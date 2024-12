3 Acciones Que Convirtieron $1,000 En $1 Millón (o Más)

Los inversores están siempre en busca de oportunidades de compra potenciales que puedan convertirse en grandes ganadores con el tiempo. Un buen lugar para encontrar este tipo de situaciones es identificar ganadores anteriores. Esto puede ayudarte a reducir tu lista de lugares para invertir tu capital.

Mirando hacia atrás en la historia, hay algunas empresas dominantes en la actualidad que han multiplicado el capital de los accionistas de manera notable. De hecho, aquí hay tres acciones que han convertido una inversión inicial de $1,000 en $1 millón (o más).

Amazon (NASDAQ: AMZN) es la primera en esta lista. Desde su oferta pública inicial (OPI) en mayo de 1997, las acciones de la empresa han aumentado un 222,600% (hasta el 5 de diciembre). Esa ganancia convirtió $1,000 en más de $2.2 millones hoy.

La compañía comenzó perturbando el sector minorista, lo que llevó a su posición líder actual en el nicho del comercio electrónico. Casi el 38% de todo el gasto en línea en los EE. UU. se realiza en Amazon.com, lo que indica la dominancia del negocio.

Sin embargo, Amazon se beneficia de otras poderosas tendencias seculares. Su plataforma en la nube, Amazon Web Services, tiene una cuota de mercado líder, generando ingresos de $103 mil millones en los últimos doce meses. La empresa también tiene un servicio de transmisión popular en Prime Video y una gran presencia en publicidad digital.

Amazon está ganando a los inversores centrándose más en el resultado final. Durante el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre, generó $17.4 mil millones en ingresos operativos, un aumento del 55% interanual. El equipo directivo se ha centrado implacablemente en recortes de costos y eficiencia operativa. Los analistas de Wall Street prevén que los ingresos operativos aumenten a una tasa anual del 38.9% entre 2023 y 2026.

Las acciones pueden estar en máximos históricos, pero los inversores todavía tienen una buena oportunidad de compra. El actual índice de precio-ganancias (P/E) adelantado de 43.1 es razonable, dado la impresionante trayectoria de ganancias de la empresa.

Con una capitalización de mercado actual de poco menos de $3.7 billones, Apple (NASDAQ: AAPL) ha sido durante mucho tiempo la empresa más valiosa del mundo. Esto ha sido posible gracias a unas acciones que han generado un retorno total del 245,800% desde diciembre de 1980, convirtiendo $1,000 en poco menos de $2.5 millones en la actualidad.

Apple se ha convertido en un gigante de la electrónica de consumo al proporcionar a sus usuarios productos de hardware bellamente diseñados equipados con capacidades de software internas de la empresa. La innovación ha sido clave para el éxito de Apple, ya que ha desarrollado productos extremadamente populares a lo largo de los años, como el iPod, iPhone, iPad, MacBook, Watch y AirPods.

Apple recaudó $391 mil millones en ventas en el ejercicio fiscal 2024 (finalizado el 28 de septiembre), demostrando lo masiva que se ha vuelto la empresa. Es muy difícil expandirse más allá de esa cifra, especialmente cuando el producto estrella de la empresa, el iPhone, no está introduciendo actualizaciones revolucionarias como solía hacerlo en el pasado.

Sin embargo, esta es una empresa financieramente sólida. Apple genera grandes cantidades de flujo de efectivo libre y tiene un sólido balance.

Apple no parece ser una opción inteligente para comprar acciones. Se negocia a un alto índice P/E adelantado de 32.9, lo que representa un 15% de prima sobre su promedio de los últimos dos años. Esa es una valoración costosa a pagar por un negocio de bajo crecimiento, no importa qué tan excepcional sea.

Ver a Home Depot (NYSE: HD) en esta lista podría sorprender a algunas personas, ya que no es realmente un nombre centrado en la tecnología o disruptivo. Pero su acción ha tenido un desempeño fenomenal, convirtiendo $1,000 desde la OPI en septiembre de 1981 en unos increíbles $36.2 millones hoy. Eso es una ganancia ridícula.

El modelo de negocio de Home Depot no ha cambiado mucho a lo largo de los años. La empresa sigue vendiendo diversas herramientas, equipos y electrodomésticos a través de sus tiendas. Hoy en día, tiene una presencia en línea que ayuda a servir a los clientes de la manera más conveniente para ellos.

En los últimos años, Home Depot ha tenido dificultades para crecer, en gran parte debido a los vientos macroeconómicos desfavorables. Los hogares siguen siendo reacios a gastar en artículos de alto valor y abordar proyectos de renovación. Las ventas en tiendas comparables de Home Depot cayeron un 3.2% en el ejercicio fiscal 2023, y la dirección espera que esa métrica vuelva a caer en el ejercicio fiscal actual.

Sin embargo, con $155 mil millones en ventas de los últimos doce meses, este es el líder claro en la industria de mejoras para el hogar. Y a medida que mejoren las condiciones económicas, Home Depot debería volver a un crecimiento saludable. Las condiciones de la industria, como el aumento en la edad de las viviendas y la escasez de inventario de viviendas, también respaldan la demanda.

Los inversores pueden comprar acciones a un múltiplo de P/E adelantado de 28.2. Esa es una valoración alta. Por lo tanto, de manera similar a Apple, los inversores podrían preferir esperar una corrección antes de comprar acciones de Home Depot.

¿Algún vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo experto de analistas emite una recomendación de acciones de “Doble Aumento” para empresas que creen que están a punto de explotar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos el doble aumento en 2009, ¡tendrías $369,349!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos el doble aumento en 2008, ¡tendrías $45,990!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos el doble aumento en 2004, ¡tendrías $504,097!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble Aumento” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Doble Aumento” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 2 de diciembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Neil Patel y sus clientes no tienen posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple y Home Depot. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones que Convirtieron $1,000 en $1 Millón (o Más) fue publicado originalmente por The Motley Fool