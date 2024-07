5 cosas que debes saber antes de que abra el mercado de valores el martes 2 de julio.

“

Aquí hay cinco cosas clave que los inversores necesitan saber para empezar el día de negociación:

1. Comenzando con fuerza

Los tres principales índices comenzaron el segundo semestre en un tono positivo, registrando ganancias para la sesión de negociación del lunes. El Nasdaq Composite, de alta tecnología, cerró la sesión en un máximo histórico, ganando un 0,83% para terminar en un máximo de 17,879.30. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average también cerraron al alza, con el índice de mercado amplio ganando un 0,27% y el Dow ganando un 0,13%. El sector tecnológico también terminó con ganancias al inicio del segundo semestre, subiendo un 1,3%. Las acciones tecnológicas Microsoft, Apple y la querida de la inteligencia artificial Nvidia avanzaron un 2,2%, 2,9% y 0,6%, respectivamente. Sigue las actualizaciones en vivo del mercado.

2. ¿Nuevo acuerdo?

El logotipo de Paramount se muestra en Columbia Square a lo largo de Sunset Blvd en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2023.

Getty Images

Paramount Global está explorando posibles fusiones. Según personas familiarizadas con el asunto, el liderazgo de la compañía se está reuniendo activamente con ejecutivos de otras compañías de medios y tecnología para explorar la posibilidad de fusionar Paramount+ con otra plataforma de streaming y que la plataforma sea copropiedad. Personas familiarizadas con el asunto también dijeron que Warner Bros. Discovery ha expresado interés en llegar a un acuerdo, ya que una combinación de Max y Paramount+ podría aumentar su competitividad con la variedad de plataformas de Disney, como Disney+, Hulu y ESPN, entre otras plataformas como Netflix. Esto ocurre después de que Warner Bros. Discovery previamente mantuviera conversaciones preliminares de fusión a principios de este año. Un acuerdo de streaming, de alcanzarse, podría llevar a otras asociaciones de streaming en la industria de medios.

3. Venta de Boston

Jaylen Brown #7 de los Boston Celtics y Jayson Tatum en acción durante el tercer cuarto del Juego 2 de la Final de Conferencia Este contra los Indiana Pacers en el TD Garden el 23 de mayo de 2024 en Boston, Massachusetts.

Winslow Townson | Getty Images

Los Boston Celtics podrían ser vendidos pronto. El grupo de propietarios del equipo ha anunciado que planea venderlo, con la familia controladora del grupo diciendo que tiene la intención de vender todas sus acciones en el equipo “por consideraciones de patrimonio y planificación familiar”. Se espera que la venta de una participación mayoritaria se complete para finales de este año o principios del próximo, y el resto de la venta se cerraría en 2028, según un comunicado. La venta, combinada con el costo de los derechos de medios deportivos, podría llevar a una valoración cercana a un récord de $4 mil millones o más, cantidad que alcanzaron los Phoenix Suns de la NBA en 2023.

4. Sin compensación

Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, habla durante el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 18 de enero de 2024.

Halil Sagirkaya | Anadolu | Getty Images

Parece que los altos ejecutivos de Salesforce podrían no recibir un plan de compensación. Los inversores votaron en contra del plan después de que grupos asesores de accionistas expresaran preocupaciones sobre los premios de acciones que se le habían otorgado al CEO Marc Benioff. Un archivo regulatorio mostró el lunes que se emitieron 339.3 millones de votos a favor de aprobar el plan, mientras que se emitieron 404.8 millones de votos en contra. Esto a pesar de que la junta había instado a los accionistas a apoyar la resolución. Sin embargo, dos firmas asesoras de accionistas, Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, habían abogado por rechazar la resolución. A principios de este año, el comité de compensación de la junta otorgó a Benioff un segundo premio de acciones a largo plazo por valor de $20 millones debido al fuerte desempeño de la compañía, entre otros motivos.

5. Inmunidad

El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el ex Presidente Donald Trump participan en el primer Debate Presidencial en los estudios de CNN en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 27 de junio de 2024.

Kyle Mazza | Anadolu | Getty Images

La Corte Suprema ha respaldado a Donald Trump. En una decisión de 6-3, la corte dictaminó el lunes que el ex presidente tiene “inmunidad presumida” por los actos oficiales que realizó como presidente. Esto complica el caso de interferencia en las elecciones presentado por el fiscal especial Jack Smith. Sin embargo, se estableció que el ex presidente no tiene inmunidad por “actos no oficiales”, con la mayoría especificando además que “no todo lo que hace el presidente es oficial”. Como resultado, el caso será devuelto al Juez de Distrito de EE. UU. Tanya Chutkan. Ahora, las posibilidades de que el caso penal contra Trump vaya a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre se han desvanecido.

