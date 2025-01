3 Principales Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Listas para un Auge alcista

Uno de los temas más importantes que ayudó a impulsar el mercado el año pasado fue la inteligencia artificial (IA). La tecnología, que en el pasado estaba relegada a la ciencia ficción, de repente se ha vuelto mainstream. Mientras tanto, las empresas han estado compitiendo por convertirse en líderes en IA, considerándola como una oportunidad generacional.

Veamos tres acciones que se están beneficiando enormemente de la IA.

Conocida como uno de los proveedores más importantes del gobierno de EE. UU., Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) y sus soluciones de recopilación y análisis de datos se han utilizado para tareas críticas como combatir el terrorismo y rastrear los casos de COVID-19. Sin embargo, la empresa ahora ha podido incorporar la IA en sus soluciones para comenzar a ayudar a los clientes comerciales a abordar sus propias necesidades críticas.

Mientras muchas grandes empresas tecnológicas se han centrado en desarrollar los mejores modelos de IA, Palantir ha decidido centrarse en las aplicaciones y capas de flujo de trabajo del software de IA para mejorar la lógica y la funcionalidad. Esto ayuda a que la IA realice mejor las acciones en aplicaciones de la vida real. Su plataforma de IA está diseñada para ser la capa operativa de una organización, donde los activos digitales, como conjuntos de datos y modelos, están conectados a sus contrapartes del mundo real, como productos o pedidos de clientes.

Las soluciones de la empresa han visto una gran demanda por parte de clientes comerciales, con sus ingresos comerciales en EE. UU. aumentando un 54% el último trimestre a $179 millones, mientras que el número de clientes comerciales en EE. UU. se disparó un 77%. Mientras tanto, el gobierno de EE. UU., su cliente más grande, también está comenzando a adoptar soluciones de IA.

Hasta ahora, gran parte del éxito inicial de Palantir en IA ha sido con trabajos de prototipos de prueba de concepto. Ha hecho un gran trabajo al adquirir clientes comerciales a través de sus boot camps de Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), donde demuestra a los clientes cómo su tecnología puede aplicarse a posibles casos de uso mientras proporciona incorporación y capacitación. La gran oportunidad en el futuro es llevar a estos clientes de la prueba de concepto a la producción. Esto debería ayudar a acelerar el crecimiento de los ingresos totales de la empresa, que fue del 30% el último trimestre.

El único punto en contra de Palantir es la valoración, ya que la acción actualmente cotiza a 42 veces el ratio precio/ventas futuro.

Otra empresa que ha beneficiado enormemente de la IA es AppLovin (NASDAQ: APP). La empresa posee un portafolio de aplicaciones, pero su principal negocio es una solución de adtech que ayuda a las aplicaciones de juegos a atraer y monetizar mejor a los clientes.

Desde el lanzamiento de su solución Axon 2 alimentada por IA a principios de 2023, los ingresos de la empresa han aumentado ya que las aplicaciones de juegos han adoptado su tecnología. Los clientes existentes han comenzado a gastar más y también ha atraído a muchos nuevos clientes. Axon 2 utiliza aprendizaje automático predictivo para dirigir anuncios hacia los usuarios más propensos a descargar esas aplicaciones.

El éxito de Axon 2 se puede ver en los ingresos de la plataforma de software de AppLovin, que se dispararon un 66% a $835 millones el último trimestre. Aún más impresionante es que este crecimiento de ingresos fue sobre el crecimiento del 65% de los ingresos de la plataforma de software que vio hace un año en el tercer trimestre de 2023.

La solución de la empresa parece estar quitando negocios a Unity Software, cuyo segmento comparativo de “soluciones de crecimiento” vio una disminución del 5% en los ingresos el último trimestre. El éxito de Axon 2 también está llevando a una gran mejora en el margen bruto de la empresa, que aumentó del 69,3% hace un año al 77,5%. Esto, a su vez, está llevando a un crecimiento de rentabilidad aún mayor.

AppLovin ha dicho que espera que el crecimiento de los ingresos con los clientes de juegos se estabilice en el rango del 20% al 30% a más largo plazo, pero su mayor oportunidad está en expandir su plataforma de adtech más allá de los juegos. La empresa ha estado probando Axon 2 con empresas de comercio electrónico con un éxito temprano, y espera que este nuevo vertical se convierta en un contribuyente significativo en 2025.

La acción actualmente cotiza a un ratio precio/ganancias (P/E) adelantado de 39,5 según las estimaciones de los analistas para 2025 con un ratio precio/ganancias-a-crecimiento (PEG) de 0,63. Un ratio PEG por debajo de 1 se considera subvaluado y las acciones de crecimiento a menudo tendrán múltiplos mucho mayores que 1.

El fabricante de semiconductores Broadcom (NASDAQ: AVGO) ha comenzado a destacarse en el mercado de chips de IA, donde la empresa está trabajando con clientes para diseñar chips de IA personalizados para cosas como entrenamiento e inferencia de IA. Alphabet fue su primer gran cliente en esta área con sus unidades de procesamiento tensorial (TPUs), a las que se ha atribuido como un diferenciador clave que ayuda a reducir los tiempos de procesamiento de inferencia y bajar los costos.

Los chips personalizados de Broadcom están diseñados para tareas muy específicas y, como tal, funcionan mejor en esas tareas que las unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que ofrecen más flexibilidad. Por ejemplo, las TPUs de Alphabet están optimizadas para operaciones tensoriales dentro del marco de TensorFlow de Google Cloud. Las operaciones tensoriales son una forma de matemáticas de alto nivel utilizadas en el aprendizaje profundo de la IA.

La empresa ha estado viendo un fuerte crecimiento en sus chips de IA personalizados, que superaron los $12 mil millones en ingresos en el año fiscal 2024. Mientras tanto, la empresa ha estado agregando constantemente nuevos clientes.

El último trimestre, la empresa dijo que sus tres grandes clientes de chips de IA personalizados, se cree que son Alphabet, Meta Platforms y ByteDance, planeaban desplegar 1 millón de clústeres de chips de IA para 2027, lo que equivaldría a un mercado potencial de entre $60 mil millones y $90 mil millones en el año fiscal 2027 solo. Mientras tanto, dijo que dos clientes adicionales, se cree que son OpenAI y Apple, estaban avanzando en su desarrollo de chips, lo que podría aumentar este número aún más.

Si el mercado de chips de IA personalizados continúa despegando, Broadcom parece estar en posición de ser el mayor ganador. La acción cotiza actualmente a un P/E adelantado de 36,5 basado en las estimaciones de analistas de este año fiscal (que termina en noviembre de 2025), lo que no es caro si puede aprovechar su oportunidad de chips de IA.

Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no estaba entre ellas. Las 10 acciones seleccionadas podrían ofrecer rendimientos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $885,388!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 30 de diciembre de 2024

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, AppLovin, Apple, Meta Platforms, Palantir Technologies y Unity Software. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones Principales de Inteligencia Artificial (IA) Listas para una Carrera Alcista fue publicado originalmente por The Motley Fool