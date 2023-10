5 Formas de Arreglar la Distancia de Pantalla no Funciona en iOS 17

Varios propietarios de iPhone han expresado su frustración por el hecho de que la distancia de pantalla de iOS 17 no funcione como debería. Esta función fue diseñada para proteger nuestros ojos del esfuerzo y la miopía, por lo que es una parte crucial de iOS 17. En un mundo en el que 50,000 personas pierden la vista anualmente, abordar problemas relacionados con la pantalla digital es una prioridad máxima. Personalmente, soy un gran fanático de esta función debido a mis propios ojos sensibles.

¿Por qué la distancia de pantalla de tu iPhone no funciona? ¿Cuáles son algunas soluciones prácticas para solucionar este problema? Únete a mí mientras proporciono respuestas a estas preguntas en los siguientes subtítulos.

¿Cómo puedo solucionar el problema de la distancia de pantalla que no funciona en iOS 17?

Puedes probar varias soluciones efectivas para asegurarte de que la distancia de pantalla funcione en tu iPhone. Antes de entrar en soluciones más específicas, aquí hay cinco soluciones básicas que pueden ayudarte a que la distancia de pantalla funcione de manera normal.

Quita o reemplaza el protector de pantalla y la funda del iPhone: si tienes un protector de pantalla de vidrio en tu pantalla, podría estar obstruyendo tu cámara TrueDepth. De manera similar, tu funda de iPhone podría estar cubriendo la cámara. Retira ambos.

Habilita y deshabilita la distancia de pantalla: simplemente apagar y encender la distancia de pantalla puede ayudar a solucionar un problema que tengas con la distancia de pantalla.

Actualiza iOS: la distancia de pantalla solo funciona con iOS 17. Actualiza iOS yendo a Configuración > General > Actualización de software.

Limpia la pantalla: para asegurarte de que la distancia de pantalla funcione en tu iPhone, verifica que la pequeña isla o muesca con la cámara no esté sucia o polvorienta. Limpia tu pantalla y la distancia de pantalla funcionará de manera normal.

Reinicia tu iPhone: si la distancia de pantalla no funciona correctamente debido a un error temporal, reiniciar tu iPhone lo solucionará.

Si el problema persiste, prueba las siguientes soluciones.

1. Habilita la distancia de pantalla

A veces, la razón principal por la que la distancia de pantalla de iPhone no funciona es porque la distancia de pantalla no está habilitada.

Tiempo necesario: 1 minuto

Para habilitar la distancia de pantalla:

Ve a Configuración.

Selecciona Tiempo de uso > Distancia de pantalla.

Activa el interruptor para habilitar la distancia de pantalla.

2. Restablece Face ID

Tanto la distancia de pantalla como Face ID utilizan la cámara TrueDepth para funcionar correctamente. Restablecer tu Face ID también puede ayudar a que la función de distancia de pantalla funcione correctamente.

Ve a Configuración > Face ID y código de acceso > Introduce tu código.

Desplázate hacia abajo y toca Restablecer Face ID > Configurar Face ID > Comenzar.

Sigue las instrucciones en pantalla para reconfigurar tu Face ID.

3. Restablece la configuración del iPhone

Este es un posible remedio cuando tu distancia de pantalla no funciona correctamente incluso después de probar otras soluciones. Sigue estos pasos:

Abre la Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone.

Toca Restablecer > Restablecer todos los ajustes > Introduce tu código.

Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

Este proceso restaurará varias configuraciones del sistema a sus configuraciones predeterminadas, lo que podría solucionar cualquier problema subyacente que afecte la funcionalidad de la distancia de pantalla.

4. Restablece la configuración de fábrica

Si no encuentras éxito al restablecer los ajustes del iPhone, te recomiendo restablecer la configuración de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de realizar este proceso.

Para borrar todo el contenido y los ajustes de tu iPhone, sigue estos pasos:

Ve a Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone.

Selecciona Borrar contenido y ajustes > Continuar > Ingresa el código de tu iPhone.

Sigue las instrucciones en pantalla una vez que la copia de seguridad automática de iCloud esté completa.

5. Contacta al soporte al cliente de Apple:

Si las soluciones anteriores no restauraron la distancia de pantalla en tu iPhone, tu siguiente paso es contactar al soporte de Apple.

¿Por qué mi distancia de pantalla de iPhone no funciona?

Hay varias razones por las que la distancia de pantalla puede no estar funcionando en tu iPhone. En primer lugar, la distancia de pantalla puede no estar habilitada; puede haber un problema con la cámara TrueDepth de tu iPhone o tu iOS puede estar desactualizado. También es posible que la versión de tu iPhone no sea compatible con la distancia de pantalla. Además, la distancia de pantalla no se activará cuando tus ojos estén a la distancia recomendada de tu iPhone.

Face ID defectuoso: la cámara TrueDepth del iPhone es la cámara detrás del reconocimiento de Face ID. La distancia de pantalla utiliza la misma cámara para funcionar. Un Face ID defectuoso afectará seguramente la distancia de pantalla.

Distancia de los ojos: si ya has dominado el arte de mantener tu iPhone a una distancia saludable de tus ojos, la distancia de pantalla no funcionará y eso está bien.

Incompatibilidad de la versión del iPhone o iOS: la distancia de pantalla solo funciona en iOS 17. La distancia de pantalla es compatible con una serie de versiones de iPhone. Si la versión de tu iPhone está fuera de estos modelos, no debes esperar que la distancia de pantalla funcione en tu dispositivo. La distancia de pantalla es compatible con:

Serie iPhone 15

Serie iPhone 14

Serie iPhone 13

Serie iPhone 12

Serie iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

¿Cómo se utiliza la distancia de pantalla en iOS 17?

Para utilizar la distancia de pantalla en iOS 17, simplemente debes habilitarla y seguir las indicaciones que aparecen en tu pantalla. Para habilitar la distancia de pantalla, ve a Configuración > Tiempo de uso > Distancia de pantalla > Activa la distancia de pantalla.

¿Cómo desactivo la distancia de pantalla en iOS 17?

Para desactivar la distancia de pantalla en iOS 17, ve a Configuración > Tiempo de uso > Distancia de pantalla > Desactiva la distancia de pantalla.

Conclusión

En una época en la que la miopía y la tensión ocular están en aumento, que la función de distancia de pantalla no funcione debería preocupar a todos los propietarios de iPhone. Tu deseo de que la distancia de pantalla funcione sin problemas demuestra tu compromiso con tu bienestar. Sigue los consejos de esta guía para restaurar la función de la distancia de pantalla. Mantente vigilante y protege tus ojos y tu salud en general con esta herramienta digital.

Pero recuerda, la distancia de pantalla es solo un ejemplo de las funciones de iPhone que priorizan tu salud física. Explorar la nueva aplicación de salud en iPad abre puertas a aún más posibilidades. Espero ansioso tus historias de éxito en la sección de comentarios a continuación.