3 Acciones Que Acaba De Comprar

"

Cathie Wood no realizó muchas operaciones la semana pasada, pero la cofundadora, directora ejecutiva y ampliamente seguida seleccionadora de acciones en Ark Invest cambió su enfoque después del fin de semana festivo del Día de los Caídos, agregando a 10 de sus posiciones existentes.

¿Qué está comprando? Algunas de las compras más interesantes para Ark Invest el martes fueron UiPath (NYSE: PATH), Roblox (NYSE: RBLX) y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Wood piensa que este es un buen momento para agregar a estas posiciones. Veamos más de cerca.

1. UiPath

El momento lo es todo cuando se trata de robótica. Lo mismo puede decirse sobre el momento y las acciones de robótica. Wood añadió más UiPath a su cartera el martes. El proveedor de soluciones de software para robótica y automatización informa sus resultados del primer trimestre fiscal después del cierre del mercado el miércoles.

La acción ha sido rezagada en el mercado este año, bajando un 25% hasta ahora en el año calendario 2024. Los analistas esperan una mejora marginal en la línea de fondo ajustada con un aumento del 15% en los ingresos para el informe de esta semana. Esto es la mitad del aumento del 31% en los ingresos que registró en su actualización financiera anterior.

Fuente de la imagen: Getty Images.

La mala noticia es que UiPath se está desacelerando después de registrar un crecimiento acelerado de los ingresos durante los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2024. La buena noticia es que es difícil no ser optimista sobre el futuro de la robótica. La pandemia ayudó a acentuar la escasez de mano de obra que podría haber sido más fácil de sobrellevar si hubiera más automatización en el lugar de trabajo. El aumento de los costos laborales también debería llevar a más empresas a la puerta de UiPath.

Los inversores estarán esperando otro triunfo de UiPath en ambos extremos de la declaración de ingresos poco después del cierre del mercado del miércoles. Ha superado los objetivos de beneficios de ganancias ajustadas durante el último año. También deberías prestar atención a la tasa de retención neta basada en dólares de UiPath. Es una gran métrica que muestra cuánto están gastando los clientes recurrentes en una plataforma durante el último año en comparación con el período de 12 meses anterior. Fue del 119% en marzo, lo que significa que los clientes recurrentes están gastando un 19% más en promedio de lo que gastaban un año antes. La acción ha bajado en cuatro de los primeros cinco meses de este año, por lo que las expectativas no son altas de cara a la época de presentación de informes. Es un buen lugar para estar, dando a UiPath una buena oportunidad de subir si supera las expectativas.

2. Roblox

Otra popular inversión de Wood que ha tenido un año difícil en 2024 es Roblox. Las acciones han bajado un 27% este año, pero sigue siendo la sexta mayor posición en los activos combinados de los fondos de Ark Invest.

El golpe más reciente para la plataforma de juegos en línea llegó a principios de este mes cuando presentó una guía débil en su último informe financiero. Ve un crecimiento de las reservas y un flujo de efectivo libre que se contraen secuencialmente. La plataforma está mostrando signos de vida. Los 77.7 millones de usuarios activos diarios que estaba entreteniendo en su informe de mayo es un aumento del 17% respecto al año anterior. La monetización también está en alza, ya que sus clientes de pago premium han aumentado un 13% en el último año.

Continúa la historia

Las pérdidas y los temores de que la audiencia joven de Roblox envejezca están pesando sobre Roblox. Sin embargo, cosas buenas suceden cuando estás creciendo tu audiencia y tus ingresos a un ritmo de dos dígitos.

3. Advanced Micro Devices

Después de tres años consecutivos de al menos un 44% de crecimiento de ingresos, Advanced Micro Devices demostró ser mortal el año pasado. Los ingresos y las ganancias netas disminuyeron un 4% y un 35%, respectivamente, en 2023. Los inversores estaban dispuestos a observar el panorama general, enviando las acciones de AMD a más del doble.

Ayuda que el negocio de AMD volvió a ser positivo en la segunda mitad de este año. Los avances continúan hasta ahora en 2024. También ayuda que el equipo directivo de AMD ha pintado un cuadro prometedor de su potencial de ventas relacionado con la inteligencia artificial. A pesar del impulso positivo, las acciones de AMD han bajado un 25% desde el máximo histórico que alcanzaron hace solo dos meses. Es una caída que a Wood no le importa comprar.

¿Deberías invertir $1,000 en UiPath en este momento?

Antes de comprar acciones de UiPath, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y UiPath no fue una de ellas. Las 10 acciones que están en la lista podrían generar rendimientos masivos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $697,878!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

¡Consulta las 10 acciones!»

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 28 de mayo de 2024

Rick Munarriz tiene posiciones en UiPath. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Roblox y UiPath. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought fue publicado originalmente por The Motley Fool

"