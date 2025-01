3 aplicaciones para ayudarte con tus propósitos de Año Nuevo

“

¡Es el nuevo año! Si aún no has renunciado a tus propósitos de Año Nuevo, tengo tres aplicaciones que te ayudarán a cumplirlos. (No te lo tendré en cuenta si has fallado en la primera semana).

Ya sea que estés intentando hacer más ejercicio, trabajar de manera más eficiente o cambiar tus hábitos diarios, estas tres aplicaciones te ayudarán a tener un mejor 2024.

3 aplicaciones para ayudarte con tus resoluciones de Año Nuevo

Puedes verlas en nuestro último video:

Índice:

Apple Fitness+

Rastreo de tiempo Toggl

Goal Streak Calendar

1. Apple Fitness+

Sigue estos elegantes videos de ejercicios en tu Apple TV, iPhone o iPad.

Foto: Apple

Si quieres hacer más ejercicio en el nuevo año (en mi caso, más que literalmente nada) pero no tienes ni idea de qué hacer, Apple Fitness+ puede ayudarte. Ofrece videos con todo tipo de entrenamientos que puedes seguir. Puedes verlos en tu Apple TV en casa o reproducirlos en tu iPhone/iPad en el gimnasio.

Hay muchos tipos de entrenamientos para equipos caseros comunes: entrenamiento de fuerza con pesas, ciclismo, correr en una cinta de correr y remar. Otros que puedes hacer sin ningún equipo: entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT), ejercicios de core, pilates, baile, incluso kickboxing.

No todo es tan intenso: termina tus sesiones con yoga, meditación o un enfriamiento consciente.

Puedes programar videos por adelantado para armar un entrenamiento. Cada video tiene tres entrenadores a los que puedes seguir: uno para principiantes, uno intermedio y uno más intenso.

Haz un plan de entrenamiento personalizado para asegurarte de cumplir con tu resolución.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Mantener tu propósito de Año Nuevo es fácil. Desplázate hacia abajo hasta el final, toca Planes personalizados y presiona Crear tu plan. Puedes establecer los días de la semana, tu compromiso de tiempo y las actividades que quieres hacer. Toca Revisar plan y incluso puedes personalizar la elección de música que sonará.

Puedes suscribirte a Apple Fitness+ por $9.99 al mes (más barato que la mayoría de las membresías de gimnasios) o dentro del paquete Apple One Premier por $37.95 al mes (junto con 2 TB de iCloud+, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade y Apple News+).

Descarga desde: App Store

2. Toggl

La vista de Calendario (izquierda) y la vista de Lista (derecha).

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Toggl es una aplicación que puede ayudarte a ser más productivo y mantenerte concentrado. Tal vez trabajas de forma remota y te encuentras flojeando demasiado; tal vez eres autónomo, el tiempo ya no te importa y quieres ser más inteligente en cómo trabajas.

Toggl es simple. Escribes en qué estás trabajando, le das una categoría y comienzas el temporizador.

Puedes mantener el temporizador en pantalla para tener un recordatorio constante. Incluso si no trabajas en una Mac, puedes usar la aplicación de iPhone con soporte de Actividad en Vivo.

La vista de Lista muestra tu actividad reciente, y puedes reiniciar cualquier actividad anterior presionando el botón de Reproducir. El Calendario muestra tu trabajo en un horario visual; puedes hacer clic y arrastrar para registrar trabajos anteriores.

Precio: Gratis para uso personal; $9 por usuario al mes para funciones adicionales como seguimiento de tarifas facturables, subproyectos, plantillas y más.

Descarga desde: Toggl (Mac)

Descarga desde: App Store (iPhone & iPad)

3. Goal Streak Calendar

Haz un seguimiento de tus hábitos diarios.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Si tienes otro objetivo más específico en mente para crear o romper un hábito, Goal Streak Calendar de la desarrolladora Emily Cheroske es una gran aplicación para ti.

Crear un objetivo es fácil: solo dale un nombre, una descripción y un color. Puedes tener uno solo o crear varios.

Cada día, puedes marcar tus metas y escribir una pequeña nota para ti mismo. Desde la vista del calendario, puedes ver cómo estás progresando a lo largo del año. En Configuración, puedes activar una notificación diaria para recordarte tus tareas.

Sincroniza a través de iCloud, para que tengas tu progreso compartido en tu iPhone y iPad.

Es gratuita, sin compras dentro de la aplicación, no se requiere cuenta y tiene una tarjeta de privacidad de aplicación totalmente limpia, por lo que realmente no tienes nada que perder al probarla.

Precio: Gratis

Descarga desde: App Store

