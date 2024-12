3 nuevas películas en Max con más de 90% en Rotten Tomatoes

El Max una vez más cumple con su nombre este mes con un montón de películas nuevas para que las puedas disfrutar. Su enorme catálogo es una de las razones por las que pensamos que Max está entre los mejores servicios de streaming, pero por supuesto, el inconveniente de tanta elección es que es fácil pasar por alto algunas películas realmente geniales. Así que estamos aquí para ayudarte.

Como puedes ver en nuestra guía de todo lo nuevo en Max en diciembre de 2024, hay docenas de películas nuevas que se suman al ya extenso catálogo de Max este mes. Hay muchas cosas buenas allí, incluyendo estas tres joyas altamente valoradas; cada una tiene una calificación crítica muy alta en Rotten Tomatoes y dos son clásicos muy queridos. La tercera es mucho más reciente pero no menos merecedora de tu tiempo.

The Shop Around the Corner

Puntuación: 99%

Clasificación: no clasificado

Duración: 1h 37m

Director: Ernst Lubitsch

Esta es una de las mejores comedias románticas jamás hechas, y los años no han disminuido su considerable encanto. James Stewart y Margaret Sullavan, amigos fuera de pantalla, protagonizan lo que el New York Times llamó “un romance amable y tierno” en su crítica de 1940: es divertido pero nunca sacrifica la historia por risas baratas.

The Shop Around the Corner es una comedia romántica clásica de pareja impar, con Stewart como su habitual hombre genial y Sullavan como una mujer directa y sin tonterías con poco tiempo para los tontos. Estableció el modelo seguido por películas posteriores como You’ve Got Mail, pero lo hizo primero y mejor con su historia de dos colegas que no se soportan pero que se enamoran de sus amigos por correspondencia que resultan ser, has adivinado, las personas que piensan que no les gustan.

The Maltese Falcon

The Maltese Falcon | 4K Tráiler | Warner Bros. Entretenimiento – YouTube

Puntuación: 99%

Clasificación: no clasificado

Duración: 1h 40m

Director: John Huston

A menudo imitada, ocasionalmente parodiada pero rara vez superada, esta gloriosa película noir presenta a Humphrey Bogart como el duro detective privado Sam Spade en lo que el London Evening Standard llamó “la mejor película de gángsters que jamás se haya hecho”.