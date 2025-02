300 mil millones de razones para comprar acciones de Nvidia como si no hubiera un mañana

Después de una gran subida, las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) ni siquiera han estado siguiendo el ritmo del mercado en los últimos meses. Hay varias razones para eso, pero la gran pregunta para los inversores es si ahora es el momento de aprovechar el precio estancado de las acciones de Nvidia.

Las acciones subieron aproximadamente un 85% en el último año, pero están más bajas que hace cuatro meses, incluso cuando el S&P 500 ha tenido un retorno total del 4% en ese tiempo. Pero ahora parece que hay más de 300 mil millones de razones para comprar las acciones. Eso se debe a que varias grandes empresas tecnológicas planean gastar hasta $320 mil millones en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial (IA) en el próximo año.

El reciente éxito de Nvidia es relativamente fácil de explicar. Sus avanzados chips de unidad de procesamiento gráfico (GPU) de IA tienen una gran demanda. Utilizando la guía de la gerencia para su próximo cuarto trimestre fiscal, los ingresos para el año fiscal que terminó a finales de enero deberían mostrar un crecimiento interanual de aproximadamente el 110%. Eso es especialmente impresionante considerando que los ingresos trimestrales están alcanzando los $40 mil millones.

Nvidia también compartió sus planes con los inversores para continuar con la innovación que debería seguir impulsando la demanda. Las ventas de sus chips H100 y H200 GPU han estado impulsando el crecimiento de los ingresos, y Nvidia ahora tiene su arquitectura de IA Blackwell en producción.

El CEO Jensen Huang ha calificado la demanda de Blackwell como “insana”. Los inversores recibirán una actualización sobre las ventas de Blackwell cuando Nvidia informe los resultados el 26 de febrero. La empresa también podría discutir la próxima generación de la plataforma de IA Rubin que se espera para 2026.

Uno de los últimos obstáculos para las acciones de Nvidia fue el sorprendente anuncio el mes pasado de la empresa emergente china DeepSeek. Esa empresa supuestamente creó un modelo de lenguaje grande (LLM) de alto rendimiento por solo $6 millones. Aunque muchos cuestionan la autenticidad de ese costo total de capital, el producto de DeepSeek planteó incertidumbre sobre cuánto seguirían gastando las empresas tecnológicas de gran capitalización en productos de IA de Nvidia.

Pero esas empresas no están reduciendo el gasto. Meta Platforms, Amazon, Alphabet y Microsoft anunciaron planes de gasto en centros de datos e infraestructura de IA en 2025. En conjunto, las inversiones podrían llegar a un total de hasta $320 mil millones en el transcurso de solo un año.

Amazon espera liderar el camino con $100 mil millones en gastos de capital. El CEO Andy Jassy declaró: “La gran mayoría de ese gasto de capex está en IA para AWS (Amazon Web Services).” Alphabet planea alrededor de $75 mil millones y Meta $65 mil millones. Microsoft continuará con su plan de $80 mil millones en inversiones en IA hasta junio de este año.

Esa empresa dijo que ya está viendo rendimientos de su inversión. Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, señaló: “Ya, nuestro negocio de IA ha superado una tasa de ingresos anuales de $13 mil millones, un aumento del 175% interanual.” Nvidia es el claro líder en hardware para infraestructura de IA y es posiblemente el mayor beneficiario de todo ese gasto de capital.

Además de esos vientos favorables relacionados con el gasto en centros de datos de IA, Nvidia tiene otros segmentos en crecimiento. Su negocio de juegos genera el segundo mayor ingreso. Los ingresos de juegos han acelerado en cada uno de los últimos tres trimestres, alcanzando su nivel más alto desde que finalizó el período trimestral de Nvidia el 1 de mayo de 2022.

Su negocio de visualización profesional proporciona una plataforma para crear simulaciones de IA industrial y utiliza la IA para impulsar la eficiencia de los desarrolladores industriales. Los ingresos de ese segmento han aumentado en cada uno de los últimos tres trimestres y se han más que duplicado en los últimos dos años. Los ingresos de automóviles y robótica también han acelerado, con un crecimiento en cada uno de los últimos cinco períodos trimestrales.

Esos otros segmentos comerciales utilizan la IA y también ofrecen soluciones de software a los clientes de hardware de IA de Nvidia. Eso ayuda a proporcionar un efecto de retroalimentación positiva a medida que su arquitectura de IA de próxima generación sigue mejorando y se utiliza en sus diversas soluciones de plataforma.

El próximo informe trimestral podría traer volatilidad en el precio de las acciones, pero los inversores deberían mirar a Nvidia por su potencial a largo plazo. Una caída que pueda producirse a partir del informe trimestral solo ofrecería una oportunidad para comprar más acciones de Nvidia.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva en Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Howard Smith tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

300 mil millones de razones para comprar acciones de Nvidia como si no hubiera un mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool