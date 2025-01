5 cosas que darán forma a la política de EE. UU. en 2025.

La caída de las elecciones de alto riesgo del mes pasado y las recientes batallas dentro del Congreso están ofreciendo pistas tempranas de lo que marcará el tono de la política en 2025.

Los demócratas intentan reagruparse tras una noche electoral desastrosa, con la carrera por la presidencia del Comité Nacional Demócrata (DNC) brindando al partido una de sus primeras oportunidades de reiniciar el próximo año.

Mientras tanto, los republicanos están disfrutando de su trío —pero las batallas sobre los nominados del presidente electo Trump y la financiación del gobierno ya están subrayando las líneas de falla dentro del partido.

Aquí hay cinco cosas que darán forma a la política en 2025:

Divisiones entre el Congreso y Trump

El mes siguiente a las elecciones fue un momento triunfal para los republicanos —y tal vez también solo un fugaz periodo de luna de miel.

Semanas después de ganar el Congreso y la Casa Blanca, ya están surgiendo tensiones entre algunos republicanos en el Capitolio y Trump. En el Senado, han surgido divisiones sobre algunos de los nominados de Trump —especialmente el elegido para el Departamento de Defensa, Pete Hegseth, y la ex representante Tulsi Gabbard (Hawai), la elección del presidente electo para directora de Inteligencia Nacional.

Hegseth generó escrutinio después de que un informe policial hecho público el mes pasado incluyera acusaciones de una mujer que dijo que la agredió sexualmente hace siete años. El incidente no resultó en cargos, y Hegseth ha negado cualquier mala conducta, describiendo lo sucedido como consensual. El está liberándola de un acuerdo de confidencialidad.

Mientras tanto, la nominación de Gabbard como la principal oficial de inteligencia de EE. UU. también enfrenta un camino incierto por delante en el Senado dado que se ha reunido con el depuesto líder sirio Bashar Assad, ha ofrecido puntos de vista comprensivos hacia Rusia y ha pedido anteriormente a Trump que perdone a Edward Snowden, quien ha permanecido en Rusia durante más de una década después de filtrar inteligencia nacional clasificada.

Mientras los senadores lograron hundir las posibilidades del ex representante Matt Gaetz (R-Fla.) como candidato a fiscal general de Trump, los republicanos del Senado, especialmente aquellos en el 2026, pueden no poder permitirse el costo político de hundir a demasiados otros sin arriesgarse a desafíos primarios.

Mientras tanto, la presidencia de Mike Johnson (R-La.) parece potencialmente precaria después de que su legislación bipartidista de financiamiento gubernamental inicial fuera rechazada tras la desaprobación de Trump, Elon Musk y otros.

Aunque el Congreso finalmente evitó un cierre precario justo antes de las vacaciones, algunos miembros de la Cámara expresaron su descontento por la forma en que los principales republicanos de la Cámara manejaron el proyecto de ley de financiación gubernamental, que se aprobó en una tercera iteración más reducida y sin la solicitud de Trump de aumentar el techo de deuda.

Johnson había recibido el respaldo de Trump para seguir siendo presidente después de las elecciones de noviembre, aunque no está claro si podrá reunir suficiente apoyo entre sus colegas —y Trump— para mantener el martillo el 3 de enero.

La influencia de Elon Musk

Musk se ha convertido en una figura cada vez más influyente en la política. Musk —mejor conocido como cofundador de varias compañías importantes, incluidas SpaceX y Tesla— gastó al menos $250 millones en esfuerzos para ayudar a Trump a ganar el mes pasado, una suma impresionante para un individuo.

La influencia de Musk solo ha crecido desde la victoria de Trump. Por un lado, tanto él como Vivek Ramaswamy fueron elegidos por el presidente electo para hacerse cargo del grupo consultivo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), que Trump dijo que “desmantelará la burocracia gubernamental, eliminará excesivas regulaciones, reducirá gastos innecesarios y reestructurará las agencias federales”.

La Cámara y el Senado han creado comités DOGE en respuesta.

Más recientemente, Musk y Ramaswamy llamaron la atención por su feroz oposición al proyecto de ley de gasto gubernamental inicial de Johnson, con algunos miembros del partido respaldando sus puntos. Más tarde, Trump y Vance salieron y también rechazaron el proyecto de ley de financiamiento gubernamental bipartidista.

“Están listos para participar mucho en la agenda de Donald Trump”, dijo un legislador republicano a The Hill a principios de este mes, refiriéndose a Ramaswamy y Musk.

Sin embargo, Trump y su equipo han rechazado la idea, en cambio, de que Musk es quien toma las decisiones, especialmente en lo que respecta a la decisión de Trump de oponerse al proyecto de ley de financiación gubernamental de Johnson.

“Así que pronto como el Presidente Trump ha publicado su postura oficial sobre la CR [resolución continua], los republicanos en el Capitolio repitieron su punto de vista. El Presidente Trump es el líder del Partido Republicano. Punto”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de transición del equipo Trump-Vance, en un comunicado la semana pasada.

Y durante un evento de Turning Point USA en Arizona durante el fin de semana, Trump señaló sobre Musk, “él no va a ser presidente, eso puedo decirte”.

“Y estoy seguro, ¿sabes por qué? Él no puede ser, no nació en este país”, agregó el multimillonario nacido en Sudáfrica.

El factor Trump en las primarias

2025 no es un año electoral importante, con las mayores contiendas celebrándose a nivel estatal en Nueva Jersey y Virginia. Pero eso no significa que la atención ya no se esté volviendo hacia las elecciones de medio término de 2026 —y qué papel jugará Trump en las primarias republicanas ese año.

Con las tensiones ya saliendo a la luz en el Capitolio, algunos republicanos que cruzan al presidente electo podrían resultar vulnerables en sus campañas de reelección.

Recientemente, Trump renovó sus amenazas de desafiar al representante Chip Roy (R-Texas) por su oposición a aumentar el techo de deuda sin recortes de gastos. Podría ser un adelanto de lo que está por venir a medida que el presidente electo busca destituir a los miembros de su partido que obstaculicen su agenda.

El factor Trump en las primarias republicanas ciertamente no es nada nuevo. De hecho, su respaldo ha jugado un papel clave durante años, a menudo determinando quién recibe la nominación de su partido —aunque no siempre quién llega a ganar en las elecciones generales.

Durante las elecciones de medio término de 2022, algunos de sus candidatos —como los candidatos al Senado Herschel Walker en Georgia y Mehmet Oz en Pensilvania, por ejemplo, además de la candidata a gobernadora de Arizona Kari Lake— ganaron sus contiendas republicanas pero no pudieron cruzar la línea de meta en noviembre.

Trump aún logró algunas victorias ese año, especialmente respaldando a su ahora Vicepresidente-electo JD Vance en la primaria republicana del Senado de Ohio.

Los esfuerzos de los demócratas para cambiar después de la devastadora elección

Los demócratas todavía se están recuperando de una difícil elección, donde el partido perdió todos los estados en disputa y varios senadores clave, como Jon Tester de Montana y Sherrod Brown de Ohio, perdieron sus escaños, costándoles en última instancia su mayoría en la cámara alta.

Miembros del partido han realizado sus propias autopsias, aunque muchos demócratas dicen que una de las mayores razones por las que su partido perdió el mes pasado fue por cómo se sienten los votantes sobre la marca democrática.

“Nuestra marca está realmente al revés en este momento”, dijo Ken Martin, el presidente del Partido Democrático Agrario de Minnesota (DFL) y candidato a presidente del DNC, en una entrevista con The Hill a principios de este mes.

“Por primera vez en la historia moderna hemos visto, ya sabes, las percepciones de los dos partidos políticos americanos, donde la mayoría de los estadounidenses creen que los republicanos representan… los intereses de la clase trabajadora y los pobres y los demócratas son para los ricos y la élite”, continuó.

Una pregunta persistente es cómo se reagruparán los demócratas y abordarán algunos de esos mismos problemas que los miembros del partido han identificado como contratiempos postelectorales. Una de las primeras pistas puede venir de la carrera por la presidencia del DNC, que se llevará a cabo en febrero, a medida que el partido elige a uno de sus primeros líderes.

Martin ha ganado al menos 100 endosos de miembros del comité del DNC, mientras que Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin y otro contendiente a presidente del DNC, ha obtenido importantes apoyos de Third Way centrista y grupos progresistas como MoveOn.

Crisis internacionales

La invasión de Rusia en Ucrania y la guerra Israel-Hamas han llevado las divisiones políticas al frente e incluso han servido como un punto álgido en elecciones reñidas.

La guerra Israel-Hamas, en particular, revolucionó las primarias demócratas y republicanas este último ciclo —incluso cuando no había una contienda competitiva. El ejemplo más destacado es la primaria presidencial demócrata donde miembros del partido indignados por el manejo de la guerra por parte de la administración Biden votaron “no comprometidos” en las primarias demócratas contra el presidente Biden.

Aunque algunos defensores estaban inicialmente esperanzados con la decisión de Biden de renunciar y el ascenso de la vicepresidenta Harris a la nominación presidencial demócrata, eso no impidió que los defensores ejercieran presión sobre el DNC, la campaña de Harris y otros para tener un orador palestino en la convención de su partido el verano pasado.

Mientras tanto, el conflicto Rusia-Ucrania ha puesto de relieve las divisiones entre la facción aislacionista del ala ansiosa por frenar la participación de EE. UU. en la invasión rusa y los republicanos intervencionistas que creen que EE. UU. debería hacer más para apoyar a Ucrania.

Además, Trump ha avivado las tensiones en América Latina con sus llamados para recuperar el Canal de Panamá y con Dinamarca por sus divagaciones sobre comprar Groenlandia.