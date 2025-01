3 Cosas Que los Inversores Deben Hacer en 2025

Puede valer la pena escuchar a Warren Buffett. El legendario inversor ha navegado por múltiples ciclos del mercado mientras generaba rendimientos superiores al mercado para sus inversores durante casi 75 años. ¿Qué está diciendo Buffett en este momento? Bueno, el inversor ha estado bastante reclusivo últimamente (no le culpo; tiene 94 años). Lo siguiente que probablemente escucharemos de Buffett será en su carta anual a los accionistas y en la reunión anual para los inversores de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) esta primavera.

Lo que podemos hacer hoy es mirar las acciones de Buffett con los activos invertidos de Berkshire Hathaway. En este momento, una acción destaca por encima de las demás: la enorme reserva de efectivo de la empresa. Al final del tercer trimestre, Berkshire Hathaway había acumulado $325 mil millones en efectivo y equivalentes en su balance. Los fondos fueron recaudados a través de la generación interna de ganancias y la venta de inversiones ganadoras como Apple.

Buffett no necesariamente está señalando un pico en el mercado de valores. El hombre ha dicho una y otra vez que cuando tiene exceso de efectivo, no es porque cree que el mercado colapsará inmediatamente. Sin embargo, eso significa que no puede encontrar acciones en las que se sienta cómodo invirtiendo a los precios actuales, lo que indica que puede haber algunos excesos en el mercado en este momento. La última vez que la reserva de efectivo de Berkshire Hathaway creció tan rápido fue justo antes del colapso de la burbuja puntocom.

No es necesario vender todo y pasar a efectivo solo porque Buffett tiene una enorme reserva de efectivo. Sin embargo, puede seguir el consejo de Buffett y actuar de manera racional cuando el mercado tiene “espíritu animal”. Aquí hay tres cosas que Buffett probablemente querría que los inversores hicieran en 2025 con los mercados cerca de máximos históricos.

Muchos de los que lean esto habrán tenido retornos fantásticos en acciones en los últimos años. Apuesto a que algunos de ustedes tuvieron ganancias de más del 100% en 2023 y 2024. Estos rendimientos pueden llevar a pensar de manera más agresiva. ¿No debería aprovechar mientras la oportunidad es buena?

Una forma de hacerlo es agregando apalancamiento al portafolio o poniendo sus acciones en margen. El margen se puede obtener invirtiendo en fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados que utilizan dinero prestado para aumentar los rendimientos o tomando un préstamo en su cuenta de corretaje. En buenos tiempos, esto puede generar retornos fenomenales. El ETF del Nasdaq-100 apalancado 3x ha subido un 367% desde el inicio de 2023 en comparación con el 92% para el ETF simple del Nasdaq-100 sin apalancamiento.

Buffett, al igual que su fallecido gran socio Charlie Munger, recomendaría evitar el apalancamiento a toda costa en su portafolio. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se gira (lo cual inevitablemente hará en ocasiones), el lado negativo puede eliminarlo. El ETF apalancado del Nasdaq entró en una gran disminución en 2022, y eso fue solo un año de malos retornos.

Los inversores que tienen carteras altamente apalancadas pueden ver evaporada toda su riqueza en importantes mercados bajistas como la Gran Recesión o la explosión de la burbuja puntocom. No dejes que te suceda a ti.

Las acciones de alto crecimiento, como Nvidia y Palantir Technologies, han sido grandes ganadoras en los últimos años. Quizás ahora ocupan posiciones importantes en tu cartera. Esto no significa que sean buenas compras en 2025. Buffett no se opone a mantener un gran ganador que esté sobrevalorado para evitar impuestos, lo cual ha hecho antes con Coca-Cola. Sin embargo, nunca compra una acción que cotice a un P/E (relación precio-ganancias) exagerado.

La mayoría de los inversores tendrán nuevos fondos que pueden depositar en sus cuentas de corretaje a lo largo de 2025. Al utilizar este nuevo efectivo, valdrá la pena a largo plazo no perseguir ganadores de alto crecimiento que cotizan a valuaciones absurdas, sino buscar acciones de valor. Puede ser más difícil con el P/E promedio del S&P 500 cerca de un máximo histórico, pero hay valor por encontrar.

Tomemos incluso una de las mayores empresas del mundo, Alphabet (NASDAQ: GOOG). El gigante tecnológico cotiza a un P/E histórico de 26 con un enorme potencial de crecimiento por delante. A diferencia de otras acciones de inteligencia artificial (AI), Alphabet cotiza a una valuación razonable en este momento y puede ser una buena compra para tu cartera en 2025.

Cuando hace recomendaciones para individuos, Buffett predica los beneficios de una diversificación adecuada. Esto no solo significa diversificar sus inversiones entre muchas acciones, sino también asegurarse de no estar concentrado en un solo sector.

Después de los retornos enormes de 2023 y 2024, apuesto a que algunos de ustedes tienen una exposición excesiva a acciones de inteligencia artificial, software y tecnología. Incluso si posee 10 acciones diferentes en este sector, es probable que cotizen en paralelo. Si el sector se gira, su cartera podría experimentar una gran disminución.

Asegúrate de no tener demasiada exposición a una sola acción, tema o factor de mercado al invertir en 2025. Esto se verá recompensado al preservar tu riqueza (así como tu tranquilidad) a largo plazo.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Brett Schafer tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La advertencia de Warren Buffett sobre Wall Street: 3 cosas que los inversores necesitan hacer en 2025 fue publicada originalmente por The Motley Fool