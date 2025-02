4 tareas financieras que no debes posponer

Seguramente tienes uno o dos trabajos financieros en tu lista de tareas pendientes que estabas demasiado ocupado para hacer o que percibías como un trabajo administrativo aburrido. Aquí hay algunas tareas que a) a menudo se quedan en el olvido y b) no requieren mucho tiempo para corregir.

Punto doloroso 1: Contribuir a un IRA

Para los ahorradores de ingresos más altos con planes 401(k) de buena calidad, es fácil ver por qué no parece indispensable poner fondos adicionales en un IRA. Pero hacer contribuciones anuales de $7,000 durante 30 años y obtener un retorno del 6% se traduciría en $550,000 adicionales para la jubilación.

Consejos para hacerlo: Para que sea más fácil y asequible desde un punto de vista presupuestario hacer las contribuciones al IRA, ponlas en piloto automático, instruyendo a tu proveedor de inversiones a deducir la cantidad que puedas permitirte de tu cuenta corriente mensualmente.

Punto doloroso 2: Convertir contribuciones de ‘puerta trasera’ a Roth

Si la conversión se realiza poco después de la contribución, es poco probable que las inversiones acumulen muchas ganancias en el ínterin, y los impuestos sobre la conversión también suelen ser limitados. Pero si pasa demasiado tiempo y has invertido en algo que ha tenido ganancias desde que lo compraste, deberás pagar impuestos sobre la apreciación al realizar finalmente la conversión.

Consejos para hacerlo: Es sabio esperar al menos unos días después de la contribución para hacer una conversión. Para asegurarte de que no lo olvides, programa la fecha de conversión en tu calendario al mismo tiempo que haces la contribución.

Punto doloroso 3: Invertir los activos de la cuenta de ahorros para la salud

Como vehículo de ahorro a largo plazo, las cuentas de ahorro para la salud son difíciles de superar porque ofrecen una triple ventaja en impuestos: contribuciones libres de impuestos, capitalización libre de impuestos y retiros libres de impuestos para gastos de salud calificados.

Pero la inercia es sin duda un obstáculo para algunos contribuyentes de las HSAs, ya que el proceso para invertir los fondos puede ser engorroso.

Consejos para hacerlo: El objetivo es invertir tu HSA de acuerdo con cómo la estás utilizando. Si estás utilizando fondos para gastos de salud continuos y/o necesitas mantener un saldo mínimo en la cuenta de ahorros, es prudente mantener un saldo en la opción de ahorros a la vez que diriges activos adicionales a la opción de inversión.

Punto doloroso 4: Mantener actualizadas las designaciones de beneficiarios

Las designaciones de beneficiarios son uno de los aspectos más importantes de un plan patrimonial, ya que generalmente sustituyen lo que se indica en otro lugar en el plan.

No obstante, por importantes que sean, las designaciones de beneficiarios pueden volverse obsoletas por algunas razones clave. En primer lugar, las personas cambian de proveedores de inversiones; aunque los activos pueden transferirse con éxito, es probable que el propietario de la cuenta deba volver a designar beneficiarios con el nuevo proveedor. En segundo lugar, y más obviamente, la vida cambia: las personas se casan, tienen hijos, seres queridos fallecen y los lazos que antes eran estrechos se desgastan. Todos estos eventos pueden afectar a quién quieres que herede tus activos. Por último, los planes patrimoniales pueden tener implicaciones para las designaciones de beneficiarios; si has creado un fideicomiso, por ejemplo, es posible que el fideicomiso ahora sea el beneficiario de un determinado activo en lugar de una persona física.

Consejos para hacerlo: Dado que la designación de beneficiarios “correcta” puede cambiar con el tiempo, revísalas anualmente como parte de tu revisión de cartera anual. Y si has tenido la molestia de crear un plan patrimonial con la ayuda de un abogado, busca su orientación sobre la mejor manera de designar beneficiarios. (La mayoría de los abogados te darán instrucciones muy específicas al finalizar tu plan patrimonial.) Finalmente, si no has revisado tus beneficiarios durante mucho tiempo, utiliza este artículo como un incentivo para hacerlo ahora.

___

Este artículo fue proporcionado a The Associated Press por Morningstar. Para obtener más contenido de finanzas personales, visita https://www.morningstar.com/personal-finance

Christine Benz es la directora de finanzas personales y planificación de jubilación en Morningstar.

Enlaces relacionados: