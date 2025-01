4 Acciones de Dividendos Principales para Comprar en Enero

Mucho está sucediendo en el mercado de valores en este momento. El Año Nuevo se acerca, y el gobierno de los EE. UU. se está preparando para un nuevo liderazgo. Mientras tanto, el mercado en general ha comenzado a venderse después de una carrera notable desde el comienzo de 2023. Nadie sabe qué harán los precios de las acciones a corto plazo, pero momentos como este deberían entusiasmar a los inversores en dividendos que están dispuestos a comprar acciones de alta calidad a precios más bajos.

Comprar y mantener empresas líderes en la industria que pagan y aumentan dividendos es un camino comprobado para construir riqueza. Recuerde, una empresa necesita un crecimiento constante y rentable para pagar a los accionistas dividendos cada vez más grandes. Son un gasto en efectivo para un negocio; no se pueden falsificar a largo plazo.

Estas cuatro acciones de dividendos de primera categoría valen la pena comprar por sus dividendos hoy y tienen un gran potencial de crecimiento para el futuro. Considere invertir en ellas como posibles compras de enero para hacer crecer sus ingresos por dividendos.

Este megabanco ha prosperado en los últimos años en una economía con un crecimiento sólido y tasas de interés más altas. El famoso inversor Warren Buffett recientemente redujo su participación en Bank of America (NYSE: BAC), pero sigue siendo la tercera mayor posición de Berkshire Hathaway con un 11,3% de la cartera, así que no creo que sea una preocupación importante. La empresa ha pagado y aumentado su dividendo durante 11 años consecutivos, y la relación actual de pago es solo del 32% de sus ganancias estimadas para 2024.

Además, los analistas estiman que Bank of America aumentará sus ganancias en un promedio del 10% anual durante los próximos tres a cinco años, lo que podría traducirse en aumentos de dividendos de dos dígitos. Ese crecimiento, combinado con un rendimiento del 2,3% a su precio actual, hace de Bank of America una sólida acción de crecimiento de dividendos a largo plazo.

El gigante de seguros complementarios Aflac (NYSE: AFL) vende seguros en los Estados Unidos y Japón para diversas situaciones en las que una póliza de seguro primaria no es suficiente. Por ejemplo, puedes obtener un seguro de incapacidad a corto plazo que brinda ingresos si no puedes trabajar debido a una enfermedad o lesión. La acción pasa desapercibida, pero continúa enriqueciendo a sus accionistas. Aflac ha aumentado su dividendo durante 42 años consecutivos y no muestra signos de desaceleración.

El último aumento de Aflac fue del 16%, lo que habla mucho sobre el camino positivo en el que la dirección cree que está el negocio. El dividendo es solo el 27% de las estimaciones de ganancias para 2024, y los analistas creen que la empresa crecerá casi un 7% anualmente a largo plazo. La acción rinde solo un 1,9% hoy, pero el crecimiento constante que supera la inflación debería aumentar durante un largo período de retención.

La mayoría de las personas probablemente no están familiarizadas con CME Group (NASDAQ: CME), un jugador poderoso en el sector financiero que opera tras bambalinas. CME Group es propietario y opera cuatro bolsas en los mercados financieros, incluida la Bolsa Mercantil de Chicago, donde los comerciantes compran y venden derivados financieros sobre casi cualquier cosa, desde materias primas hasta tasas de interés.

La empresa es muy rentable. Convierte el 60% de sus ingresos en flujo de efectivo libre para financiar un dividendo trimestral que ha aumentado durante 14 años (y contando), más un dividendo especial adicional que paga una vez al año. Los analistas creen que CME Group seguirá creciendo ganancias en un promedio del 5% anual, lo que se suma bien al rendimiento de la acción del 4,4% (incluido el dividendo especial).

Las redes de pago como Visa (NYSE: V) conectan a las personas con los comerciantes donde gastan su dinero. La empresa cobra una pequeña tarifa cada vez que alguien desliza su tarjeta de crédito o débito con marca Visa. Visa es altamente rentable porque solo facilita los pagos y no otorga préstamos como American Express. Por lo tanto, Visa convierte un impresionante 52% de sus ingresos en flujo de efectivo libre. La empresa ha pagado y aumentado su dividendo cada año desde su salida a bolsa, una racha de 16 años con margen para continuar.

La acción rinde solo un 0,74%, pero está preparada para años de aumentos de dos dígitos gracias a una tasa de pago del 21% (de las estimaciones de ganancias para 2024) y un crecimiento de ganancias esperado del 13% anual durante los próximos tres a cinco años. Visa es un negocio tan bueno que los reguladores están demandando a la empresa por su dominio. Los inversores deben seguir de cerca esa situación, pero no debería evitar que poseas a esta superestrella del crecimiento de dividendos hasta que tengas una razón más definitiva para no hacerlo.

