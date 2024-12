5 carreras bajo el radar para ver en el 2025.

Mientras las elecciones en Virginia, Nueva Jersey y la Ciudad de Nueva York recibirán la mayor atención el próximo año, el 2025 también verá muchas carreras de bajo perfil, pero igual de interesantes.

Desde una elección judicial en el estado clave de Pensilvania hasta varias carreras de alcalde destacadas, los observadores políticos estarán atentos para ver cómo estas carreras podrían señalar hacia dónde soplan los vientos políticos.

Aquí hay cinco carreras poco conocidas para observar en el 2025.

Elección especial del Distrito 21 de Nueva York

Una elección especial para llenar el escaño de la representante Elise Stefanik (R) en el Distrito 21 del Congreso de Nueva York no se ha fijado aún, pero es probable que se realice en los primeros meses del año. Stefanik está dejando el cargo antes de su esperada confirmación como embajadora de las Naciones Unidas del presidente electo Trump.

La elección es una de al menos tres que se llevarán a cabo a principios del próximo año para escaños vacantes en la Cámara, pero la carrera para reemplazar a Stefanik es la única que podría ser algo competitiva.

El distrito, que abarca gran parte de la parte más septentrional del estado, sigue inclinándose hacia el conservadurismo y ha elegido cómodamente a Stefanik para su escaño en la Cámara durante la última década. Pero las elecciones en el año siguiente a una elección presidencial a menudo demuestran reacción contra el partido del presidente en funciones, dando a los demócratas la oportunidad de ganarla.

Las elecciones especiales también tienden a ser eventos de baja participación con los votantes más comprometidos yendo a las urnas, un grupo con el que los demócratas han tenido buen desempeño en ciclos recientes.

Algunos nombres destacados han expresado interés en ambos lados, incluida la nominada demócrata de 2024, Paula Collins, y el miembro de la Asamblea Estatal Billy Jones (D). En el lado republicano, es probable que Joe Pinion, nominado al Senado de EE. UU. en 2022, entre en la carrera, y se rumorea que el saliente Representante Marc Molinaro (R-N.Y.) es un posible candidato, entre otros.

Los 15 presidentes de condado de cada partido en el distrito decidirán a sus candidatos, quienes luego se enfrentarán en la elección general.

Elección especial para alcalde de Oakland

Los votantes de Oakland, California, votaron con éxito para destituir a Sheng Thao como alcalde durante las elecciones de noviembre con el 60 por ciento a favor, la primera vez que la ciudad ha destituido a un alcalde. Esa votación provocó una elección especial para que alguien más ocupe los dos años restantes del mandato de Thao.

La votación para destituir fue la culminación de varios factores que llevaron a Thao a perder apoyo. Anteriormente miembro del Concejo Municipal, ganó por poco las elecciones no partidistas en 2022 para convertirse en la primera mujer americana de origen hmong en servir como alcalde de una importante ciudad de EE. UU.

Thao enfrentó críticas por un aumento significativo de robos en la ciudad, malas relaciones con el sindicato de policía y por no cumplir con una fecha límite para una subvención que habría dado a Oakland millones para abordar los robos en tiendas minoristas. Pero también enfrentó controversias personales tras una redada del FBI en su hogar en junio, aunque el FBI no ha comentado cuál era el propósito y no la ha acusado de ningún delito.

Thao ha dicho repetidamente que no ha cometido ningún delito.

Algunos candidatos han entrado en la carrera para suceder a Thao, incluido Loren Taylor, ex miembro del Concejo Municipal que fue el segundo en las elecciones de 2022. Algunos otros también podrían unirse, incluida la saliente Representante Barbara Lee (D-Calif.), quien ha dicho que lo está considerando y anunciará su decisión en enero.

Carrera por la alcaldía de Pittsburgh

El alcalde Ed Gainey (D) derrocó al titular de dos mandatos Bill Peduto (D) en 2021 para ganar la nominación demócrata antes de asegurar fácilmente la elección general, pero ahora está buscando evitar el mismo destino que su predecesor.

El primer alcalde afroamericano de Pittsburgh, Gainey busca un segundo mandato pero enfrenta un desafío en las primarias del Contralor del Condado de Allegheny, Corey O’Connor, hijo del ex alcalde de Pittsburgh, Bob O’Connor (D).

O’Connor criticó la administración de Gainey durante su anuncio, argumentando que no muestra una "visión" para que la ciudad crezca. Dijo que los vecindarios necesitan más financiamiento y criticó la "falta de liderazgo" en el departamento de seguridad pública de la ciudad.

Gainey en su anuncio de reelección señaló la disminución de homicidios y tiroteos, medidas para calmar el tráfico y la reconstrucción del colapsado puente de Fern Hollow como éxitos.

Al menos una encuesta mostró que la carrera podría ser competitiva, con Gainey y O’Connor empatados en el 37 por ciento con un 25 por ciento indeciso en julio.

Quien gane la nominación será el favorito para ganar en la ciudad, que tiende fuertemente hacia el partido demócrata.

Carrera por la alcaldía de Atlantic City

Marty Small Sr. (D) ascendió a la alcaldía de Atlantic City, Nueva Jersey, en 2019 después de que cargos de fraude telegráfico hicieran que su predecesor, Frank Gilliam (D), renunciara. Pero Small ahora enfrenta sus propios cargos criminales mientras busca postularse para un segundo mandato el próximo año después de ganar su primer mandato completo en 2021.

Small y su esposa, la Superintendente del Distrito Escolar de Atlantic City La’Quetta Small, fueron acusados en abril de acusaciones de que física y emocionalmente abusaron a su hija adolescente de diciembre del año anterior a enero de este año. Un cargo adicional de manipulación de testigos fue agregado formalmente este mes tras acusaciones de que Small instruyó a su hija a cambiar su historia ante la policía sobre el presunto abuso.

Ambos han negado cualquier delito y se han declarado no culpables de los cargos originales.

Ningún otro candidato ha ingresado aún en la carrera para desafiar a Small, pero se han rumoreado algunas posibilidades. Un nombre que se está mencionando es Bob McDevitt, ex jefe de muchos años de un sindicato de trabajadores de casinos.

Elecciones de retención de la Corte Suprema de Pensilvania

La carrera por la Corte Suprema más destacada en el 2025 será en Wisconsin en abril, pero algunas en Pensilvania podrían recibir algo de atención el próximo año.

Tres jueces demócratas en funciones — Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht — están sujetos a elección de retención.

Los jueces en la corte en Pensilvania sirven mandatos de 10 años y deben presentarse a estas elecciones al final del mandato para servir otro.

La pregunta en la boleta es un sí o no sobre si el juez debe servir otro periodo.

Casi siempre los jueces sujetos a retención han ganado sus elecciones para ser retenidos por 10 años más. WHYY informó que los votantes de Pensilvania han rechazado solo la candidatura de un juez de apelación desde que se actualizó por última vez la constitución estatal en 1968.

Pero algunos observadores han dicho que creen que las elecciones de este año podrían convertirse en una lucha partidista importante, con ambos lados esperando que reciban atención nacional.

Las carreras por la Corte Suprema estatal han recibido cada vez más atención y gasto en los últimos años, y los tres jueces ayudan a conformar la mayoría demócrata de 5-2 en Pensilvania.