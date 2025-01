5 cosas para observar antes del primer foro de la carrera de liderazgo del DNC

El Comité Nacional Demócrata (DNC) está listo para organizar cuatro foros de candidatos este mes, ya que el partido busca reemplazar al presidente saliente, Jaime Harrison. Ocho candidatos se disputan la presidencia del DNC, aunque los presidentes de los partidos estatales Ken Martin de Minnesota y Ben Wikler de Wisconsin han surgido como los favoritos. Los otros candidatos en la carrera son el exgobernador de Maryland, Martin O’Malley, el senador estatal de Nueva York, James Skoufis, la ex candidata presidencial Marianne Williamson, el ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Nate Snyder, el abogado Jason Paul y la ex candidata al Congreso y empresaria Quintessa Hathaway. Quien gane el puesto el 1 de febrero se convertirá en el nuevo líder de un partido que busca desesperadamente un reinicio tras las devastadoras elecciones de noviembre. Aquí hay cinco cosas para tener en cuenta antes del primer foro del DNC.