3 Principales Acciones Biotecnológicas Impulsadas por IA para Comprar en Febrero

La inteligencia artificial (IA) está transformando diversas industrias como un tema importante de inversión en 2025. La capacidad de la tecnología para automatizar flujos de trabajo complejos y mejorar la productividad se ve como un cambio de juego para la próxima generación de innovación.

Quizás la aplicación de IA más prometedora sea su potencial para revolucionar la medicina acelerando el proceso de descubrimiento de medicamentos para ofrecer terapias más efectivas. Varias compañías de biotecnología están aprovechando estas capacidades de vanguardia para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.

Aquí hay tres fantásticas acciones de biotecnología que aprovechan el poder de la IA y que podrían ser una gran adición a tu cartera.

AbbVie (NYSE: ABBV) es líder en biofarmacéuticos con un portafolio de productos que abarca múltiples áreas terapéuticas, incluyendo un fuerte enfoque en enfermedades inmunológicas y una franquicia en expansión de oncología y neurociencia.

La acción subió bruscamente tras un informe de ganancias del cuarto trimestre mejor de lo esperado, impulsado por las sólidas ventas de los medicamentos autoinmunes de gran éxito Skyrizi y Rinvoq, considerados sucesores mejorados del legado de Humira. La dirección espera mantener el impulso operativo y financiero, apuntando a un beneficio por acción ajustado para 2025 entre $12,12 y $12,32, lo que representa un sólido aumento del 21% en el punto medio sobre el resultado de 2024.

El optimismo rodea la estrategia de inteligencia artificial de AbbVie, que se centra en el AbbVie Research and Development Convergence Hub (ARCH) y se combina con un extenso pipeline de candidatos a medicamentos. Esta plataforma permite a los científicos analizar datos a gran escala, avanzar en el descubrimiento de medicamentos mediante IA y optimizar el diseño de medicamentos. Al integrar la IA y el aprendizaje automático en el proceso de I+D, la compañía tiene como objetivo potencialmente reducir a la mitad la tradicional línea temporal de 10 a 15 años para el desarrollo de nuevos medicamentos.

En última instancia, AbbVie parece tener todas las piezas en su lugar para recompensar a los accionistas a largo plazo.

Un enfoque ganador para invertir a veces puede ser tan simple como quedarse con un ganador probado. Esa es una gran noticia para los accionistas de Gilead Sciences (NASDAQ: GILD), ya que la acción ha subido un 26% en el último año, alcanzando su nivel más alto en casi una década.

Este gigante de la biotecnología es reconocido por sus terapias antivirales, liderando los mercados globales de tratamientos contra el VIH y la hepatitis C mientras avanza de manera impresionante hacia áreas como la oncología. Los ingresos del tercer trimestre de 2024 de la compañía superaron las estimaciones de Wall Street debido a una fuerte demanda en todo su portafolio de productos. La dirección proyectó confianza al elevar su objetivo de ingresos y beneficios por acción para todo el año, citando una tracción positiva en el mercado para Livdelzi, que trata la colangitis biliar primaria (PBC), una enfermedad hepática debilitante.

Las perspectivas de Gilead para 2025 son prometedoras, con varios programas clínicos de fase avanzada pendientes de resultados. En enero, la compañía amplió su asociación con Cognizant para desarrollar soluciones de inteligencia artificial generativa personalizadas con el objetivo de mejorar la eficiencia corporativa. Una colaboración separada con Terray Therapeutics, de propiedad privada, aprovecha la plataforma de descubrimiento de medicamentos basada en IA de la firma de biotecnología “tNova”, con Gilead asegurándose una opción exclusiva para comercializar posibles productos desarrollados a través del programa.

Estas iniciativas posicionan a Gilead para mantener su ventaja competitiva en el entorno biotecnológico en rápida evolución. La capacidad de la compañía para seguir innovando hace que Gilead sea una acción atractiva para poseer en lo que podría ser un año clave.

En contraste con las acciones de AbbVie y Gilead Sciences, que han sido fuertes en lo que va de 2025, Moderna (NASDAQ: MRNA) destaca como una oportunidad de recuperación.

La empresa, reconocida por su papel pionero en el desarrollo de vacunas de ARNm, ha tenido dificultades para gestionar la disminución de la demanda de las inmunizaciones contra el COVID-19. Las preocupaciones del mercado sobre la capacidad de Moderna para producir un nuevo medicamento blockbuster han llevado a que su acción caiga un desastroso 64% en el último año. Sin embargo, esta volatilidad puede presentar a los inversores una oportunidad de compra convincente en un líder de la industria golpeado, lo que podría ser el caso aquí.

Moderna está avanzando con perspectivas terapéuticas emocionantes, incluidas nuevas vacunas para norovirus y citomegalovirus (CMV). En enero, la compañía recibió un premio de $590 millones del gobierno de EE. UU. para completar el desarrollo de fase avanzada de una vacuna contra la gripe aviar H5N1.

La empresa se ha fijado el ambicioso objetivo de asegurar 10 nuevas aprobaciones de productos dentro de tres años, con la inteligencia artificial desempeñando un papel fundamental. Moderna está construyendo una plataforma digital completa e infraestructura nativa en la nube, colaborando con líderes tecnológicos como OpenAI e IBM para integrar la IA en toda su cadena de valor y escalar la tecnología de ARNm.

Los inversores seguros en la capacidad de Moderna para volver al camino del crecimiento pueden ver el precio actual de la acción como un punto de entrada atractivo para una tenencia a largo plazo.

Dan Victor no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda AbbVie y Gilead Sciences. The Motley Fool recomienda Moderna. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de Biotecnología Impulsadas por la IA para Comprar en Febrero fue publicado originalmente por The Motley Fool