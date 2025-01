4 nuevas series de Apple TV Plus que estoy emocionado por ver en enero de 2025.

Apple TV Plus fue coronado como nuestro Servicio de Streaming del Año de 2024 por una buena razón. El streamer entrega consistentemente contenido de alta calidad mes tras mes. Para enero de 2025, hay cuatro destacados programas de televisión que estamos especialmente ansiosos por ver. Nuevas temporadas de tres títulos ya populares y un nuevo misterio-thriller que tiene todos los ingredientes de una colección de cajas digna de maratón.

Como uno de los mejores servicios de streaming, tenemos altas expectativas para Apple TV Plus en 2025. Afortunadamente, parece que seguirá destacándose al ofrecer una variedad de géneros, perfecta para noches acogedoras durante la temporada de invierno frío. Estos cuatro aspectos destacados son solo un vistazo de lo que se está agregando a nuestra lista de seguimiento.

Con fechas de lanzamiento en enero para marcar en tu calendario, hay mucho que esperar en las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ver las mejores películas de Apple TV Plus y los mejores programas de televisión de Apple TV Plus que ya están disponibles.

Severance temporada 2

Los fanáticos han estado esperando años para una nueva temporada de Severance, y este enero finalmente llega (Crédito de la imagen: Apple TV Plus)

Calificación de edad: TV-MA

Creador: Dan Erickson

Llega el 17 de enero de 2025

Ampliamente considerada como uno de los mejores programas de ciencia ficción de los últimos años, los fanáticos estarán encantados de saber que finalmente ha llegado la temporada 2 de Severance. Llegando el 17 de enero de 2025, la nueva temporada promete continuar justo donde se quedó, en un inolvidable cliffhanger.

La serie sigue a Mark Scout (interpretado por Adam Scott), quien lidera un equipo en la misteriosa empresa Lumon Industries. Los empleados en el departamento de Mark se someten a un procedimiento llamado “severance”, que divide sus recuerdos entre sus vidas personales y laborales, supuestamente para crear el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida.

Pero, como cabría esperar, manipular la mente humana en tal escala conlleva consecuencias asombrosas. Sinceramente, cuanto menos revelemos, mejor: este programa es una experiencia fascinante, misteriosa y emocionante con un elenco estelar y una premisa realmente única.

Prime Target

Leo Woodall (The White Lotus, One Day) interpreta al genio de las matemáticas Edward en el nuevo programa de Apple TV Plus Prime Target (Crédito de la imagen: Apple TV Plus)

Calificación de edad: PG-13

Creador: Steve Thompson

Llega el 22 de enero de 2025

Prime Target es un título nuevo de Apple. Sigue la historia de Edward Brooks (interpretado por Leo Woodall, a quien podrían reconocer de The White Lotus y One Day), un brillante joven postgraduado en matemáticas que está al borde de un nuevo descubrimiento. Su investigación sobre los patrones de los números primos tiene el potencial de desbloquear una clave para controlar todos los sistemas informáticos del mundo. Pero al acercarse, descubre que alguien está decidido a detener su idea.