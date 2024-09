4 Acciones de REIT Que Están Gritando Compra en Septiembre

Los fondos de inversión en bienes raíces (REITs) compran muchas propiedades, las arriendan y dividen los ingresos por alquiler con sus inversores. Los REITs de EE. UU. también están obligados a pagar al menos el 90% de sus ingresos imponibles como dividendos para mantener una tasa impositiva favorable.

Ese modelo de negocio simple suele hacer que los REITs sean una inversión sólida para la mayoría de los inversores de ingresos, pero el aumento de las tasas de interés pesó sobre el sector por dos razones. En primer lugar, las tasas más altas hicieron que fuera más caro comprar nuevas propiedades. En segundo lugar, los REITs perdieron su atractivo como inversiones de ingresos a medida que los rendimientos de los CDs libres de riesgo y los T-bills superaban el 5%.

Pero con las tasas de interés listas para disminuir en un futuro cercano, los inversores astutos deberían volver hacia los REITs antes de que los toros hambrientos de rendimiento regresen. Creo que estos cuatro REITs resilientes valen la pena comprar en este momento: Realty Income (NYSE: O), Vici Properties (NYSE: VICI), STAG Industrial (NYSE: STAG) y Digital Realty Trust (NYSE: DLR).

1. Realty Income

Realty Income es uno de los REITs más grandes del mundo. Posee 15,450 propiedades en EE. UU., Reino Unido y Europa, y las arrienda a más de 1,500 inquilinos en 90 industrias. Sus principales inquilinos incluyen minoristas resistentes a la recesión como Walmart, 7-Eleven, Walgreens y Dollar Tree.

Algunos de sus principales inquilinos lucharon con cierres de tiendas en los últimos años, pero aún mantuvo una alta tasa de ocupación de más del 96% en las últimas tres décadas. Paga sus dividendos mensualmente, y ha aumentado su pago 126 veces desde su OPV en 1994. Actualmente paga un atractivo rendimiento anticipado del 5%, y su acción parece una ganga a 16 veces los fondos ajustados de operaciones (AFFO) por acción del año pasado.

2. Vici Properties

Vici es un REIT que posee principalmente propiedades de casinos y entretenimiento en EE. UU. y Canadá. Sus principales inquilinos, con los que cierra contratos a largo plazo, incluyen a Caesar’s Entertainment, MGM Resorts, Penn Entertainment y Century Casinos. También ha mantenido una impresionante tasa de ocupación del 100% desde su OPV en 2018.

Vici redujo su dividendo durante el pico de la pandemia en 2020 y 2021, pero ha aumentado su pago en los últimos dos años. Paga un alto rendimiento anticipado del 4.9% de forma trimestral, y su acción sigue pareciendo barata a 16 veces su AFFO tramitado.

3. STAG Industrial

STAG Industrial es un REIT que posee 573 propiedades industriales en 41 estados. Sus principales inquilinos incluyen Amazon, FedEx y XPO, y terminó 2023 con una alta tasa de ocupación del 98.2%. Muchas de sus propiedades se utilizan como centros de cumplimiento de comercio electrónico, y esa base puede hacer que sea una inversión menos sensible a los factores macroeconómicos que los REITs comerciales o minoristas tradicionales.

STAG paga dividendos mensuales, y ha aumentado constantemente su pago cada año desde su OPV en 2011. Actualmente paga un rendimiento de dividendo anticipado del 3.7% y cotiza a solo 18 veces los beneficios fundamentales por acción del año pasado.

4. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust es un REIT que arrienda centros de datos a más de la mitad de las empresas Fortune 500. Sus principales clientes incluyen gigantes tecnológicos como IBM, Oracle y Meta Platforms. Opera más de 300 centros de datos en 50 áreas metropolitanas de todo el mundo, y la expansión secular del mercado de la nube y la inteligencia artificial (IA) debería seguir impulsando su crecimiento a largo plazo.

La tasa de ocupación de Digital Realty a fin de año disminuyó del 84.7% en 2022 al 81.7% en 2023 a medida que las altas tasas y otros vientos en contra macroeconómicos frenaron la expansión del mercado de la nube. Cotiza a 23 veces los beneficios fundamentales por acción del año pasado, lo que la hace un poco más cara que los otros REITs de esta lista, y paga un rendimiento de dividendo anticipado más bajo del 3.3% de forma trimestral. Tampoco aumentó su dividendo el año pasado, ya que su crecimiento se enfrió.

Pero a pesar de esos desafíos, Digital Realty todavía podría representar una buena manera de beneficiarse simultáneamente de la recuperación del sector de los REITs y la expansión del mercado de centros de datos.

