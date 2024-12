3 Mejores Acciones Fintech para Comprar en Diciembre

El espacio de tecnología financiera (fintech) ha evolucionado rápidamente en los últimos años a medida que las tasas de interés en aumento causaron que muchas empresas fintech expandieran sus productos y servicios.

Mientras que algunas empresas fintech no lograron adaptarse, otras descubrieron cómo aumentar clientes en un panorama cada vez más competitivo. Tres acciones fintech que han salido más fuertes al otro lado son SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), American Express (NYSE: AXP) y PayPal (NASDAQ: PYPL). Aquí te decimos por qué deberías considerar comprarlas ahora.

SoFi tiene una lista en crecimiento de servicios financieros disponibles para los clientes, incluidas cuentas corrientes y de ahorros, inversión y préstamos. Aunque hay mucha competencia en el mercado de banca en línea, SoFi sigue aumentando su cantidad de clientes y ventas.

En el tercer trimestre (que terminó el 30 de septiembre), los ingresos de SoFi aumentaron un 30% a $697 millones, y la adición de 756,000 nuevos miembros (lo que SoFi llama clientes) elevó su membresía total a 9.4 millones, un aumento impresionante del 35% respecto al trimestre del año pasado.

El EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó un 90% a $186.2 millones, y el CEO de SoFi, Anthony Noto, dijo que el trimestre fue el “más fuerte en nuestra historia”.

Con SoFi funcionando a toda máquina, no es sorprendente que su acción haya subido un 98% en el último año (hasta la fecha de esta escritura). Vale la pena mencionar que este fuerte aumento en el precio de las acciones ha hecho que la acción de SoFi sea un poco cara. La acción de SoFi tiene un ratio precio-ganancias adelantado de 78.1. Pero con su crecimiento de membresía, ventas y ganancias, los inversores a largo plazo pueden querer comprar acciones a medida que la empresa expande su alcance en el espacio fintech.

Mientras que puedes pensar en American Express simplemente como una empresa de tarjetas de crédito, su vasto sistema de pagos y red de asociaciones fintech significan que la compañía está sumergida en el mercado fintech.

Esto es una gran noticia para los inversores que buscan una inversión atractiva en tecnología financiera, porque American Express sigue atrayendo nuevos clientes y aumentando sus ingresos y beneficios. Las ventas aumentaron un 8% en el tercer trimestre (que terminó el 30 de septiembre) a $16.6 mil millones, y el beneficio diluido por acción subió un 6% a $3.49.

Este crecimiento fue impulsado por 3.3 millones de nuevos titulares de tarjetas que se inscribieron en el trimestre y un aumento del 6% en el gasto de los miembros de la tarjeta. El sólido trimestre resultó en que la dirección elevara su guía de beneficios para todo el año a $13.90 por acción, frente a $13.55, en el punto medio de la guía.

No solo American Express está creciendo a un ritmo saludable, sino que las acciones de la empresa también son relativamente baratas. Las acciones de la empresa tienen actualmente un ratio P/E adelantado de 19.8, que es mucho más barato que el ratio P/E del índice S&P 500 de alrededor de 30.9.

PayPal merece un lugar en esta lista porque es una de las principales empresas de pagos en línea y cuenta con uno de los sistemas de pagos de persona a persona más populares, a través de su aplicación Venmo. Las décadas de experiencia de la empresa en el espacio fintech significan que ha acumulado 432 millones de usuarios globales.

Los inversores se asustaron por los resultados del tercer trimestre de PayPal (que terminó el 29 de octubre) porque la dirección de la empresa dijo que los ingresos en el cuarto trimestre verán un crecimiento “de un solo dígito bajo”, en contraste con el crecimiento esperado del 5.4% por los analistas. Pero los inversores pasaron por alto la imagen más grande en la que los ingresos de PayPal aumentaron un 6% a $7.8 mil millones y las ganancias no-GAAP por acción aumentaron un 22% a $1.20.

PayPal también tiene una posición financiera muy sólida con un flujo de efectivo libre de $1.4 mil millones y efectivo y equivalentes al efectivo de $16.2 mil millones al final del trimestre. En resumen, un crecimiento de ventas aparentemente más lento de lo esperado para un trimestre futuro no debería sacudir la fe de los inversores en la empresa.

Además de la enorme base de usuarios de PayPal y su sólida posición financiera, las acciones de la empresa también parecen baratas. El ratio P/E adelantado de PayPal es solo de 18.4 actualmente, lo que lo convierte en la acción más barata de esta lista y mucho menos costoso que el ratio P/E más de 30 del índice S&P 500.

