3 Principales Acciones Tecnológicas para Comprar Ahora mismo

Con apenas un par de semanas restantes en 2024, es posible que te encuentres reequilibrando tu cartera de acciones. Muchos inversores dedican tiempo a revisar sus tenencias cerca del final del año, a menudo como parte de sus esfuerzos de planificación fiscal. Diciembre puede ser un buen momento para asegurar ganancias de capital y/o pérdidas deducibles antes de que termine el año fiscal.

En ese sentido, quizás estés buscando excelentes acciones de crecimiento para comprar en la puerta de 2025, y estoy aquí para ayudarte. Aquí tienes tres de las compras más tentadoras en el sector tecnológico en la actualidad. Prepárate, porque voy a moverme entre algunas tesis de inversión muy diferentes aquí.

¿Qué pasa si quieres invertir en el auge de la inteligencia artificial (IA), específicamente en el lado del hardware, pero Nvidia (NASDAQ: NVDA) parece demasiado caro? El principal proveedor de chips aceleradores de IA ha sido muy generoso con los inversores en los últimos dos años, registrando un retorno total del 687% el 11 de diciembre. Tal vez sea el momento de dar un paso atrás de este ganador de IA en ascenso y considerar algunas alternativas más asequibles.

Recomiendo echar un vistazo al antiguo rival de Nvidia, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Esta empresa también está profundamente involucrada en el auge de la IA, mostrando una fuerte demanda por sus chips de IA Instinct MI300 y anticipando el lanzamiento de la próxima generación Instinct MI350 en 2025. Además, la compañía ya está trabajando en diseños para la serie Instinct MI400.

Como resultado, los ingresos del centro de datos de AMD están aumentando mucho más rápido de lo esperado. Dentro de esa división, las unidades de procesamiento gráfico (GPU) generaron $2.3 mil millones en ventas en 2023 a medida que los clientes a gran escala adquirían los aceleradores de IA más rápidos de AMD en grandes cantidades. En ese momento, la dirección esperaba que estos productos generaran aproximadamente $3.5 mil millones en ventas para 2024, pero esa es una meta antigua. La última proyección se elevó a más de $5 mil millones. Este gigante no se detiene, a pesar de que Nvidia y otros intentan ganar cada contrato de sistemas de entrenamiento de IA.

Por lo tanto, AMD es una inversión sólida en hardware de IA, pero las acciones no están subiendo como las de Nvidia. Las acciones de AMD han caído un 20% en los últimos seis meses, y se negocian a una fracción del elevado precio/ventas de Nvidia hoy en día. Deberías considerar esta alternativa a Nvidia antes de que los creadores de mercado se den cuenta de lo prometedora que es esta historia de crecimiento impulsada por la IA.

Aquí tienes otra idea centrada en la IA que va más allá de las limitaciones de hardware. El buen viejo International Business Machines (NYSE: IBM) ha superado recientemente tanto a AMD como a Nvidia, entregando un retorno total del 38% en seis meses. Al mismo tiempo, Big Blue apenas ha comenzado a cosechar los beneficios de un cambio de estrategia que comenzó hace más de una década. Los próximos años deberían ver una demanda creciente de los servicios de IA de clase empresarial de la empresa.

La gran y paciente apuesta de IBM en la IA está empezando a rendir frutos. Y a pesar de sus recientes ganancias de precio, las acciones se negocian a solo 3.4 veces las ventas actuales o 17 veces los flujos de efectivo libre. Podrían duplicarse en precio y seguir pareciendo asequibles en comparación con AMD, y podrían subir mucho más sin desafiar la valoración de Nvidia.

En resumen, IBM es la mejor apuesta de un inversor de valor en la oportunidad de IA.

Echemos un vistazo fuera del mercado de IA también. Aquí, el tecnólogo de pantallas digitales Universal Display (NASDAQ: OLED) parece tentador después de una caída del 21% en el precio en los últimos seis meses.

Las pantallas de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) de la empresa siempre encuentran más casos de uso en el mundo real. Los teléfonos plegables que ves actualmente son posibles gracias a la naturaleza flexible de las pantallas OLED. La tecnología es perfecta para televisores de alta gama con negros perfectos y colores brillantes.

Las pantallas OLED finalmente están encontrando su camino en tabletas y computadoras portátiles, y los automóviles de lujo comenzaron a incorporar la tecnología OLED en sus paneles hace años. Según informes recientes de Nikkei, Apple cambiará el último de sus modelos de iPhone de LCD a pantallas OLED el próximo año.

En otras palabras, las pantallas OLED están apareciendo en todas partes, y ni siquiera he mencionado los paneles de iluminación. No olvides que la tecnología OLED es eficiente en energía y respetuosa con el medio ambiente, aprovechando las tendencias seculares de ahorro de costes y conciencia climática.

Universal Display no fabrica ninguno de estos productos dirigidos al consumidor, pero cobra regalías modestas por cada dispositivo OLED que sale de la fábrica de un cliente. La empresa también gana dinero revendiendo los ingredientes OLED necesarios en una asociación a largo plazo con el gigante químico PPG Industries. Es un modelo de negocio de bajo costo con márgenes de beneficio jugosos y perspectivas de crecimiento a largo plazo excelentes.

Sin embargo, las acciones han tenido problemas recientemente, y puedes adquirir acciones de Universal Display a una valuación muy razonable de 32 veces las ganancias. He estado destacando la oportunidad de Universal Display durante años, y sigue siendo una de mis compras favoritas. Deberías considerar esta historia de crecimiento continuo de manera seria mientras reequilibras tu dinero.

Anders Bylund tiene posiciones en International Business Machines, Nvidia y Universal Display. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Apple y Nvidia. The Motley Fool recomienda International Business Machines y Universal Display. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Top Tech Stocks to Buy Right Now fue publicado originalmente por The Motley Fool