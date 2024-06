5 productos de esta sección de la tienda de abarrotes te ayudarán a mejorar tu salud cerebral.

“

El Dr. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional, chef profesional y autora de This is Your Brain on Food, se dedica a discutir el vínculo crítico entre la salud cerebral y la salud mental.

“La comida puede tener un impacto tan poderoso en nuestra salud cerebral”, dice en una clase recién lanzada en MasterClass sobre la salud cerebral. “Ese poder está justo al final de tu tenedor”.

Para empezar, la neuroinflamación—una respuesta inflamatoria en el cerebro—es uno de los mecanismos impulsadores de trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, según Naidoo. El exceso de azúcar de alimentos ultraprocesados, una causa de inflamación, daña las neuronas del cerebro responsables de funciones clave como la memoria y la atención. Por eso es que los cambios en el estilo de vida como la dieta se recomiendan para ayudar a controlar la depresión y la ansiedad y proteger el cerebro contra enfermedades relacionadas con la edad como la demencia.

Una forma de contrarrestar el proceso de inflamación en el cerebro es consumir alimentos ricos en antioxidantes como bayas, frijoles, alcachofas y una variedad de especias para eliminar los radicales libres, que causan daño celular y estresan el cuerpo y el cerebro. Aun así, Naidoo dice que a menudo, las personas se sienten abrumadas por la abundancia de opciones en el supermercado y no saben por dónde empezar.

“Cuando vamos al supermercado, nuestro cerebro y nuestra mente son secuestrados por la publicidad de alimentos, y esa no es necesariamente la mejor para nuestro cerebro”, dice.

Aunque Naidoo enfatiza en comprar en el perímetro de los supermercados donde encuentras productos frescos, carnes de pastoreo y productos lácteos, también recomienda hacer una pausa en un pasillo central de la tienda.

Con una diversidad de colores, aromas y opciones saludables para el cerebro, el pasillo de especias es un deber en tu próxima visita al supermercado.

Las especias no solo son sabrosas y versátiles, sino que “añaden propiedades antioxidantes y antiinflamatorias poderosas a cualquier alimento que consumas”, dice Naidoo, agregando que es mejor comprar las especias sin conservantes, sal y azúcar añadidos.

Naidoo recomienda comprar estas cinco especias en tu próxima visita al supermercado.

Cúrcuma

La cúrcuma contiene el ingrediente activo curcumina, que es en gran medida responsable de las cualidades antiinflamatorias y antioxidantes de la cúrcuma. La cúrcuma también mejora los niveles de azúcar en sangre e insulina, lo que ayuda a reducir el riesgo de hipertensión y obesidad.

Naidoo también recomienda agregar una pizca de pimienta negra a la cúrcuma. Activa la curcumina y la hace 20 veces más biodisponible, lo que significa que se absorbe con mayor eficacia por el cuerpo para que tenga efecto.

Considera agregar cúrcuma a tu té o café con leche o condimentando un plato de arroz, proteína o guiso.

Menta

Consumir menta fresca o seca también puede ayudar a fortalecer el cerebro, dice Naidoo, señalando que la especia seca es más concentrada que la fresca.

“La menta tiene un poderoso antioxidante llamado luteolina, que en realidad ayuda con la niebla cerebral”, dice.

Considera agregar menta a tu agua o té.

Ajo y Jengibre

El ajo y el jengibre son especias vitales para la salud inmunológica. “El ajo es un prebiótico que ayuda a equilibrar tu intestino estimulando el crecimiento de bacterias saludables”, dijo Naidoo anteriormente. ¿Y recuerdas que te dijeron que bebas un ginger ale cuando te duele el estómago? El jengibre, que también tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda con las náuseas y puede ayudar a sanar el intestino y el cerebro reduciendo la inflamación.

También es un ingrediente común en aceites esenciales debido a sus cualidades calmantes a través del compuesto gingerol, que puede ayudar a reducir el estrés.

Chile

Los amantes de la comida picante están de suerte. La capsaicina es la responsable de darle al chile su factor de picor. También se ha utilizado como remedio homeopático para una variedad de dolencias y también puede mejorar el estado de ánimo.

“La capsaicina actúa sobre ciertos neurotransmisores y está vinculada a efectos antidepresivos a través de un tipo de neuroreceptor llamado receptor NMDA”, dice Naidoo. Estudios en modelos animales verificaron las cualidades antidepresivas de la capsaicina.

Puedes conseguir chiles en la sección de productos frescos, junto con el chile molido en el pasillo de especias.

Si bien cambiar por completo tu dieta para proteger nuestro cerebro puede sentirse abrumador, Naidoo recomienda hacer algunos ajustes menores para empezar. Mantener los ojos abiertos para las especias en el supermercado es solo una forma de priorizar la salud cerebral.

“Como estadounidenses, nuestra dependencia de alimentos ultraprocesados y azúcar en casi todo lo que consumimos no es nuestra culpa”, dice. “No tenemos que renunciar a todo lo que nos gusta. Se trata de los cambios cerebrales lentos y constantes que podemos hacer en nuestra alimentación”.

Más sobre nutrición:

“