4 de las acciones de inteligencia artificial (IA) más prominentes de Wall Street han realizado una impresionante inversión de $1.23 billones

Hace aproximadamente tres décadas, la proliferación de internet cambió el panorama de las corporaciones en Estados Unidos para siempre. Internet abrió nuevos canales de ventas que antes no existían y aumentó enormemente los mercados direccionables, especialmente en el extranjero.

Desde la llegada de internet, han surgido numerosas innovaciones que prometen grandes cifras, pero la abrumadora mayoría han fallado, incluyendo la impresión en 3D, la tecnología blockchain y el metaverso.

Pero después de una larga espera, Wall Street e inversores podrían tener su próximo salto adelante para las empresas en Estados Unidos: la inteligencia artificial (IA).

Lo que hace a la IA tan atractiva es su techo prácticamente ilimitado a largo plazo. El software y los sistemas impulsados por IA se están volviendo más competentes en las tareas que se les asignan, y con el tiempo tienen la capacidad de evolucionar y aprender nuevos trabajos sin necesidad de intervención humana. Esto significa que la IA puede mejorar la productividad y aumentar la demanda del consumidor/empresarial en la mayoría de las industrias en todo el mundo.

Aunque las estimaciones del mercado direccionable varían ampliamente, como cabría esperar con cualquier innovación en etapa temprana, los analistas de PwC creen que la IA es nada menos que un cambio de juego. En Sizing the Prize, PwC pronostica un aumento del 26% ($15.7 billones) en el producto interno bruto global para 2030, todo debido al impacto de la inteligencia artificial.

El rostro de la revolución de la IA, la colosal empresa de semiconductores Nvidia (NASDAQ: NVDA), ha brillado con fuerza. Nvidia ha agregado más de $3 billones en valor de mercado desde el comienzo de 2023 (hasta el cierre del 23 de diciembre de 2024), y la abrumadora demanda de sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para IA fue el catalizador principal.

Nvidia ha estado cobrando hasta cuatro veces más por su GPU Hopper (H100) que lo que netea Advanced Micro Devices por sus chips Insight MI300X. Además, la arquitectura de GPU Blackwell, sucesora, ofrece una eficiencia energética mejorada y velocidades de cálculo más rápidas, lo que debería consolidar a Nvidia como líder en la cuota de mercado de GPU para IA en el futuro previsible.

No hay duda de que las empresas están invirtiendo agresivamente en IA. El gigante de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META) está gastando alrededor de $10.5 mil millones para comprar 350,000 chips Hopper de Nvidia para impulsar sus ambiciones de centro de datos de IA. Además, Meta está desarrollando internamente su propio chip de IA para usar en sus centros de datos, conocido como el Meta Training and Inference Accelerator.

Es una historia similar con la empresa matriz de Google, Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), que es uno de los principales clientes de Nvidia en ventas netas. Google Cloud es el tercer proveedor de servicios de infraestructura en la nube del mundo, y las soluciones de IA generativa deberían desempeñar un papel clave para mantener el crecimiento de dos dígitos en este segmento de alto margen. Al igual que Meta, Alphabet está desarrollando internamente un chip de IA, conocido como Trillium.

Incluso el gigante de los teléfonos inteligentes Apple (NASDAQ: AAPL) está gastando grandes sumas en innovaciones de IA. Pero mientras que Meta y Alphabet dependen del hardware superior de Nvidia, Apple eligió las unidades de procesamiento de tensor de Google para entrenar su modelo Apple Intelligence. Esta es la herramienta de aprendizaje lanzada recientemente diseñada para ayudar a los usuarios de iPhone, iPad y Mac a generar información (texto e imágenes) y procesar datos rápidamente.

Sin embargo, el dinero gastado en otro “proyecto” por estas cuatro prominentes empresas de IA supera con creces sus inversiones en IA.

Si examinas los estados de flujo de efectivo de Nvidia, Meta, Alphabet y Apple, verás decenas de miles de millones de dólares dedicados a investigación y desarrollo (I+D). Pero hay otra categoría de gasto que ha consumido colectivamente $1.23 billones — sí, billones — en capital combinado para estas cuatro prominentes empresas de IA durante la década transcurrida hasta el 30 de septiembre de 2024.

La impactante inversión que Nvidia, Meta, Alphabet y Apple aparentemente han priorizado, incluso más que el I+D en algunos casos, son (redoble de tambores) recompras de acciones!

Según cálculos de S&P Global, las empresas del S&P 500 han recomprado $7.11 billones en sus acciones durante la década transcurrida, con las 20 empresas que completaron las mayores recompras durante el tercer trimestre de 2024 representando el 34% de este total agregado. El monto acumulado gastado en recompras de acciones para los mencionados cuatro gigantes de la IA es:

En conjunto, esto representa $1.232 billones invertidos en recompras.

Si te preguntas por qué algunas de las empresas más históricamente innovadoras de Wall Street están desviando dinero lejos del I+D y/o adquisiciones y optando, en su lugar, por recomprar sus propias acciones, hay tres respuestas probables.

En primer lugar, las recompras de acciones pueden aumentar las ganancias por acción (EPS) para empresas con ingresos netos estables o en crecimiento — y los cuatro líderes de IA cumplen con este criterio. Dividir los ingresos netos de una empresa en una cantidad decreciente de acciones pendientes debería aumentar el EPS y hacerla más atractiva desde un punto de vista fundamental para los inversores.

En segundo lugar, un flujo constante de recompras indica a los inversores que la junta directiva/el equipo directivo de una empresa sigue viendo sus acciones como una buena inversión. Aunque lo mismo se podría decir acerca de los insiders que ponen su dinero a trabajar a través de compras en el mercado abierto, las recompras actúan como la guinda mientras las previsiones operativas de una empresa son el pastel.

Una posible tercera razón por la cual Nvidia, Meta, Alphabet y Apple han gastado mucho más en recompras de acciones que en innovaciones de IA podría ser porque tienen más efectivo y flujo de efectivo operativo de lo que saben qué hacer. Durante los últimos 12 meses, el flujo de efectivo operativo de estos gigantes es el siguiente:

Estos cuatro líderes de la IA tienen la ventaja de recomprar sus acciones y asumir riesgos debido a su elevado flujo de efectivo operativo y las enormes reservas de efectivo ya en sus respectivos balances.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Alphabet y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Nvidia y S&P Global.

