4 formas de dejar de gritar a tu hijo

“

Raro es el padre que nunca ha perdido los estribos y ha gritado a su hijo. También es raro: un padre que no se haya sentido mal por gritar a su hijo después de hacerlo.

“Todos los padres saben que gritar no es la mejor manera de hacer las cosas,” Laura Markham, psicóloga clínica, coach de crianza y madre de dos hijos, le cuenta a Fortune. “Los padres generalmente se sienten arrepentidos después de gritar.”

Es natural, dice ella, pero no vale la pena insistir en ello, ya que no ayudará a la situación regañarse a uno mismo por ello.

“Solo funciona tener compasión por uno mismo, porque cuando uno se castiga, en realidad no puede mejorar. Solo te hace sentir peor contigo mismo y más probable que grites,” dice. “Cada padre en algún momento perderá los estribos y gritará a sus hijos. Eso no es el fin del mundo. Eso simplemente forma parte de ser humano.”

Es solo cuando continúas gritando, a pesar de que es inefectivo y potencialmente dañino, que pueden surgir problemas, dice.

Aquí, los expertos dan su opinión sobre los tres pilares de la crianza sin levantar la voz.

Comprender que gritar puede causar daño a largo plazo

“Hay investigaciones que sugieren que los efectos de gritar pueden ser peores que golpear a los niños,” dice la psicóloga adolescente Barbara Greenberg, refiriéndose a un estudio sobre niños de secundaria de la Universidad de Pittsburgh que también encontró que la agresión verbal materna estaba asociada con problemas sociales y una percepción negativa de uno mismo. “Realmente se experimenta como abuso emocional.”

Otro estudio encontró que, para los adolescentes que experimentaron una disciplina verbal dura por parte de un padre, que incluye gritos, reprimendas y humillación verbal, estaba relacionado con problemas de comportamiento y síntomas depresivos.

“Los niños forman guiones internos que pasan por sus mentes una y otra vez a lo largo de sus vidas,” dice Greenberg, enfatizando lo negativamente impactante que puede ser recibir gritos. “No creo que los padres siempre se den cuenta de la importancia de sus palabras.”

Además, dice Markham, autora de Peaceful Parent, Happy Kids, gritar no es una forma efectiva de crianza a largo plazo. “Sabemos que es absolutamente efectivo gritar a los niños en el momento, así que sí, les damos a los padres eso,” dice. “Pero funciona a través del miedo.” Y aunque puede hacer que los niños salgan de casa a tiempo, no les ayuda a desarrollar su corteza prefrontal —la parte del cerebro responsable de la atención, la inhibición, el aprendizaje complejo y las emociones— para que puedan aprender a manejar las cosas por sí mismos.

“En el momento en que elevamos la voz y gritamos a nuestros hijos, claro, pueden cumplir, pero tiene todos estos efectos secundarios no deseados,” dice. Uno de ellos es que te convierte, como padre, en “una persona no segura.” Y tu hijo, dice ella, “no olvida eso”, ya sea que quiera acudir a ti en medio de la noche después de una mala pesadilla o contarte sobre un matón en la escuela.

Los niños cuyos padres no gritan lo hacen mejor en todos los aspectos, según la investigación, se sienten más cerca de sus padres, están más dispuestos a abrirse a ellos y se comportan mejor, dice Markham. Mientras tanto, agrega, “Los niños cuyos padres gritan tienen más probabilidades de estar ansiosos o deprimidos cuando llegan a la adolescencia”, dice. “Así que ese es solo un motivo para ayudar a los padres que están luchando con esto, porque es algo muy difícil de abordar.”

Tomar un descanso como padre

Según Greenberg, “Depende de los padres tomar una pausa y pensar en lo que está sucediendo, incluso si tienen que salir de la habitación para reagruparse”. Tomarse ese descanso, piénselo como un tiempo fuera para padres, es beneficioso tanto para ti como para tu hijo, dice, porque “vas a estar menos activado y menos alterado”, mientras le das a tu hijo un minuto para calmarse también.

Pero ¿qué pasa si tú, al igual que muchos padres con los que ha trabajado Markham, ni siquiera te das cuenta de que estás gritando?

“En algún momento, notarás que estás gritando,” promete ella. “Verás a tus hijos mirarte con expresión de angustia… y te darás cuenta, ‘Oh, Dios mío, los estoy asustando’. La mayoría de los padres sentirán un sentido de vergüenza en ese momento. Y luego redoblarán la apuesta— ‘Bueno, no estaban escuchando’— y luego gritan más.”

Pero en lugar de eso, es importante detenerte justo en ese momento, incluso si temes que “pierdas la cara”, dice, explicando que de hecho lo que estarás haciendo es “modelando el autocontrol”, que es una excelente habilidad para transmitir a tu hijo.

“En el momento en que notes que estás gritando, respira profundamente. No puedes disculparte en ese momento… pero puedes cerrar la boca y alejarte. Respira hondo. Sacude tus manos, salpica un poco de agua en tu cara,” dice, explicando que al cambiar tu reacción de estas maneras, le estarás enviando a tu cuerpo una señal de que no necesita permanecer en modo de lucha o huida.

“Respiras y notas lo que estás sintiendo. Lo que estás sintiendo es enojo en ese momento, pero debajo del enojo siempre está la misma amenaza,” de fallar como padre—ya sea porque no pudiste sacar a tu hijo de casa a tiempo o lo dejaste demasiado tiempo en línea.

“Y una vez que te permites sentir esos sentimientos, no necesitas el enojo como defensa contra ellos,” dice, enfatizando que se trata de elegir hacer el cambio de energía justo en ese momento. “Imagina al padre más tranquilo y sabio que tienes dentro de ti. Algunos padres dicen, ‘Eligo el amor en lugar del miedo’… o puedes imaginar que hay un ángel en tu hombro que es tu ser más sabio, y que quieren lo mejor para todos en la situación. Ese padre te recuerda que tu hijo solo está siendo un niño. No están tratando de complicarte la vida.”

Conectar y redirigir

Después de calmarte tu sistema nervioso, dice Markham, es hora de conectar con tu hijo—disculpándote por levantar la voz. “Solo entras y haces la reparación,” dice, mientras añade, calmadamente, “pero en serio, tenemos que ir ahora.”

Y en caso de que esto te preocupe de que tu hijo no aprenda una lección, dice, “Cuando tu hijo tiene un sistema nervioso agitado, no aprenden bien… así que tienes que volver a la seguridad y la conexión antes de poder enseñarles algo.” De hecho, el Centro sobre el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard encontró que la exposición a circunstancias que provocan miedo y ansiedad persistente (como gritar, por ejemplo), puede incluso interferir con la forma en que los niños aprenden y se desarrollan a largo plazo.

Entonces, una vez que estás más tranquilo, tal vez después de la cita con el dentista a la que tenías miedo de llegar tarde, “Dices, ‘Vaya, no se sintió bien llegar tarde diez minutos. Estaban bastante enojados con nosotros, porque arruina todo en la oficina del dentista… Me dio vergüenza llegar tarde diez minutos. Me pregunto qué podríamos hacer la próxima vez para que eso no suceda?’” sugiere Markham. “Ellos tendrán ideas. Y luego estás enseñando, porque estás en un buen lugar con ellos.”

Más sobre crianza:

“