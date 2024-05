5 cosas que debes saber antes de que abra la bolsa de valores el miércoles 22 de mayo.

Aquí están las noticias más importantes que los inversores necesitan para comenzar su día de negociación:

1. Los récords siguen llegando

Las acciones subieron el martes mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos récords, una vez más. El índice amplio aumentó un 0,25% mientras que el Nasdaq subió un 0,22% y el Dow subió un 0,17%. Los inversores esperan con ansias el informe de ganancias de Nvidia el miércoles. “Las personas no quieren perderse la oportunidad de participar en la publicación si presentan buenos números”, dijo Matt Rowe, jefe de estrategias de activos cruzados en Nomura Private Capital. Los operadores también estarán atentos mientras el Comité Federal de Mercado Abierto publique las actas de su última reunión en abril. Siga las actualizaciones en vivo del mercado.

2. Sin alcanzar la meta

Target no cumplió con las estimaciones de ganancias del primer trimestre de Wall Street el miércoles. Los ingresos del minorista estuvieron más o menos en línea con las expectativas, pero sus ventas cayeron aproximadamente un 3% interanual. Los clientes, fatigados por los altos precios, compraron menos artículos de consumo discrecional y alimentos. El CEO Brian Cornell dijo a los reporteros que la empresa se está enfocando en ofrecer valor. A principios de esta semana, Target anunció que estaba reduciendo los precios de aproximadamente 5.000 artículos, incluidos productos básicos como leche, pan, toallas de papel y pañales.

3. No tan mágico

Pixar está despidiendo a aproximadamente 175 empleados, o alrededor del 14% de la fuerza laboral del estudio, mientras el CEO de Disney, Bob Iger, cambia el enfoque de la empresa hacia la calidad sobre la cantidad. Para Pixar, eso significa alejarse de las series de corta duración para Disney+ y enfocarse en lanzamientos teatrales. Inicialmente se informó que se iba a despedir al 20% de los empleados de Pixar, en lugar del 14%. Estos esperados golpes, que se retrasaron debido a los horarios de producción, siguen a despidos en otras empresas de Disney el año pasado.

4. Agregando a los anuncios

Google ha anunciado que permitirá a los anunciantes promocionarse con estilo, dándoles la capacidad de usar inteligencia artificial generativa para crear y utilizar imágenes en 3D en sus anuncios. Con estas nuevas herramientas, los anunciantes podrán utilizar lo que la empresa llama un “perfil de marca visual” en el motor de búsqueda, lo que permitirá “resultados más ricos” para búsquedas de una marca o minorista en particular. La compañía dijo que las marcas pueden incorporar videos y resúmenes de productos también. El anuncio llega una semana después de que Google anunciara planes para priorizar lo que denomina “Información General de IA” en su página de resultados de búsqueda, una función que utiliza inteligencia artificial para resumir información y presentarla en la parte superior de la página.

5. Comida para perder peso

Nestlé está lanzando una marca de alimentos congelados específicamente para consumidores que utilizan medicamentos para perder peso GLP-1 como Ozempic o Wegovy. La nueva marca conocida como Vital Pursuit incluye 12 artículos que van desde pizzas hasta tazones con granos enteros o pasta. Se espera que los artículos tengan un precio de $4.99 o menos e incluirán uno o más nutrientes esenciales. La línea de productos también incluirá opciones sin gluten. Se espera que Vital Pursuit llegue a las tiendas en el cuarto trimestre.

– CNBC’s Hakyung Kim, Melissa Repko, Sarah Whitten, Jennifer Elias y Amelia Lucas contribuyeron a este informe.

– Siga la acción del mercado más amplio como un profesional en CNBC Pro.