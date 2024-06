4 trabajos secundarios de verano que pueden pagar hasta $100,000 al año

“

Es oficialmente verano, y con el calor llegan los viajes y los gastos como conciertos, visitas al parque de atracciones y un nuevo guardarropa. Para evitar romper el banco, es posible que desees considerar tomar un trabajo secundario de verano para obtener algo de dinero extra.

CNBC Make It ha hablado con bastantes personas reales que te muestran que puedes ganar más que solo unos cuantos dólares adicionales aquí y allá: sus trabajos secundarios suelen generar más de $100,000 al año.

“He estado haciendo [mi trabajo secundario] durante unos tres años y medio, y no haría otra cosa”, dijo Sophie Riegel, una vendedora de ropa en línea a tiempo parcial, a Make It. “Me encanta tanto. Me hace muy feliz.”

Aquí tienes cuatro formas de empezar a ganar este verano y quizás incluso divertirte mientras lo haces.

1. Vender ropa usada

La limpieza de primavera no tiene que detenerse cuando comienza el verano. De hecho, es posible que puedas convertir la venta de cosas no deseadas en un trabajo secundario sostenible durante todo el año.

Riegel comenzó a vender artículos de ropa usada en su habitación de la infancia como una estudiante aburrida de Duke durante la pandemia en 2020. Después de ganar alrededor de $200 vendiendo algunas de sus propias cosas sin usar, se enganchó.

Comenzó a revisar tiendas de segunda mano en busca de artículos que pudiera comprar a bajo precio y revender con beneficio. En 2023, ganó $123,800 vendiendo ropa en mercados en línea como eBay, Poshmark y Mercari.

El trabajo principal de Riegel incluye trabajo como escritora profesional, coach de salud mental y conferenciante. Ella le dijo a Make It que pasa alrededor de 25 horas a la semana en su trabajo secundario.

Gran parte del éxito de Riegel se debe a su investigación sobre todo, desde el valor de los artículos hasta los horarios de reposición en las tiendas locales.

“Técnicamente, la búsqueda en tiendas de segunda mano es lo que más tiempo lleva”, dijo Riegel a CNBC Make It. “Pero para mí no se siente como trabajo.”

2. Alquila tu piscina

Jim Battan gastó $110,000 en la construcción de una piscina en su hogar en West Linn, Oregón en 2012. Diez años después, la piscina “se ha pagado a sí misma y más”, dijo Battan a Make It en 2022.

Al alquilar su piscina por hora en una aplicación llamada Swimply, Battan ganó $177,000 en menos de dos años.

No todo es tan fácil, advirtió Battan. Tuvo que aprender mucho sobre química y gestión de piscinas, y estimó que revisaba los productos químicos de la piscina de 5 a 10 veces al día. Es un trabajo secundario que consume mucho tiempo, dijo, pero las personas pueden hacerlo si ponen ese esfuerzo adicional.

“Yo pienso en mi piscina como una inversión y lo tomo muy en serio”, dijo Battan. “Pero hay todo tipo de anfitriones por ahí que veo publicando en el grupo de Facebook que dicen, ‘Puse un montón de cloro. ¿Es suficiente?’ Y yo pienso, ‘Eso es solo el principio’.”

3. Muestra tu carrera a través de la creación de contenido

De día, Kelly Gordon es capitana de un superyate. También, durante el día, pasa alrededor de cinco horas a la semana creando contenido en redes sociales, un trabajo secundario que, según le dijo a Make It, le genera $10,300 al mes.

Gordon tropezó con la navegación después de asistir a una recepción de boda en un barco en 2007. Ella le dijo a Make It que “ni siquiera sabía lo que era el babor y el estribor”, pero regresó al yate al día siguiente y le preguntó al capitán todo lo que había que saber sobre la profesión.

Ahora Gordon comparte los pormenores de la navegación con los espectadores en Instagram. Ella generó $124,000 en ingresos en 2023 a través de patrocinios, ventas de mercancía, publicidad y asociaciones de marketing de afiliación y presentaciones públicas.

A pesar de haber encontrado éxito creando contenido, Gordon no está dejando su trabajo diario. Su trabajo secundario funciona porque todavía está navegando.

“No he terminado de manejar botes como capitana”, dijo Gordon.

4. Alquila tu coche

A medida que aumenta el turismo de verano, las personas que viajan por carretera a lo largo de Estados Unidos a menudo buscan alquilar coches. El trabajo secundario de Andrei Echeverria ofrece una alternativa a los servicios tradicionales de alquiler de coches. Él alquila sus seis coches a través de una aplicación llamada Turo, lo que le generó hasta $14,000 al mes, según documentos financieros revisados por Make It en 2023.

Echeverria vive cerca del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, lo que le da una ventaja sobre otros usuarios de Turo para encontrar inquilinos. Y debido a que la aplicación le permite fijar precios, Echeverria puede ofrecer tarifas más atractivas que los mostradores de alquiler de coches.

Pasa de ocho a diez horas a la semana limpiando, gestionando y reservando sus coches, además del tiempo que pasa desarrollando relaciones con talleres de reparación locales. Echeverria le dijo a Make It que el éxito de su trabajo secundario depende de “conocer a las personas adecuadas y construir confianza con ellos.”

