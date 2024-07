5 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Históricamente Baratas que Puedes Comprar con Confianza para la Segunda Mitad de 2024 (¡y Nvidia no es una de ellas!)

A lo largo de aproximadamente 30 años, Wall Street y la comunidad de inversores han estado esperando la próxima gran innovación que pueda rivalizar con lo que la llegada de internet hizo por las corporaciones estadounidenses. El auge de la inteligencia artificial (IA) bien podría ser esa tecnología tan esperada.

Con la IA, el software y los sistemas se utilizan en lugar de humanos para supervisar y/o realizar tareas. El verdadero valor de la IA radica en la capacidad de estos sistemas de aprender con el tiempo sin intervención humana. Esto permite que el software y los sistemas impulsados por AI se vuelvan más efectivos en las tareas e incluso aprendan nuevos trabajos con el tiempo.

Se estima que la inteligencia artificial representa una oportunidad de $15.7 billones para 2030

Aunque las estimaciones son variadas, como cabría esperar de una tecnología aún relativamente desconocida, los analistas de PwC publicaron un informe el año pasado en el que estiman que la IA puede sumar hasta $15.7 billones a la economía global para el cambio de década.

Con un mercado potencial tan grande, muchas empresas pueden salir como ganadoras. Pero eso no significa que puedas tirar un dardo a una lista de acciones de IA y automáticamente ganar dinero.

Por el momento, ninguna empresa está beneficiándose más directamente de la revolución de la IA que Nvidia (NASDAQ: NVDA). Desde el inicio de 2023, las acciones de Nvidia han ganado hasta $3 billones en valor de mercado, y la junta directiva de la compañía recientemente aprobó una división de acciones de 10 por 1.

Las ganancias estratosféricas de Nvidia y la escalabilidad operativa ejemplar son el resultado de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) impulsadas por IA que se han convertido en el estándar en los centros de datos de alto cálculo. Con una demanda de estos chips abrumadoramente superior a su oferta, Nvidia ha podido aumentar significativamente sus precios y cosechar las recompensas.

Lamentablemente, cada innovación de próxima generación en los últimos 30 años, incluido internet, ha pasado por un evento de colapso de burbuja en sus primeras etapas. Esto quiere decir que los inversores consistentemente sobreestiman la adopción y/o utilidad de nuevas tecnologías, innovaciones o tendencias. La IA necesitará tiempo para madurar, al igual que todas las innovaciones de próxima generación antes que ella, y eso no augura bien para las acciones de Nvidia.

Pero no todos los valores de inteligencia artificial estarían en problemas si la burbuja de la IA explotara. Gracias a sus segmentos operativos fundamentales, las siguientes cinco acciones de IA históricamente baratas pueden ser compradas con confianza para la segunda mitad de 2024.

Meta Platforms

La primera acción de IA barata en la que puedes confiar para la segunda mitad del año actual (y probablemente mantener mucho más allá de 2024) es el gigante de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META).

La belleza del modelo operativo de Meta es que genera cerca del 98% de sus ingresos por publicidad. Aunque el CEO Mark Zuckerberg está invirtiendo agresivamente en centros de datos de IA, el metaverso y varios dispositivos de realidad aumentada/virtual, la “propiedad” social media principal de Meta, junto con períodos prolongados de expansión para la economía de EE. UU. y global, son lo que impulsan su flujo de caja operativo y sus beneficios al final del día.

A finales de marzo, Meta atraía a 3.24 mil millones de usuarios a sus plataformas de redes sociales cada día. Los anunciantes son muy conscientes de que no hay mejor alternativa para llegar a los usuarios que anunciarse con Meta.

Incluso después de más de quintuplicarse desde su mínimo en el mercado bajista de 2022, las acciones de Meta se pueden comprar en este momento por menos de 14 veces el flujo de caja estimado para 2025. Para ponerlo en contexto, esto representa un descuento del 6% en relación con su múltiplo medio de flujo de caja hacia adelante durante los últimos cinco años y representa su múltiplo más bajo en cada año durante la última década, salvo 2022.

Alibaba

La siguiente acción de inteligencia artificial excepcionalmente barata que puedes comprar sin miedo en la segunda mitad de 2024 es el gigante del comercio electrónico con sede en China, Alibaba (NYSE: BABA).

Según la Administración de Comercio Internacional, Alibaba es el rey de las ventas minoristas en línea de China, con Taobao y Tmall representando un 50.8% estimado de la cuota de mercado del comercio electrónico de China. Incluso con la economía de China estancada tras la pandemia de COVID-19, un fortalecimiento eventual de la creciente clase media del país debería impulsar las perspectivas a largo plazo de este segmento.

Además, Alibaba Cloud es la principal plataforma de servicios de infraestructura en la nube de China por ingresos. Alibaba Cloud es donde se pueden ofrecer soluciones de IA generativa a los clientes para respaldar y mejorar sus negocios. El gasto empresarial en servicios en la nube todavía está en sus primeras etapas de aumento.

Las acciones de Alibaba actualmente se valoran en menos de 8 veces las ganancias anticipadas para el año próximo, lo cual es una ganga si se tiene en cuenta sus $85.5 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones diversas al 31 de marzo.

Intel

Una tercera acción de inteligencia artificial que puede destacar en la segunda mitad de 2024, y probablemente mucho más allá, es el stalwart de semiconductores Intel (NASDAQ: INTC).

No hay duda de que Nvidia ha dejado a Intel en el polvo en los últimos 18 meses. Pero en la segunda mitad de este año, Intel está lanzando su chip Gaudi 3 de acelerador de IA a gran escala. Con Nvidia incapaz de satisfacer la demanda de todos sus clientes, Intel y sus rivales deberían poder captar fácilmente cuota de mercado.

Pero hay más que gustar de Intel que solo sus lazos con la IA. Sus operaciones de unidades centrales de procesamiento (CPU) tradicionales para computadoras personales y centros de datos tradicionales siguen siendo una mina de oro para la compañía. Este efectivo se está reinvirtiendo en varias iniciativas de alto crecimiento, como el segmento de servicios de fundición de la compañía. Para 2030, Intel anticipa convertirse en la segunda empresa de fabricación de chips más grande del mundo.

En términos de valor, Intel cotiza un 25% por encima de su valor contable de $24.89 por acción. ¡Con la excepción de septiembre de 2022 a marzo de 2023, las acciones de Intel no han estado tan baratas, en relación con su valor contable, desde mediados de la década de 1980!

Baidu

La cuarta acción de inteligencia artificial barata en la que los inversores pueden añadir con confianza a sus carteras para la segunda mitad de este año es el titan chino de búsqueda en internet Baidu (NASDAQ: BIDU).

Al igual que Meta, Alibaba e Intel, la explosión de la burbuja de IA no detendría a Baidu. Esto se debe a que es el motor de búsqueda en internet líder de China. Durante los últimos 10 años, ha representado de manera bastante consistente entre el 50% y el 85% del uso compartido de búsquedas en internet de la segunda economía más grande del mundo por producto interno bruto. Esto significa un flujo de caja operativo predecible y un fuerte poder de fijación de precios de anuncios para Baidu.

Sin embargo, la IA representa el futuro de la empresa. La nube de AI de Baidu es la cuarta plataforma de servicios de infraestructura en la nube más grande de China. Mientras tanto, Apollo Go de propiedad de Baidu es el servicio de viajes autónomo más exitoso del mundo, según el total de viajes desde su inicio (más de 6 millones). Estos segmentos no relacionados con la publicidad en línea han crecido consistentemente a un ritmo más rápido que el motor de búsqueda en internet de Baidu.

¡Un ratio precio/beneficios adelantados (P/E) de solo 7 es increíblemente bajo para una empresa con cerca de $26 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo en su balance!

Amazon

La quinta acción históricamente barata de IA que pide ser comprada para la segunda mitad de 2024 es Amazon (NASDAQ: AMZN), el otro jugador dominante en el comercio electrónico del mundo.

Según las estimaciones, Amazon representó casi el 38% de las ventas minoristas en línea de EE. UU. en 2023. Pero mientras este segmento aporta muchos ingresos, hace poco por el flujo de caja o el beneficio operativo de Amazon. Donde la compañía genera la mayor parte de su crecimiento y flujo de caja operativo, y donde la IA será más útil, es en sus operaciones auxiliares.

Ningún segmento es más importante para el éxito a largo plazo de Amazon que Amazon Web Services (AWS). AWS es la plataforma líder mundial de servicios de infraestructura en la nube y recientemente superó los $100 mil millones en ingresos anuales a ritmo de ejecución. AWS puede implementar diversas soluciones de IA y generativas para ayudar a las empresas a entrenar modelos de lenguaje grandes y ejecutar asistentes virtuales.

No te olvides tampoco de los servicios publicitarios o de suscripción. Estos dos segmentos también están creciendo a un ritmo de dos dígitos constantemente sobre una base interanual. A medida que el mercado de comercio electrónico y la biblioteca de contenidos de Amazon crecen, debería poder solicitar un precio de suscripción premium por Prime.

Aunque Amazon no es barata en base al ratio P/E tradicionalmente usado, es históricamente barata en relación con su flujo de caja futuro. Las acciones se pueden comprar en este momento por alrededor de 13 veces el flujo de caja consensuado en 2025, lo cual es notablemente inferior al múltiplo mediano de 30 veces el flujo de efectivo de fin de año que los inversores pagaron gustosos por tener acciones de Amazon a lo largo de la década de 2010.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Amazon, Baidu, Intel y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Baidu, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool recomienda Alibaba Group e Intel y recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2025 $45 en Intel y opciones de venta de agosto de 2024 $35 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

