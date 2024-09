4 Razones para Comprar Acciones de Nvidia como si no Hubiera un Mañana

Nvidia ha sido una de las acciones de mejor rendimiento en los últimos cinco años, con un asombroso aumento del 2,430%. Dadas esas ganancias, la pregunta que muchos inversores se hacen ahora es si es demasiado tarde para que los nuevos inversores compren y obtengan rendimientos por encima del promedio.

Veamos cuatro razones por las cuales la acción de Nvidia sigue siendo una compra que vale la pena, como si no hubiera un mañana.

1. Aún estamos en las primeras etapas del juego de construcción de infraestructura de IA

Nvidia ha sido un gran beneficiario del aumento del interés en la inteligencia artificial (IA), ya que sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) son la columna vertebral de la infraestructura de servidores informáticos utilizada para entrenar grandes modelos de lenguaje (LLM) y ejecutar inferencias de IA. Hasta ahora, la demanda de sus GPU y otros chips ha sido insaciable, ya que las empresas de computación en la nube y otros gigantes tecnológicos aumentan sus gastos relacionados con la IA, tratando de mantenerse por delante de la curva de la demanda.

Comienzan a surgir preocupaciones de que las empresas podrían estar construyendo capacidades necesarias en exceso, pero la mayoría no muestra signos de disminuir sus gastos. De hecho, la dirección tanto de Meta Platforms como de Alphabet dice que el mayor riesgo relacionado con el gasto en IA de las empresas es invertir insuficientemente y perder la enorme oportunidad potencial.

Por su parte, Meta ha dicho que el entrenamiento de su nuevo LLM Llama 4 probablemente requerirá casi 10 veces la potencia informática de Llama 3. Para manejar esa carga de trabajo, necesitaría 160,000 GPU en comparación con las 16,000 utilizadas por Llama 3. Mientras tanto, se proyecta que el nuevo LLM Grok 3 de xAI requerirá 100,000 GPU, frente a los 20,000 utilizados por Grok 2.

La necesidad exponencial de más potencia informática y GPU a medida que avanzan los LLM muestra un potencial de crecimiento muy largo para Nvidia.

Imagen de origen: Getty Images.

2. La unidad de software de Nvidia le proporciona una amplia ventaja competitiva

Nvidia no es la única empresa que produce GPUs. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) opera en este espacio y otras empresas están tratando de abrirse camino, con la esperanza de ingresar al enorme mercado que Nvidia controla actualmente.

Obtuvo ese control porque hace mucho tiempo que las chips de la empresa se convirtieron en el estándar de la industria gracias en gran medida a su plataforma de software CUDA. La plataforma de software fue creada por Nvidia en 2006 como una forma de que los desarrolladores pudieran programar directamente las GPUs de Nvidia. La empresa regaló el programa de software para vender más chips. Como resultado, CUDA se convirtió en el programa de software principal en el que los desarrolladores aprendieron a programar GPUs.

Esta dependencia de CUDA ayudó a crear una amplia ventaja para las GPUs de la empresa. Aunque AMD ha desarrollado su propia plataforma de software, ROCm, no se considera tan buena como CUDA. Además, el tiempo y el costo de volver a capacitar a las personas en ROCm u otras plataformas de software son altos.

CUDA ayuda a Nvidia a controlar toda la pila de GPU, desde el hardware hasta el software y cualquier actualización de firmware necesaria. Mientras tanto, toda su tecnología es compatible con versiones anteriores, lo que crea una transición perfecta para los clientes para construir su infraestructura de IA y no tener que preocuparse de que las costosas compras de hardware de hace algunos años se vuelvan obsoletas.

La ventaja de Nvidia le ayudó a capturar más del 80% de cuota de mercado en el mercado de GPU. En el segundo trimestre, su negocio de GPU para centros de datos vio cómo sus ingresos se disparaban un 154% interanual hasta $26.2 mil millones. En comparación, el negocio de centros de datos de AMD aumentó sus ingresos un 115%, llegando a $2.8 mil millones.

3. Nvidia ha acelerado su ciclo de innovación

Además de la amplia ventaja que Nvidia creó con su plataforma de software CUDA, la empresa también aceleró su ciclo de innovación. Ahora planea introducir plataformas de arquitectura de GPU actualizadas casi todos los años en lugar de cada dos años como antes. La empresa está viendo una fuerte demanda por su plataforma de arquitectura de GPU Hopper, introducida en 2022. Planea comenzar a enviar chips diseñados en su nueva arquitectura de GPU Blackwell en el tercer trimestre de este año (un ligero retraso impidió su introducción en el segundo trimestre).

Mientras tanto, Nvidia ya ha anunciado planes para introducir su arquitectura de próxima generación Rubin a principios de 2026. Su programa de lanzamientos también muestra que su plataforma Ultra saldrá en 2027. Como se señaló anteriormente, todas sus plataformas son compatibles con CUDA, por lo que los clientes no tienen que preocuparse de que sus chips se vuelvan obsoletos.

Este ciclo acelerado de innovación permitirá a la empresa hacer dos cosas principales. En primer lugar, debería ayudarle a mantener su liderazgo tecnológico en el lado del hardware a medida que más competidores ingresan al mercado. En segundo lugar, la constante innovación debería ayudar a la empresa a mantener su poder de fijación de precios. Los chips de Nvidia son costosos y tienen altos márgenes brutos, por lo que necesita mantenerse a la vanguardia, lo cual claramente pretende hacer.

4. La acción de Nvidia sigue siendo relativamente barata según algunos indicadores de valoración

Con un precio/ganancias (P/E) futuro de alrededor de 27 y una ratio precio/ganancias a crecimiento (PEG) ligeramente superior a 0.7, la acción de Nvidia sigue siendo barata para una empresa que ha estado experimentando un crecimiento de ingresos de tres dígitos. Ese tipo de crecimiento no puede durar para siempre, pero dado la potencia informática exponencial necesaria para avanzar en la IA y su amplia ventaja, Nvidia todavía tiene un camino de crecimiento muy grande por delante.

Tabla del ratio P/E de Nvidia (proyectado a un año)

Con el precio de la acción recientemente retrocediendo de sus máximos, ahora parece ser un momento excelente para comprar acciones de Nvidia como si no hubiera un mañana.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que superaron el corte podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Imagina cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $656,938!*.

Stock Advisor provee a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. ¡El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002!*.

¡Ve las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 3 de septiembre de 2024

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva en Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

4 Razones para comprar acciones de Nvidia como si no hubiera un mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool