5 cosas clave que estamos observando de cerca en el mercado de valores esta semana

“Wall Street logró terminar la semana en verde a pesar de la brutal rotación fuera de las acciones tecnológicas del jueves. El Dow Jones Industrial Average fue el gran ganador de la semana, avanzando casi un 1,6%, ya que los datos favorables de inflación llevaron a los inversores a adquirir acciones sensibles a la economía y las tasas de interés que no han tenido un buen desempeño este año. El S&P 500 y el Nasdaq registraron ganancias semanales de casi un 1% y 0,25%, respectivamente. Las tres medidas bursátiles cerraron alrededor de máximos históricos. Fue bastante notable que el Nasdaq lograra terminar en verde para la semana, dada la venta liderada por tecnología el jueves que hundió el índice casi un 2% en la sesión. Los inversores vieron el enfriamiento del índice de precios al consumidor de junio y el aumento subsiguiente en el número de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal esperados este año como razones para obtener beneficios en las ganancias de las Grandes Tecnológicas y diversificar sus carteras con acciones que se beneficiarían de costos de endeudamiento más bajos. La confirmación de la inflación a la baja vista en el IPC no llegó el viernes por la mañana, ya que el índice de precios al productor de junio resultó un poco más alto de lo esperado. Sin embargo, el IPP no hizo mucho para molestar a los toros, y las probabilidades de mercado, según la herramienta CME FedWatch, seguían favoreciendo hasta tres recortes de tasas de la Fed este año. Tres de nuestras acciones destacadas del Club: la empresa de paneles solares Nextracker, Stanley Black & Decker y Ford, fueron nuestras acciones de mejor rendimiento de la semana. El viernes también marcó el comienzo de la temporada de ganancias del segundo trimestre. El nombre del Club, Wells Fargo, fue uno de los grandes bancos que informó. A pesar de superar las ganancias por acción y los ingresos, los inversores vendieron la acción debido a preocupaciones sobre un ingreso neto de intereses más bajo de lo esperado para el trimestre y un aumento en la perspectiva de gastos del banco para el año debido en parte a un mayor ingreso de sus negocios basados en tarifas. Redujimos nuestra posición en Wells Fargo el 5 de julio debido a preocupaciones de que la reacción de venta de las noticias sobre las ganancias pudiera ocurrir. Las acciones de Wells Fargo cayeron un 6% después de las ganancias. Sin embargo, vimos la caída como una oportunidad y mejoramos la calificación de la acción de vuelta a nuestra clasificación de compra equivalente 1. Las ganancias y la economía también serán impulsores del mercado en la próxima semana. El martes se conocen los números de ventas minoristas de junio, que proporcionarán información sobre hacia dónde están dirigiendo los consumidores su poder adquisitivo y cómo se sienten sobre la inflación. Se espera una disminución del 0,2% mes a mes. El miércoles se publican los datos de inicios de vivienda y permisos de construcción de junio. Las estimaciones prevén un aumento de los inicios en un 4,2% mes a mes, con casi 1,4 millones de permisos emitidos. También se conocen el miércoles los datos de producción industrial y utilización de la capacidad de junio. Se espera que la producción industrial aumente un 0,3% mes a mes. La utilización de la capacidad se prevé que aumente ligeramente al 78,4%. Ganancias El nombre del Club, Morgan Stanley, informa sus ganancias del segundo trimestre antes de la apertura del martes. Esperamos ver un impulso continuo en los ingresos de banca de inversión, con aumentos interanuales en operaciones y tarifas. El factor decisivo puede estar en el negocio de gestión de patrimonios. Se espera que el mercado escrute la cantidad de nuevos activos netos que el negocio adquirió durante el trimestre y los márgenes, que han sido presionados por declives en los balances de barrido. Abbott Laboratories informa su segundo trimestre antes de la campana del jueves. Esperamos que el impulso del primer trimestre continúe, aunque el dólar estadounidense fuerte podría ser un punto de presión debido a la gran exposición de Abbott a las ventas internacionales. Nuestro enfoque estará en su negocio de dispositivos Libre y los detalles sobre el próximo lanzamientos de dos nuevos productos, Libre Rio y Lingo. A pesar de que Abbott superó y elevó su pronóstico para todo el año en el primer trimestre, la acción ha descendido desde el informe y los fundamentos han quedado en un segundo plano debido a la litigios de fórmulas para bebés. Seguimos creyendo que esta sobreventa será mucho más manejable de lo que sugiere la disminución de la capitalización de mercado. Sin embargo, reconocemos que llevará tiempo para que los inversionistas superen esto. Lunes 15 de julio Antes de la apertura: Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK) Martes 16 de julio 8:30 a.m. ET: Ventas minoristas Antes de la apertura: Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), UnitedHealth (UNH), Progressive (PGR), Charles Schwab (SCHW), PNC Financial (PNC), State Street (STT) Después del cierre: Interactive Brokers (IBKR), JB Hunt (JBHT), Omnicom (OMC), Pinnacle Financial (PNFP) Miércoles 17 de julio 8:30 a.m. ET: Inicios de vivienda y permisos de construcción 9:15 a.m. ET: Producción industrial y utilización de la capacidad Antes de la apertura: Johnson & Johnson (JNJ), Ally Financial (ALLY), U.S. Bancorp (USB), First Community (FCCO), First Horizon National (FHN), Northern Trust Corporation (NTRS), Citizens Financial (CFG) Después del cierre: United Airlines (UAL), Alcoa (AA), Discover (DFS), Kinder Morgan (KMI), Crown Castle (CCI), Steel Dynamics (STLD), SL Green Realty (SLG), Equifax (EFX) Jueves 18 de julio 8:30 a.m. ET: Reclamos iniciales de desempleo Antes de la apertura: Abbott Laboratories (ABT), Taiwan Semiconductor (TSM), Nokia (NOK), Cintas (CTAS), Domino’s Pizza (DPZ), D.R. Horton (DHI), Blackstone (BX), Infosys Technologies (INFY), KeyCorp (KEY), Marsh & McLennan Companies (MMC), M&T Bank Corp (MTB), Snap-On (SNA), Forestar Group (FOR), Novartis (NVS), Textron (TXT), ManpowerGroup (MAN) Después del cierre: Netflix (NFLX), Intuitive Surgical (ISRG), PPG Industries (PPG), AAR (AIR) Viernes 19 de julio Antes de la apertura: American Express (AXP), SLB (SLB), Fifth Third Bancorp (FITB), Halliburton (HAL), Comerica (CMA), Travelers (TRV), Huntington Bancshares (HBAN), Regions Financial (RF). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirás una alerta de trading antes de que Jim realice un intercambio. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de trading antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso benéfico. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de trading antes de ejecutar el intercambio. 