3 Razones por las que Nike es una compra imprescindible para inversores a largo plazo

Nike (NYSE: NKE) ha sido una de las principales acciones para poseer a lo largo de su historia. Sin embargo, la empresa ha tenido problemas en los últimos años y la acción ha estado estancada.

Bajo el ex CEO John Donahoe, la compañía perdió el rumbo. Priorizó estrategias técnicas, como el marketing de rendimiento y su negocio directo al consumidor. Sin embargo, perdió de vista las prioridades a largo plazo, como el desarrollo de nuevos productos, mantener relaciones minoristas y construir la marca.

La empresa reemplazó a Donahoe por Elliott Hill en septiembre. Hill, un veterano de Nike de toda la vida, regresó de la jubilación para el trabajo. Ha ocupado varios puestos de alto nivel en la empresa, incluido el de supervisar productos y una variedad de geografías.

La acción de Nike aún no ha respondido al cambio de liderazgo, pero el descuento ofrece una buena oportunidad de compra si la empresa puede volver al camino correcto. Sigue leyéndo para ver tres razones por las que Nike es una buena compra para los inversores a largo plazo.

En los últimos años, el crecimiento de las ventas de Nike se ha estancado, llegando incluso a ser negativo al perder cuota de mercado y caer los beneficios. Sin embargo, los desafíos de Nike se deben principalmente a errores no forzados que debería poder resolver.

Ha perdido cuota de mercado frente a marcas más pequeñas y de rápido crecimiento como On Holding y Hoka de Deckers en running. Sin embargo, el negocio de running de Nike volvió a crecer en el segundo trimestre, liderado por la franquicia Pegasus, incluso cuando los ingresos totales cayeron un 10%, y también hay nuevos productos en camino.

Mientras tanto, Nike sigue dominando en baloncesto y tiene un grupo inigualable de atletas para promocionar la marca y lanzar nuevos zapatos con su firma. Eso incluye a la fenómeno Caitlin Clark, con quien Nike aún no ha lanzado un zapato o una campaña publicitaria.

Hill, quien ha trabajado estrechamente con los socios minoristas de Nike antes, está trabajando en reconstruir esas relaciones y recuperar espacio en los estantes para Nike. Nike espera que las ventas disminuyan durante los próximos trimestres mientras repara el negocio. Está enfocado en reducir el inventario y volver a un modelo de venta para lograr una marca premium y evitar los descuentos. Esa estrategia es prometedora.

El dinero que fluye hacia el entretenimiento deportivo sigue creciendo. Los atletas están firmando contratos en el rango de cientos de millones de dólares, y los derechos de transmisión deportiva siguen inflándose.

Ese negocio refleja la demanda final entre las audiencias de todo el mundo por el deporte, que alimenta la demanda de los productos de Nike. Los deportes en vivo actúan como una publicidad para Nike, los atletas que son sus patrocinadores y el propio juego.

Si Nike puede solucionar los problemas concretos de su negocio mencionados anteriormente, aprovechar la demanda de ropa deportiva, calzado y ropa urbana no debería ser difícil.

La acción de Nike ahora está un 56% por debajo de su pico en 2021, pero su valuación no es tan baja como podrías esperar, ya que cotiza a un ratio precio-ganancias de 25. Sin embargo, hay un gran potencial de crecimiento en las ganancias de Nike porque los márgenes han caído significativamente y los ingresos ahora también están disminuyendo.

El ingreso operativo ha caído aproximadamente un 30% desde su pico en 2021, y Nike ha aprovechado la venta para recomprar su stock. Los analistas esperan que el próximo año o dos sean desafiantes para Nike, lo que significa que el listón está bajo para una recuperación.

En este punto, Nike puede comenzar a planificar una recuperación para la acción simplemente superando las estimaciones, incluso si lleva algunos trimestres que el negocio vuelva a crecer. Dada su historia y su liderazgo claro en su industria, es probable que Wall Street le dé el beneficio de la duda si comienza a moverse en la dirección correcta.

Jeremy Bowman tiene posiciones en Netflix, Nike y Walt Disney. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Deckers Outdoor, Netflix, Nike y Walt Disney. The Motley Fool recomienda On Holding. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Razones por las que Nike Es una Compra Obligada para Inversionistas a Largo Plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool