros de alta gama (los ingresos de pasajeros de alta gama aumentaron un 10% en la misma base) sigue siendo fuerte.

Todo esto es una buena noticia para el margen de beneficio, y el margen de beneficio operativo ajustado de United fue del 10.7% en el cuarto trimestre de 2024, en comparación con el 7.7% en el mismo período de 2023.

De especial interés es que es probable que el mercado internacional siga siendo fuerte por un tiempo, dadas las dificultades de Boeing y Airbus para entregar nuevos aviones de fuselaje ancho a las aerolíneas.

La mejora continua en la demanda del mercado final y el poder de fijación de precios de United se evidencia en su métrica más importante: ingresos por milla de asiento disponible (RASM, por sus siglas en inglés). Es un número clave porque indica qué tan efectiva es la estrategia de precios de una aerolínea y cómo utiliza eficazmente su capacidad.

La buena noticia es que el crecimiento total de RASM de United se volvió positivo en el cuarto trimestre de 2024, con un aumento del 1.6%, y el director comercial, Andrew Nocella, dijo en la reciente llamada de resultados: “Proyectamos que el RASM nacional será sólidamente positivo en el primer trimestre”.

El entorno de precios nacionales está mejorando a medida que las aerolíneas con un rendimiento inferior eliminan capacidad no rentable a un ritmo creciente y el crecimiento del tráfico de negocios se acelera. Las ventas de tarifas de la industria son menos frecuentes con tasas de descuento más bajas, ya que las aerolíneas priorizan la rentabilidad.

Las mejoras en RASM y los comentarios confirman un entorno operativo en mejora.

El punto de Nocella sobre las aerolíneas que eliminan capacidad innecesaria destaca un desarrollo interesante que podría hacer que las aerololíneas sean más atractivas a largo plazo.

Los ciclos de auge y busto de la industria se deben a la tendencia de las aerolíneas a expandir la capacidad rápidamente durante los auge, pero a dudar en reducirla durante las desaceleraciones. El resultado tiende a ser una caída en los precios y la rentabilidad, ya que las aerolíneas tienden a tener costos fijos relativamente altos.

La industria de las aerolíneas en América del Norte, específicamente, enfrentó condiciones de exceso de capacidad en el verano (una razón por la cual las acciones de las aerolíneas se desplomaron a finales del verano), pero parece que una combinación de comportamiento más disciplinado y presiones en el mercado de aerolíneas de bajo costo resultaron en la reducción de capacidad que está ayudando al crecimiento de RASM ahora.

Si esta disciplina recién descubierta resulta duradera, United Airlines y otras principales acciones de aerolíneas podrían experimentar envaluaciones a medida que los inversores consideran una mejora en la rentabilidad a largo plazo.

Además del comportamiento más disciplinado, la industria de las aerolíneas es distinta de su encarnación anterior, porque aerolíneas como United y Delta están diversificando sus flujos de ingresos y relaciones con los clientes. Ambas aerolíneas ya no son solo compañías de transporte que ofrecen transacciones ocasionales con los clientes; ahora tienen programas de fidelización altamente exitosos que incentivan las reservas repetidas. Las tarjetas de crédito co-brandeadas lucrativas generan remuneraciones sustanciales para las aerolíneas cuando los propietarios de tarjetas las utilizan.

La diversidad de los flujos de ingresos ayuda a protegerse contra desventajas cuando la demanda comienza a disminuir. Nuevamente, esto implica una oportunidad de expansión de la valoración.

Hablando de valoración, el gráfico muestra una acción que cotiza a una baja valoración a pesar de su importante alza en el precio en el último año.

UAL EV al EBITDA (Adelantado) datos de YCharts.

Una razón para esto podría ser que el mercado está valorando la industria de las aerolíneas, que típicamente es cíclica. Sin embargo, como se ha señalado, hay fuertes argumentos por qué United Airlines ya no es tan cíclica como solía ser.

Otra razón para la baja valoración podría ser la cantidad significativa de deuda adquirida debido a las medidas de confinamiento impuestas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, United tiene un nivel sustancial de deuda de $28.7 mil millones, pero también tiene $8.8 mil millones en efectivo y equivalentes y generó más de $3 mil millones en flujo de efectivo libre, con un pronóstico de $3.4 mil millones en 2025. Sus métricas de deuda están mejorando significativamente.

En resumen, United Airlines es una acción altamente atractiva y, siempre y cuando el mercado de viajes se mantenga en auge, es probable que le vaya bien basándose en el precio actual como punto de partida.

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 21 de febrero de 2025

Lee Samaha no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Delta Air Lines. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

5 Razones para Comprar Acciones de United Airlines Como Si No Hubiera Mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool