4Front Ventures anuncia la oferta concertada de hasta C$5,000,100 de unidades por Investing.com

PHOENIX, Ariz., 26 de junio de 2024 / PRNewswire / – 4Front Ventures Corp. (“4Front” o la “Compañía”), un operador y minorista de cannabis multiestatal integrado verticalmente, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con Eight Capital (el “Agente Principal”), como agente principal y único bookrunner, en nombre de un sindicato de agentes a formarse (colectivamente con el Agente Principal, los “Agentes”) para actuar como agentes en una base “de mejor esfuerzo” para vender hasta 47,620,000 unidades de la Compañía (las “Unidades”) a un precio de C$0.105 por Unidad (el “Precio de la Oferta”) por ingresos brutos de hasta C$5,000,100 (la “Oferta”).

Cada Unidad estará compuesta por una acción de voto subordinado de clase A en el capital de la Compañía (una “SVS”) y un warrant de compra de SVS (cada warrant completo, un “Warrant”). Cada Warrant otorgará al titular el derecho a comprar una acción adicional de SVS (una “Acción de Warrant”) durante un período de 60 meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de C$0.13 por Acción de Warrant. Sujeto a los requisitos de cotización de la Bolsa de Valores de Canadá (la “CSE”), es la intención de la Compañía tener los Warrants listados en la CSE al cierre de la Oferta.

La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción para ofrecer en venta hasta un 15% adicional de las Unidades, al Precio de la Oferta, ejercitable en todo o en parte en cualquier momento hasta 48 horas antes de la fecha de cierre de la oferta (“Opción de los Agentes”).

Las Unidades se ofrecen y venden en esta Oferta de conformidad con la declaración de registro en estantería de la Compañía en el Formulario S-3 (No. 333-276069) declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (la “SEC”) el 8 de mayo de 2024 y el prospecto acompañante de la misma fecha, según se complementa más adelante por el prospecto preliminar suplementario, fechado el 26 de junio de 2024 (colectivamente, el “Prospecto de los EE. UU.”), y de conformidad con la Exención de Financiamiento de Emisor Listado a los requisitos de prospecto canadienses bajo la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 ” Exenciones de Prospecto.

Las Unidades ofrecidas bajo la Exención de Financiamiento de Emisor Listado no estarán sujetas a restricciones de reventa conforme a las leyes de valores canadienses aplicables. Hay un documento de oferta que se puede acceder en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en – https://4frontventures.com/life-offering/. Los inversionistas potenciales deben leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.

El cierre de la Oferta está sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la CSE. Se espera que el cierre de la Oferta ocurra aproximadamente el 10 de julio de 2024, o en cualquier otra fecha acordada por la Compañía y los Agentes.

Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para comprar equipos, inventario, insumos de cultivo y licencias minoristas adicionales, y completar la construcción de las nuevas ubicaciones minoristas de la Compañía.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de valores, en ningún estado de EE. UU. en otro jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado de EE. UU. o jurisdicción. Los inversionistas potenciales en EE. UU. deben leer el Prospecto de los EE. UU. (incluidos los documentos incorporados por referencia en el mismo) para obtener información más completa sobre la Oferta y la Compañía, incluida la información sobre los riesgos asociados con invertir en la Compañía. Se pueden obtener copias del Prospecto de los EE. UU. enviando un correo electrónico a la Compañía a [email protected]. También puede obtener copias de estos documentos de forma gratuita cuando estén disponibles visitando el sitio web EDGAR de la SEC en www.sec.gov/edgar.

Acerca de 4Front Ventures Corp.

4Front es un operador nacional de cannabis multiestatal integrado verticalmente con operaciones en Illinois y Massachusetts e instalaciones en Washington.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro e información a futuro (colectivamente “información a futuro”) dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones, excepto las de hecho histórico, incluidas aquí son información a futuro. Además, y sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado de prensa contiene información a futuro con respecto a: la posible Oferta, el uso de los ingresos de la Oferta, la fecha de cierre anticipada de la Oferta, el ejercicio de la Opción de los Agentes, las aprobaciones requeridas para la Oferta, incluida la aceptación de la CSE de la Oferta y la lista de los Warrants, y el tamaño de la Oferta.

No se puede garantizar que dicha información a futuro resulte precisa. Los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de lo anticipado en dicha información a futuro. Esta información a futuro refleja las creencias actuales de 4Front y se basa en la información actualmente disponible para 4Front y en las suposiciones que 4Front considera razonables. Estas suposiciones incluyen, pero no se limitan a: la aceptación del mercado de la Oferta; la aceptación de la CSE de la Oferta; y las expectativas sobre los precios de las materias primas prevalecientes, los tipos de cambio, las tasas de interés y las leyes fiscales.

La información a futuro está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de 4Front difieran. Tales riesgos y otros factores pueden incluir, pero no se limitan a: condiciones generales del mercado de capitales y precios de mercado de valores; retraso o fallo en recibir aprobaciones de la junta o regulatorias, incluida la aceptación de la CSE; los resultados reales de las operaciones futuras; condiciones económicas, políticas, de mercado y comerciales generales; competencia; el momento y la disponibilidad de financiamiento externo en términos aceptables; y la falta de mano de obra calificada o la pérdida de personas clave. Se puede encontrar una descripción de factores de riesgo adicionales que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de la información a futuro en los documentos de divulgación de 4Front en el sitio web SEDAR+ en www.sedarplus.ca y el sitio web EDGAR de la SEC en www.sec.gov/edgar. Aunque 4Front ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información a futuro, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean como se anticipaba, estimaba o pretendía. Se advierte a los lectores que la lista anterior de factores no es exhaustiva. Además, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en la información a futuro, ya que no se puede garantizar que los planes, intenciones o expectativas en los que se basan se cumplan.

La información a futuro contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración de precaución. La información a futuro contenida en este comunicado de prensa representa las expectativas de 4Front a la fecha de este comunicado de prensa y, en consecuencia, está sujeta a cambios después de dicha fecha. Sin embargo, 4Front renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o modificar la información a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija expresamente la ley de valores aplicable.

