3 Razones para Comprar Acciones de Nvidia a medida que se Inicia la Conferencia Mundial de Tecnología y IA de UBS

Al parecer, Nvidia (NASDAQ: NVDA) es víctima de su propio éxito. Después de otro trimestre increíble en el que duplicó su ganancia por acción (EPS) año tras año, la acción del fabricante de chips cayó en los días siguientes a la publicación de sus números del Q3. La realidad es que las expectativas difícilmente podrían ser más altas. Es bueno que la compañía parezca seguir funcionando a toda máquina.

No es la primera vez que se encuentra en esta situación, y probablemente no sea la última. Nvidia vio caer su acción casi un 20% en las semanas después de su última publicación, solo para recuperarse casi un 35% desde ese mínimo. Hay buenas razones para seguir siendo optimista, ya que el próximo año está lleno de importantes catalizadores para la empresa.

El martes 3 de diciembre, Nvidia se unió a otras empresas líderes de Inteligencia Artificial (IA) para discutir el futuro de la industria con la comunidad de inversores. La Conferencia Global de Tecnología y IA de UBS anual ofrece la oportunidad para que Nvidia demuestre su liderazgo continuo y exponga por qué tiene mucho más por recorrer. El evento combina lo técnico con lo práctico, arrojando luz sobre el impacto que la IA puede tener en la creación de valor real.

Si bien un evento es poco probable que mueva la aguja, cada oportunidad que la compañía, y la industria en general, tiene para presentar su caso cuenta. Aquí hay tres razones por las que Nvidia es una compra a medida que el evento comienza.

Mira, esto no es ninguna novedad, pero vale la pena repetirlo: el mercado de la IA es enorme, está creciendo rápidamente, y hay suficientes razones para creer que esto continuará. PwC, una de las “cuatro grandes” firmas de contabilidad, estima que la IA puede agregar $15.7 billones a la economía mundial para 2030. Statista predice una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) para el mercado total de IA del 28.3% hasta 2030.

No solo los analistas y los expertos creen en ello; los CEO de todo Silicon Valley reiteraron su compromiso con la IA y, más importante aún, con el gasto de miles de millones de dólares en infraestructura de IA. En la última llamada de ganancias de Meta, el CEO Mark Zuckerberg afirmó que a pesar de los gastos de capital récord, su empresa “debería invertir más” porque la IA “acelerará el negocio principal de [Meta]” y “debería tener un fuerte retorno de inversión en los próximos años”.

Eso es una gran noticia para Nvidia. Los chips de la compañía suministran la gran mayoría de la industria, y se espera que esta dominancia de mercado continúe en el futuro previsible. En este punto, ni siquiera AMD puede ofrecer un chip que iguale el rendimiento de los chips insignia de Nvidia. Si bien es probable que esta ventaja se reduzca con el tiempo, es dudoso que Nvidia sea superada. Nvidia tiene enormes recursos, tanto en capital como en talento, que puede utilizar para defender su posición líder.

Blackwell, la nueva línea de superchips de Nvidia, se lanzará este mes y las muestras ya están en manos de muchos de sus clientes principales. Los chips son increíblemente potentes, más del doble de potentes que sus chips Hopper actuales, y la demanda de ellos está en su punto máximo. El CEO Jensen Huang describió la demanda como “asombrosa” y los informes han indicado que la empresa los ha agotado durante un año completo.

Este es un gran momento para Nvidia, y Wall Street está ansioso por ver que la empresa realice un lanzamiento exitoso. Si se esperan contratiempos, el equipo ejecutivo de Nvidia ciertamente no los compartió en su llamada de ganancias del Q3. El equipo pintó un panorama favorable para el próximo año y el lanzamiento de Blackwell, esperando que se envíen más Blackwells de lo esperado anteriormente. Creo que hay una buena posibilidad de que los ingresos de Blackwell sean aún mayores de lo que Wall Street espera, pero aprenderemos mucho más en los próximos meses.

El término se ha mencionado mucho recientemente, pero un gran enfoque de la llamada de Nvidia, aparte del lanzamiento de Blackwell, fue el desarrollo y la adopción de IA agente — básicamente IA que puede hacer realmente, no solo crear. A Jensen Huang le gusta pensar en ellos como “colegas de IA” que pueden “ayudar a los empleados a realizar sus trabajos de manera más rápida y eficiente”.

Creo que la IA agente, si se hace bien, es donde reside el verdadero valor de la IA. Aquí es donde se pueden lograr verdaderas eficiencias en organizaciones de todo tipo. Una de las preguntas pendientes en el mercado en su totalidad es si la IA puede ofrecer un valor que justifique los enormes costos involucrados. Si puede, aquí es donde lo veremos.

Nvidia está a la vanguardia de esta tendencia, ofreciendo “una plataforma operativa de IA agente”, como la describe Huang, insistiendo en que los líderes de la industria ya la están utilizando para construir “copilotos” — un término de la industria para ayudantes y agentes de IA.

