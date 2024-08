3 Acciones Que Valdrán Más Que Amazon Dentro de 10 Años

"

Transparencia total: Soy propietario de acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) y soy optimista sobre sus perspectivas. Creo que la empresa seguirá reinando como la plataforma de comercio electrónico número 1 y proveedor de servicios en la nube. No me sorprendería en lo más mínimo si la capitalización de mercado de Amazon se duplica o más para finales de la década.

Dicho esto, Amazon no será la mayor acción en el mercado a pesar de ofrecer ganancias sólidas, en mi opinión. Predigo que las siguientes tres acciones serán más valiosas que Amazon dentro de 10 años.

1. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) perdió brevemente su trono a principios de este año como la empresa con la mayor capitalización de mercado. Podría hacerlo de nuevo. Sin embargo, espero que siga siendo más valiosa que Amazon en 2034.

La capitalización de mercado de Amazon es aproximadamente $1.5 billones menor que la de Apple en este momento. La única forma en que podría cerrar esa brecha es si Apple se desempeña de manera deficiente. No apostaría a que eso suceda.

Sí, el crecimiento de las ventas de iPhone de Apple ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. Apple Intelligence (el nombre de la empresa para sus capacidades de inteligencia artificial generativa [GenAI]) solo se ejecutará en los modelos iPhone 15 Pro y posteriores. Varios analistas de Wall Street proyectan que GenAI podría desencadenar un enorme superciclo de actualizaciones de iPhone. Estoy de acuerdo con su razonamiento.

No subestimes el potencial de que el 6G sea otro impulsor masivo de crecimiento para Apple. La próxima generación de tecnología inalámbrica podría estar disponible a principios de la próxima década. Podría ser un cambio de juego en la adopción generalizada de realidad aumentada y tal vez incluso pantallas holográficas en los iPhones de Apple.

2. Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT) no está muy lejos de Apple, con una capitalización de mercado que ronda los $3 billones. No veo a Amazon superando al gigante tecnológico en los próximos 10 años, incluso si ofrece un crecimiento más sólido (lo cual sospecho que podría suceder).

Amazon y Microsoft comparten al menos un impulsor clave de crecimiento: la migración de aplicaciones y datos de las organizaciones a la nube. Aunque Microsoft Azure es un segundo lejano respecto a Amazon Web Services (AWS) en el mercado de servicios en la nube en la actualidad, creo que la brecha se reducirá con el tiempo.

La carta bajo la manga de Microsoft podría ser su relación con OpenAI. Ya ha integrado GPT-4 en toda su suite de productos y ofertas de nube. Si GPT-5 cumple su potencial, él y futuros modelos de lenguaje grande (LLMs) desarrollados por OpenAI y adoptados por Microsoft podrían impulsar un tremendo crecimiento para ambas empresas.

3. Alphabet

La capitalización de mercado de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) de $2 billones no es mucho mayor que la de Amazon. Pronostico que la empresa matriz de Google seguirá estando por delante de Amazon dentro de 10 años por algunas razones clave.

Al igual que Microsoft, Alphabet podría avanzar en el mercado de servicios en la nube en AWS. Su Google Cloud ya está creciendo mucho más rápido que AWS. La experiencia de Google en inteligencia artificial podría permitirle acelerar este crecimiento.

También creo que las tecnologías del futuro podrían proporcionar vientos de cola masivos para Alphabet. La empresa ya está compitiendo para desarrollar agentes alimentados por inteligencia artificial que realicen muchas tareas para los clientes. Es líder en computación cuántica. El 6G podría presentar una fantástica oportunidad para los teléfonos inteligentes Google Pixel y otros dispositivos Android. Y con Waymo, Alphabet está preparada para ser uno de los mayores ganadores en lo que podría ser un mercado de robotaxis de varios billones de dólares.

Cómo podría estar equivocado

¿Se cumplirá mi predicción? Creo que sí. Sin embargo, existe la posibilidad de que esté equivocado.

El crecimiento de Amazon podría ser aún mejor de lo que anticipe. La empresa podría incursionar en nuevos mercados de manera más agresiva que antes. Podría superar a los rivales, incluidos los mencionados anteriormente.

Se podrían presentar dificultades para cualquiera de las empresas que espero que sean más grandes que Amazon dentro de 10 años. Las iniciativas de GenAI de Apple podrían no encender un superciclo de actualizaciones de iPhone. Microsoft podría ser incapaz de capitalizar nuevos desarrollos de IA de OpenAI por alguna razón (tal vez OpenAI tropiece o la relación entre las dos empresas se deteriore). La dominancia de la Búsqueda de Google de Alphabet podría desaparecer debido a acciones regulatorias y / o nuevas capacidades de IA.

Sin embargo, no apostaría en contra de Apple, Microsoft o Alphabet, o Amazon tampoco. En cambio, poseo las cuatro acciones y no planeo venderlas.

