5 formas de evitar que el trabajo se interponga en tu relación

“

¿Pasas más tiempo en la cama con tu computadora portátil, respondiendo mensajes de Slack, que con tu pareja? Entonces puede ser hora de hacer una realidad.

Cuando nuestras relaciones románticas llevan demasiado peso de nuestra vida profesional, puede llevar a resentimiento, celos y, en última instancia, una ruptura, especialmente cuando esperamos que nuestros compañeros lleven una parte injusta de nuestro estrés laboral.

“Traemos un conjunto de expectativas de que nuestros compañeros íntimos son una fuente de apoyo emocional, y que podemos ser nuestras versiones más auténticas de nosotros mismos,” dice Alexandra Solomon, una psicóloga de Chicago y anfitriona del podcast Reimagining Love, a Fortune. Y aunque es un “bendición” cuando encontramos eso, agrega, “Nos vuelve al morder cuando no somos conscientes del impacto que nuestro agotamiento tiene en cómo nos estamos presentando ante ellos.”

Es un problema generalizado: en la Encuesta de Burnout Laboral de Deloitte, por ejemplo, el 83% de los encuestados dijo que el burnout laboral puede tener un impacto negativo en sus relaciones personales. De manera similar, en el informe 2024 Estado Mental de la Fuerza Laboral de Headspace, el 71% de los empleados compartió que el estrés laboral ha causado el fin de una relación personal.

Una gran parte del problema, dice Solomon, es que el límite entre la vida laboral y la vida en el hogar, especialmente con estructuras laborales remotas e híbridas, puede ser difícil de formar. Por eso es importante reservar tiempo y energía para cada faceta de nuestras vidas, incluido el tiempo para conectarnos con nuestras parejas, fuera de discutir proyectos laborales.

Aquí hay cinco consejos para asegurarse de que el agotamiento laboral no aplaste el romance en tu vida.

1. Resistir el impulso de comparar

A menudo, cuando ambos compañeros tienen dificultades en el trabajo, Solomon dice que hay una tendencia a volverse competitivos, con una especie de Olimpiadas de estrés laboral, por así decirlo.

“La conversación puede comenzar como, ‘Quiero compartir mi día contigo porque eres un soporte importante y un lugar seguro,’” dice ella. “Pero la conversación puede tener una manera astuta de convertirse en una comparación de quién la está pasando peor.”

Solomon sugiere resistir el impulso de comparar tu experiencia con la de tu pareja, y recordar que todo el estrés, incluido el que proviene de este tipo de competencia, no es deseado y puede tener un impacto negativo en nuestra salud.

2. Establecer ‘micro rituales’

Crear formas de simbolizar la transición del tiempo de trabajo al tiempo en el hogar, incluso, si no especialmente, si trabajas desde casa, puede ser crucial para la fortaleza de tu relación.

“Para algunas personas, es su viaje a casa, o cuando se cambian de ropa al final del día de trabajo, casi ritualizando, ‘Estoy dejando atrás el día, he hecho mi trabajo, he logrado lo que se suponía que debía hacer. Estará esperando por mí mañana,” dice ella. “Cualquier tipo de formas en las que puedas establecer un micro ritual para transicionar del día de trabajo al tiempo con tu pareja,” dice ella, valdrá la pena.

3. Las revisiones de desempeño no solo son para la oficina

Las métricas de desempeño, los aumentos de salario deseados y la necesidad básica de mantenerse empleado son todos motivadores confiables cuando se trata de hacer un gran trabajo en el trabajo. Pero ¿qué pasa con mantenerse motivado en casa?

“No pensamos, ‘Dentro de un año quiero sentirme más conectado con mi pareja,’ ‘Queremos haber logrado este objetivo en nuestra vida,” Jenna Glover, psicóloga con licencia y Directora Clínica Principal en Headspace, le dice a Fortune. Pero, enfatiza, tal vez deberíamos.

“Parte de eso es intencionalidad y realmente llevarlo a ese [espacio en el hogar],” explica Glover. “Y cuando las personas lo hacen, pueden tener éxito tanto en el trabajo como en las relaciones.”

Glover sugiere revisiones de desempeño de la relación como una forma de asegurarnos de no perdernos en el trabajo o perder tiempo importante con nuestra pareja.

“Tómate el tiempo para decir, ‘No hay una plantilla construida para lo que significa ser exitoso en mi relación como una revisión de desempeño laboral, pero voy a tomarme el tiempo de identificar cómo se vería eso en realidad,’” sugiere ella.

Y no te preocupes por que sea demasiado formal. En lugar de eso, Glover dice que el punto es enfocarse mientras te sientas con tu pareja y compartes metas y expectativas para tu familia, tu carrera y tu conexión uno a uno.

4. Salvaguardar el ‘romance’ definiéndolo de manera expansiva

Es cierto que el estrés afecta el deseo sexual. Según la Clínica Cleveland, el estrés puede reducir tu deseo sexual al alejar tu mente del deseo sexual, y el estrés crónico puede interferir con los niveles de hormonas, lo que también resulta en un menor deseo sexual.

“El deseo de nadie aumenta debido a la presión,” dice Solomon.