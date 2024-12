4 Razones para Comprar Acciones de Apple Como si no Hubiera un Mañana

Los inversores pueden estar un poco reacios a invertir en Apple (NASDAQ: AAPL) en este momento. No solo los ingresos y las ganancias de la empresa han sido relativamente estancados desde 2022, sino que los continuos avances de las acciones durante este período también han aumentado el riesgo de una corrección.

Si estás indeciso sobre tomar una nueva participación en el fabricante de iPhone, quizás simplemente debas taparte la nariz y sumergirte de todos modos. Aunque la acción es cara y el crecimiento en algunos de sus segmentos de negocios ha sido inexistente últimamente, todavía hay muchas cosas a favor de este titán de la tecnología de consumo. Cuatro factores destacan por encima de los demás.

A principios de este año, la última vez que la empresa reveló la cifra, se encontraban en uso más de 2.200 millones de dispositivos fabricados por Apple en todo el planeta. La gran mayoría de ellos presumiblemente son iPhones, aunque es lógico pensar que los aficionados al popular teléfono inteligente también optan por otros dispositivos iOS que ofrecen una experiencia de usuario bastante fluida.

Eso no convierte al iPhone en el dispositivo móvil más popular del mundo, ni mucho menos. Los datos de GlobalStats indican que hay más del doble de dispositivos con sistema operativo Android en uso en todo el mundo hoy en día que dispositivos de Apple.

Pero no dejes que este alcance menor te engañe. Si bien la cantidad de usuarios de Apple puede ser menor, estos usuarios son mucho más activos en el uso de sus dispositivos. También son mayores gastadores. Datos recientes de Sensor Tower sugieren que los usuarios de iOS gastan colectivamente más del doble que los usuarios de Android, lo que significa que en términos per cápita los usuarios de iOS desembolsan cuatro veces más para sacar el máximo provecho de sus dispositivos móviles. Además, el gasto en aplicaciones iOS del segundo trimestre aumentó un 13% interanual, superando fácilmente el crecimiento del gasto a través de Android, y extendiendo una tendencia bien establecida.

Este progreso continuo es en última instancia una indicación de lo “pegajoso” que es el ecosistema digital de Apple, por supuesto. Una vez que las personas empiezan a usarlo, quieren usarlo más y más.

Y esta pegajosidad tiene valor más allá del crecimiento continuo de los ingresos de servicios de Apple. Aunque el crecimiento real de las ventas, medido por unidad y por ingresos, es nulo en este momento, el producto estrella de la empresa cuenta con un gran número de compradores recurrentes. Bloomberg Intelligence informa que la tasa de lealtad de los consumidores de Apple es superior al 90%, frente al 80% de Android. Esto coincide con datos similares de Consumer Intelligence Research Partners que dicen que es más probable que las personas cambien de un dispositivo Android a uno fabricado por Apple que al revés.

Nuevamente, es un testimonio de la fuerza del ecosistema digital de Apple. Los usuarios no quieren abandonar todas sus compras de aplicaciones, así como su familiaridad con iOS.

Aunque el iPhone ha sido un caballo de batalla para Apple desde su debut en 2007, no se puede negar que la empresa se ha vuelto un poco demasiado dependiente del popular teléfono inteligente. Ahora representa alrededor de la mitad de los ingresos de Apple.

Antes de llegar a la conclusión de que la empresa simplemente se está quedando de brazos cruzados, tal vez quieras echar un vistazo más de cerca. Está trabajando en nuevos productos y centros de beneficios que importan.

Toma el chip procesador A18 basado en Arm que Apple diseñó para su iPhone 16 capaz de inteligencia artificial. Si bien su uso inicial será alimentar las funciones de inteligencia artificial a bordo de estos nuevos teléfonos inteligentes, se dice que la empresa está buscando aprovechar esta tecnología dentro de los centros de datos, lo que llevaría a Apple a un negocio en el que nunca ha estado. Aunque aún está por verse cómo será este negocio para Apple (suponiendo que entre en él en absoluto), la perspectiva es creíble.

Tampoco olvidemos que Apple sigue trabajando en gafas de realidad aumentada y gafas, y aunque canceló el proyecto a principios de este año, aún estaba dispuesto a comprometer tiempo y dinero en vehículos eléctricos con la posibilidad de que valieran la pena. De hecho, es alentador que el CEO Tim Cook sea capaz de ver que algunos proyectos simplemente no van a funcionar y que valen la pena abandonar incluso después de haber invertido millones en ellos. Libera recursos para proyectos más prometedores.

Finalmente, sigue adelante e invierte en acciones de Apple a pesar de su reciente fortaleza simplemente porque el nombre de la empresa todavía lleva un enorme prestigio. El informe BrandZ de Kantar para 2024 sitúa el valor del nombre de marca de Apple por encima de todos los demás, reflejando la postura de la consultora de marcas Interbrand de que Apple es una vez más la mejor marca global del mundo.

¿Y qué? Por sí solo, no significa mucho, los nombres de marca por sí solos no pagan las facturas. Todas las empresas deben generar finalmente ingresos que se conviertan en beneficios.

Sin embargo, ser capaz de aprovechar el nombre de marca más poderoso del mundo es una clara ventaja competitiva. Los consumidores pueden no estar tan interesados en seguir con el iPhone si no fuera algo así como un símbolo de estatus, al igual que el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, podría no haber estado tan interesado en integrar directamente su tecnología en los nuevos iPhones si Apple hubiera sido cualquier otra empresa de tecnología de consumo.

James Brumley no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

4 Razones para Comprar Acciones de Apple Como Si No Hubiera Mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool