4 consejos y trucos para viajar con maletas facturadas: ‘Las maletas se perderán’

Con el verano ya en pleno apogeo, Fox News Digital habló con expertos para aprender algunos de sus trucos y consejos para asegurarse de que una maleta facturada llegue de forma segura a su destino.

Los aeropuertos están más ocupados de lo que han estado en años, lo que significa que hay mucha más gente que estará facturando maletas en sus vuelos.

Aquí tienes lo que los expertos en viajes recomiendan hacer, y evitar, para que unas vacaciones no empiecen esperando en una fila en la oficina de equipaje perdido en el aeropuerto.

Echa un vistazo a estos cuatro consejos.

1. Vuele directo si es posible.

“Los vuelos directos son la mejor opción si quieres que tu equipaje llegue al destino correcto”, dijo Richard Campbell, fundador de la empresa de viajes con sede en Calgary, 10Adventures, a Fox News Digital por correo electrónico. Si un vuelo directo no es posible y una maleta tiene que ser facturada, Campbell recomendó tener al menos 90 minutos entre vuelos.

2. No sobreempaques.

Empacar ligeramente, incluso para una maleta facturada, puede ayudar a asegurar que una maleta llegue a su destino, dijo Jeremy Murchland, presidente de Seven Corners Travel Insurance, a Fox News Digital. La empresa está ubicada en Indiana.Una persona que sobreempaque puede terminar revolviéndose en la puerta de embarque para asegurarse de que la maleta esté por debajo del límite de peso, algo que Murchland dijo que “solo pregunta problemas”.

3. Haz que tu maleta luzca única.

Muchas maletas se ven similares, lo que significa que alguien que no sea cuidadoso puede llevarse a casa las cosas de otra persona.”Agregar una correa de equipaje o pegatina a una ‘maleta negra básica’ puede ayudar a que se destaque”, dijeron varios expertos a Fox News Digital. “Después de un vuelo transatlántico, todos están cansados, y es tan fácil agarrar las maletas equivocadas en la cinta transportadora de equipaje”, dijo Campbell. Para evitar esto, Campbell pone pegatinas en ambos lados de su ‘maleta negra básica’, así como un pompón amarillo, que guarda tan pronto como recoge su maleta.

4. Utiliza un rastreador GPS.

Otra sugerencia es que los viajeros consideren usar AirTags u otros productos de rastreo similares para asegurarse de que sus maletas lleguen al avión. AirTags, fabricados por Apple, deben configurarse con un iPhone o iPad, pero el producto se puede rastrear mediante una aplicación que está disponible en la tienda Google Play. Otros dispositivos de rastreo como Tile no están vinculados a un sistema operativo en particular. “Las maletas se pierden, y a menudo las aerolíneas no tienen idea de dónde están”, dijo Campbell. “Quiero ayudarlas, así que uso AirTags, para poder encontrar una maleta perdida y mostrarla a la aerolínea”.