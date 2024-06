3 Razones para Comprar Acciones de Roku como si no hubiera un mañana

Roku (NASDAQ: ROKU), una vez considerado como un favorito durante la pandemia que enriquecía a sus inversores, ha vuelto a la realidad. Las acciones se negocian un 88% por debajo de su máximo histórico, establecido en julio de 2021.

Pero no dejes que eso te distraiga del negocio real. Esta plataforma líder de transmisión tiene algunos atributos positivos que los inversores deberían conocer y apreciar.

Aquí tienes tres razones para comprar Roku como si no hubiera un mañana, y eso sin mencionar que las acciones se negocian a un múltiplo de precio/ventas barato.

Métricas clave

La primera razón para adquirir acciones proviene de sus sólidas métricas de rendimiento. En los primeros tres meses de 2024, la empresa informó un aumento del 19% en los ingresos interanuales. Y esto fue después de que los ingresos aumentaran un 11% en 2023.

Además, la base de usuarios sigue expandiéndose. Hasta el 31 de marzo, Roku tenía 81.6 millones de cuentas activas. Esa cifra aumentó desde los 80 millones a finales del año pasado. Y representó un impresionante aumento del 14% en comparación con el primer trimestre de 2023. Esta amplia cobertura le da a Roku la mayor participación en el mercado de televisores inteligentes en América del Norte.

El compromiso no muestra signos de debilidad. En el primer trimestre, se vieron un total de 30.8 mil millones de horas de contenido en la plataforma de Roku. Esa cifra ha seguido aumentando constantemente en cada trimestre.

Una área que podría preocupar a los inversores son las tendencias de monetización de Roku. Los ingresos promedio por usuario totalizaron $40.65 en el primer trimestre. Aunque esto fue inferior a hace seis meses, parece estar estabilizándose.

Posición en la industria

Ha sido interesante observar el cambio en el panorama de los medios de comunicación en los últimos años. Desde la perspectiva de un inversor, puede ser confuso tratar de entender lo que está sucediendo. La buena noticia, sin embargo, es que Roku parece estar bien posicionado en la industria.

Se beneficia de la tendencia de cortar el cable, a medida que los consumidores cancelan sus paquetes de televisión por cable tradicionales y se mudan completamente al streaming. En los EE. UU., menos de la mitad de los hogares aún conservan sus suscripciones a cable. Y se espera que el porcentaje siga disminuyendo en el futuro.

Dada la multitud de servicios de transmisión disponibles, tener una sola interfaz de usuario que combine estas ofertas de contenido mejora drásticamente la experiencia de visualización. Aquí es donde la propuesta de valor de Roku habla por sí misma.

Roku puede hacer crecer su negocio debido a los miles de millones de dólares que gastan las compañías de contenido como Netflix y Walt Disney. Al aspirar a ser una plataforma agnóstica que ofrece amplias capacidades de distribución a los proveedores de contenido, Roku se beneficiará del aumento de sus cuentas a lo largo del tiempo.

Mercado publicitario

El rápido aumento de las tasas de interés en 2022 empañó la perspectiva de la economía. Esto resultó en que los ejecutivos de marketing redujeran sus presupuestos publicitarios en anticipación a una recesión y a que el gasto del consumidor estuviera bajo presión. Pero esto no se convirtió en realidad.

El segmento de plataforma de Roku, que firma acuerdos de ingresos publicitarios con sus socios de contenido, aumentó las ventas en un 19% en el primer trimestre a $755 millones, lo que representa el 86% del total de la empresa. Este crecimiento de dos dígitos es muy alentador de ver.

“El crecimiento interanual de la publicidad de video en toda la plataforma de Roku superó tanto el mercado publicitario en general como el mercado publicitario de televisión lineal tradicional en los EE. UU.,” escribieron el CEO y CFO de Roku en la carta a los accionistas del primer trimestre de 2024.

Con el tiempo, hay una gran oportunidad para que Roku se convierta en una fuerza aún mayor. Los consumidores pasan cada vez más tiempo viendo servicios de transmisión. A medida que los dólares publicitarios se ponen al día, llegando desde la televisión por cable tradicional, Roku parece que seguirá siendo un gran beneficiario. Y esto respalda las perspectivas de un sólido crecimiento de los ingresos.

Neil Patel y sus clientes no poseen ninguna posición en ninguno de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Netflix, Roku y Walt Disney. Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Reasons to Buy Roku Stock Like There's No Tomorrow fue publicado originalmente por The Motley Fool