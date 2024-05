5 cosas que debes saber antes de que abra el mercado de valores el viernes 31 de mayo

Aquí hay cinco cosas clave que los inversores necesitan saber para comenzar el día de trading:

1. Una fuerza en los mercados

Las acciones cayeron el jueves cuando Salesforce se hundió un 20%. El proveedor de software en la nube tuvo su peor día desde 2004 después de que la empresa publicara resultados fiscales del primer trimestre más débiles de lo esperado. El Dow Jones Industrial Average fue arrastrado por Salesforce y cayó 330,06 puntos, o 0,86%. El S&P 500 perdió un 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite tuvo el peor día, cayendo un 1,08% con debilidad en nombres tecnológicos. La empresa de inteligencia artificial Nvidia también cayó más del 3%, lo que fue su primer descenso desde su gran informe de ganancias la semana pasada, y Microsoft cayó más del 3%. Siga las actualizaciones en vivo del mercado.

2. Trump culpable

El ex presidente de EE. UU. Donald Trump llega a la corte para su juicio por dinero de silencio en el Tribunal Penal de Manhattan en la ciudad de Nueva York el 30 de mayo de 2024.

Justin Lane | Getty Images

El ex presidente Donald Trump fue encontrado culpable en la corte de Nueva York el jueves de los 34 cargos de delito grave de falsificación de documentos comerciales. Los cargos estaban relacionados con un pago de dinero para silenciar que su entonces abogado personal, Michael Cohen, hizo a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Trump es el primer ex presidente de EE. UU. en ser encontrado culpable de algún delito. Su sentencia está programada para el 11 de julio, cuatro días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, donde se espera que Trump sea confirmado formalmente como el candidato presidencial del GOP. Trump está en libertad sin fianza y puede continuar haciendo campaña, pero podría enfrentar una condena máxima de cuatro años de prisión por cada cargo, aunque el juez no está obligado a sentenciarlo a prisión. Una apelación es casi inevitable, y ese proceso podría prolongarse durante muchos meses, si no años.

3. Pasos de bebé

Un cliente compra en una tienda Target el 20 de mayo de 2024 en Miami, Florida.

Joe Raedle | Getty Images

Los inversores esperan que el informe de gastos de consumo personal del viernes, que se publicará a las 8:30 a.m. ET, muestre más progreso gradual en la inflación. El PCE es el indicador favorito de inflación de la Fed porque tiene en cuenta los cambios en el comportamiento del consumidor, como cuando los compradores deciden elegir una opción más barata en lugar de una más cara. Se espera que muestre una inflación en abril corriendo a una tasa anual del 2,7% tanto en general como en la lectura “core” clave, según las estimaciones de Dow Jones. La lectura core excluye los costos de alimentos y energía. Si esa previsión se cumple, representaría una ligera disminución en la medida core y poco cambio para el índice general.

4. El reinado del comercio minorista

El logo de Gap se muestra en una tienda de Gap el 25 de abril de 2023 en Los Ángeles, California.

Mario Tama | Getty Images

Los minoristas tuvieron un gran día el jueves, completo con informes de ganancias sorprendentes y movimientos significativos en las acciones. Las acciones de Kohl’s cayeron más del 20% en el día después de que la compañía publicara una pérdida de ganancias por acción inesperada y quedara muy por debajo de las expectativas de Wall Street de obtener una ligera ganancia. Pero otros minoristas tuvieron mejor suerte. Las acciones de Foot Locker se dispararon un 15%, una señal de que su recuperación está comenzando a dar frutos. Y las acciones de Best Buy subieron un 13% después de que la empresa no cumplió con las expectativas de ventas del trimestre, pero superó en ganancias por acción y reiteró su pronóstico para todo el año. Gap también tuvo un gran movimiento en sus acciones en el informe de ganancias de la tarde. Sus acciones subieron más del 20% en la negociación previa a la apertura del mercado después de que el minorista superara las estimaciones de ganancias y superara los ingresos.

5. Consumidores cautelosos

Brian Moynihan, CEO de Bank of America, hablando en Squawk Box de CNBC en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 16 de enero de 2024.

Adam Galici | CNBC

Los consumidores y las empresas se han vuelto cautelosos en el gasto en todo, desde bienes duraderos hasta software, dijo el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, el jueves en una conferencia financiera en Nueva York. Todavía hay cierto crecimiento, ya que el gasto del consumidor a través de pagos con tarjeta, cheques y retiros en cajeros automáticos ha crecido aproximadamente un 3,5% este año, alcanzando aproximadamente $4 billones, dijo Moynihan. Pero, señaló, eso es una caída significativa desde la tasa de crecimiento de casi el 10% vista en mayo de 2023. “Tenemos que mantener al consumidor en juego en la economía de EE. UU., porque [ellos] son una gran parte de ella”, dijo Moynihan, quien dirige el segundo banco más grande de EE. UU. en activos. “Están volviéndose un poco más precavidos, y eso se debe a todo lo que está sucediendo a su alrededor.”

— Los CNBC’s Alex Harrington, Dan Mangan, Kevin Breuninger, Brian Schwartz, Jeff Cox, Gabrielle Fonrouge, Melissa Repko, Sean Conlon y Hugh Son contribuyeron a este informe.

— Siga la acción del mercado en general como un profesional en CNBC Pro.