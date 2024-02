3 Acciones que Convirtieron $1,000 en 1 Millón (o Más)

El mercado de valores es una de las mejores formas de construir riqueza duradera. Eso se debe a que, a lo largo del tiempo, el amplio S&P 500 ha promediado un rendimiento anual de alrededor del 10%.

Pero si miramos hacia atrás en la historia, encontraremos algunas empresas que han superado ampliamente el mercado, convirtiendo pequeñas inversiones en sumas de siete cifras.

Aquí se analiza a Apple (NASDAQ: AAPL), Costco (NASDAQ: COST) y Home Depot (NYSE: HD), tres magníficas acciones de consumo que convirtieron $1,000 en más de $1 millón.

1. Apple

En primer lugar en esta lista está la marca más valiosa del mundo. Apple ha sido líder en la venta de algunos productos electrónicos más populares. Y esto ha impulsado a la acción FAANG 191,000% en los últimos aproximadamente 43 años, convirtiendo $1,000 en $1.9 millones hoy, incluyendo dividendos.

Aunque el iPhone todavía aporta más de la mitad de los ingresos, la compañía está encontrando éxito con otros dispositivos, como el MacBook, AirPods y Watch. En conjunto, el hardware representó el 81% de las ventas totales en el primer trimestre fiscal de 2024.

Pero la división de software y servicios está ascendiendo rápidamente para convertirse en un impulsor comercial más importante. Ofertas incluyen cosas como Apple Card, Pay, Music, TV+, iCloud y publicidad. Los ingresos aquí subieron un 11%, más que el total de la empresa. Con un margen bruto que supera el 70%, los servicios pueden impulsar la rentabilidad de Apple con el tiempo.

Los inversores que esperan rendimientos similares de esta empresa en las próximas décadas probablemente deberían moderar sus expectativas. La base de ingresos masiva de Apple está luchando por crecer a una tasa alta. Las ventas cayeron un 2.8% en el año fiscal 2023, lo que indica una empresa madura.

Y el valor actual de precio-ganancias (P/E) de 29.3 es muy caro, al menos basado en la valoración promedio de los últimos 10 años. Esto también puede limitar los rendimientos futuros.

2. Costco

Con ventas de los últimos 12 meses de $241 mil millones, Costco es el tercer minorista más grande del mundo. Opera cientos de almacenes en todo el mundo que ofrecen a los compradores mercancías de alta calidad a precios extremadamente bajos. Este modelo de negocio no ha cambiado durante décadas.

Aunque Costco suena como una empresa aburrida, los rendimientos son emocionantes. La acción minorista ha subido un 123,000% en los últimos 49 años, incluyendo dividendos. Incluso en los últimos años, las acciones han superado con creces al mercado en general. Las ganancias se ven impulsadas por pagos especiales únicos, como el dividendo de $15 anunciado en diciembre.

Lo que separa a Costco de un minorista típico es su exitoso modelo de membresía. Los consumidores deben pagar tarifas anuales por el derecho de comprar en un almacén, proporcionando un flujo de ingresos recurrente y de alto margen. Las ventas de membresías aumentaron un 8.2% en el último trimestre, con una tasa de renovación mundial de más del 90%.

Al igual que Apple, Costco no es una acción barata en absoluto, cotizando a un múltiplo P/E de 49.4. Esto es un 47% más alto que su promedio de los últimos 10 años. Aunque hay un potencial de crecimiento significativo, con la administración planeando abrir nuevas tiendas a un ritmo saludable, lo que seguramente aumentará las cifras de ganancias, no es una buena idea comprar la acción hoy.

3. Home Depot

Otro minorista destacado que convirtió $1,000 en más de $1 millón es Home Depot (NYSE: HD). La gigante de mejoras para el hogar ha sido una ganadora histórica aún más grande que Apple o Costco, lo cual no cabría esperar. Desde 1981, las acciones de Home Depot han convertido una inversión inicial de $1,000 en asombrosos $29.9 millones hoy (incluyendo dividendos).

Similarmente a Costco, el negocio de Home Depot no ha cambiado mucho con el tiempo. La compañía vende varias herramientas y suministros a través de sus grandes tiendas a clientes que buscan renovar sus hogares. Es un negocio aburrido, pero los resultados financieros son excelentes.

El margen operativo y la rentabilidad del capital invertido de Home Depot han promediado el 14.2% y el 34%, respectivamente, en la última década. Estas métricas son mejores que las de su principal rival, Lowe’s. El enfoque de Home Depot en impulsar la eficiencia en sus tiendas mediante la inversión en capacidades omnicanal y el fortalecimiento de la cadena de suministro ha contribuido a estas métricas.

El negocio está experimentando una ligera desaceleración después de fuertes tendencias de demanda durante la pandemia. Pero las tendencias favorables a la industria apuntan a un sólido crecimiento a largo plazo. Con las acciones cotizando a un razonable múltiplo de P/E de 23.3, los inversores podrían querer echar un vistazo a la acción.

Si bien es poco probable que estas tres empresas puedan repetir sus anteriores desempeños en el futuro, son líderes de la industria que continúan dominando.

