5 Grandes Juegos Para Ponerse en el Ambiente Invernal

El clima afuera es espantoso, pero los juegos de iOS son tan encantadores, déjalos jugar, déjalos jugar, déjalos jugar.

El invierno está casi aquí, y los días son más cortos y fríos, lo que posiblemente te haga pasar más tiempo en casa. Mantente ocupado con una amplia gama de juegos diferentes de iOS que te permiten experimentar el frío sin tener que estar frío. Ya sea snowboard, hacer un muñeco de nieve o sobrevivir en el Ártico, puedes hacerlo desde la comodidad de tu dispositivo iOS con estos grandiosos juegos.

Alto’s Adventure

Alto’s Adventure es un juego interminable en el que recorrerás las pendientes de una hermosa montaña y emprenderás un viaje para recuperar las llamas escapadas. Conocerás diferentes personajes que podrás controlar, volar por el cielo, recoger monedas, deslizarte por cables y realizar trucos increíbles mientras estás en el aire. Es uno de los juegos interminables más hermosos que existen, y te enamorarás a primera vista.

El juego se destaca del resto con su estilo y elegancia únicos. La obra de arte es magnífica, la música es tranquila y relajante, y la iluminación dinámica y el clima pueden cambiar realmente el ritmo del juego. Poder hacer algunos trucos geniales mientras estás en el aire y deslizándote por los cables en los postes también es divertido, y competir con los ancianos te dará una buena dosis de adrenalina. Alto’s Adventure es un juego que no te puedes perder.

Para el iPhone y todos los modelos de iPad, su precio es de $4.99.

A Good Snowman

A Good Snowman Is Hard To Build es un entretenido y conmovedor juego de rompecabezas. Mientras el monstruo completa sus creaciones en la nieve, les da un lindo saludo por su nombre y un dulce abrazo. Con visuales simples pero atractivos, este es un juego de rompecabezas divertido y creativo.

Si te gustan los juegos de rompecabezas con historias encantadoras, entonces te gustará A Good Snowman Is Hard To Build. No puedes evitar querer ayudar al pequeño monstruo a construir a sus amigos, los muñecos de nieve.

Puedes descargar el juego para iPhone y iPad por $4.99.

Snowboard Party: World Tour

Snowboard Party está repleto de características, que incluyen cinco modos de juego que te permiten jugar freestyle, halfpipe, big air, time-attack y multijugador.

Es genial ver a tu snowboarder deslizarse por la montaña y realizar trucos en 21 ubicaciones únicas.

Puedes descargar el juego para iPhone y iPad de forma gratuita. También hay varias compras dentro de la aplicación disponibles.

Never Alone: Ki Edition

Juega como Nuna y su zorro de confianza mientras tratas de sobrevivir en el Ártico. Es un juego de plataformas y rompecabezas que requiere que cambies entre dos personajes para descubrir el camino a seguir. También cuenta con una auténtica historia inuit y un entorno de nieve realista que añade a la experiencia general.

El juego es perfecto para aquellos a quienes les gustan los juegos de plataformas y rompecabezas con una historia y escenario detallados.

El juego para iPad y iPhone cuesta $4.99.

Flick Champions Winter Sports

Flick Champions Winter Sports te ofrece deportes conocidos, traducidos a interacciones táctiles que te permiten deslizar, tocar y lanzar para ganar. La versión de Winter Sports incluye eslalon, patinaje, salto de esquí, hockey sobre hielo, curling, guerra de bolas de nieve, biatlón y trineos.

Si te gustan los deportes de invierno y los juegos casuales, Flick Champions Winter Sports es perfecto para ti. Encontrarás un montón de actividades para realizar y contenido para desbloquear.

Puedes descargar el juego para iPhone y iPad por $0.99. Una compra dentro de la aplicación puede desbloquear todos los elementos del juego.

