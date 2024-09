3 desacuerdos que toda pareja casada debe tomar en serio

“

Pregúntele a cualquier pareja casada sobre qué discrepan más y probablemente no haya suficiente espacio aquí para imprimir la larga lista que podría seguir. Algunos podrían discutir sobre cómo cargar el lavaplatos mientras que otros encuentran falta en dejar calcetines sucios en el suelo. Otros sienten que su cónyuge no hace su parte cuando se trata de cuidar a los niños, o se enfoca demasiado en un hobby en detrimento de la relación.

Luego, pregúntele a un terapeuta matrimonial y familiar licenciado sobre estas discusiones y rápidamente identificarán cuáles podrían ser motivo de alarma.

“Es normal que existan desacuerdos en cualquier relación, y es importante considerar los patrones de comportamiento que pueden impactar una relación a lo largo del tiempo”, dice Anna Nguyen, MA, LMFT, gerente de programa de Integración de Salud del Comportamiento y Atención Primaria para Providence en el Condado de Orange, California. “Con los desacuerdos, es importante examinar los patrones de comportamiento y qué tan a menudo estos patrones están ocurriendo.”

Aunque no hay una manera infalible de hacer a prueba de divorcios su matrimonio, los terapeutas dicen que deben estar al tanto de ciertos desacuerdos que podrían significar problemas.

1. Conflicto de dinero

Es raro que un cónyuge llegue a casa habiendo comprado un automóvil nuevo que nunca se discutió. Sin embargo, hay muchos que pueden gastar un poco demasiado o no ahorrar como se acordó.

“Las conversaciones sobre dinero a menudo llevan a tensiones mayores”, dice Andie Hollowell, LMFT, directora de crecimiento en Lightfully Behavioral Health. “Las parejas a menudo chocan por las finanzas porque el dinero representa más que solo dólares y centavos. Puede simbolizar seguridad, poder e incluso amor. Uno de los socios podría ser ahorrador, guardando cada dólar como bellotas para un largo invierno por delante, mientras que el otro gasta como si estuviera pasando de moda. Estas diferencias pueden crear una guerra de carteras que es difícil de resolver por sí solo.”

Según el Estudio de Parejas y Dinero de Fidelity de 2024, aproximadamente el 25% de los encuestados se resienten por ser excluidos de las decisiones financieras. Más de la mitad no están de acuerdo en cuánto dinero necesitan para la jubilación, y el 45% de las parejas dicen que discuten sobre dinero al menos ocasionalmente.

“Los desacuerdos que surgen en las parejas tienden a estar relacionados con una de dos cosas: negligencia percibida o falta de control percibida”, dice Katherine M. Hertlein, PhD, Terapeuta Matrimonial y Familiar Licenciada y Profesora en la Universidad Estatal de Wright. “Con bastante frecuencia, las parejas podrían discutir sobre la misma cosa, pero el significado de ello puede ser diferente. Por ejemplo, en una relación, un compañero puede sentir que los problemas de dinero se derivan de una negligencia percibida y el otro compañero puede sentir que los problemas de dinero se derivan de una falta de control percibida.”

2. Problemas de crianza

Muchas parejas que salen hablan sobre si y cuándo quieren empezar una familia, pero a pocas les importa cómo será cuando realmente comiencen a criar hijos.

“Los estilos de crianza a veces no coinciden en los matrimonios”, dice Hollowell. “Uno de los socios asume el papel del ‘padre divertido’, mientras que el otro termina haciendo cumplir las reglas como el ‘padre estricto’. Las parejas pueden no estar de acuerdo en la disciplina, la educación o incluso los límites de tiempo frente a pantallas mientras crían a los niños. Estos conflictos ocurren porque la crianza de los hijos toca nuestras creencias y valores fundamentales, influenciados en gran medida por nuestra propia crianza. Sin orientación, estos desacuerdos pueden escalar, llevando a patrones que no solo agotan a los padres, sino que también confunden a los niños.”

Nguyen dice que esto cae en el cubo de “valores y creencias”.

“Cuando dos personas tienen creencias diferentes sobre temas importantes, puede causar un conflicto que puede sentirse como una situación de ‘ganar-perder’”, dice ella. “Por ejemplo, ‘Así es como creo que nuestros hijos deberían ser criados y no estoy de acuerdo con tu estilo de disciplina’ lo que se traduce a un nivel más profundo como ‘Tengo la razón y tú estás equivocado’.”

3. Ataques verbales

Dejar una carga de ropa sin doblar. Olvidarse de recoger el correo del buzón de camino a casa desde el trabajo. Usar la caminadora como perchero.

Incluso el cónyuge más equilibrado podría explotar con estos hábitos. Si eso le ocurre a usted, y incluye insultos en su argumento para el cambio, Nguyen dice que eso es motivo de preocupación.

“Los desacuerdos que van dirigidos a atacar el sentido de uno mismo y/o valores de una persona se consideran como señales de alerta”, dice ella. “Esto puede surgir debido a la frustración subyacente acumulada con el tiempo que no se está comunicando. Por ejemplo, una respuesta insalubre que ataca el sentido de uno mismo puede verse así, ‘¡Siempre dejas tu ropa en el suelo. Eres tan descuidado e insensible! ¡Eres una persona terrible!’ Mientras que, una respuesta saludable centrada en el comportamiento puede verse así, ‘He notado que tu ropa está en el suelo. Me gustaría pedirte que recojas tu ropa y la pongas en el cesto todas las noches.’ La diferencia es que los patrones de comportamiento pueden cambiarse, y cuando alguien es atacado por quién es, el dolor puede resonar a un nivel más profundo.”

La comunicación correcta es clave

En muchos matrimonios, los debates domésticos pueden resolverse con compasión y acuerdo. Otros requieren un poco más de trabajo para resolver, y pueden requerir la ayuda de un terapeuta de parejas experimentado.

“Un consejo que doy a las parejas es que necesitan obtener claridad sobre lo que están tratando de comunicar cuando toman una cierta posición sobre un tema”, dice Hertlein. “Una vez que las parejas son capaces de ver que cada una de sus posiciones sobre un tema en particular están informadas por el mismo tema, ya sea negligencia percibida o falta de control percibida, entonces son capaces de atraparse en las discusiones un poco más temprano.”

