3 Acciones que Acaba de Comprar

Cathie Wood vio cómo sus inversiones se recuperaban en la segunda mitad de 2024 después de un comienzo lento. La cofundadora, CEO y principal seleccionadora de acciones de Ark Invest espera adelantarse al mercado a principios de este año. Ark inició la primera semana completa de negociación de 2025 realizando algunas operaciones.

Wood aumentó sus participaciones existentes en Amazon (NASDAQ: AMZN), GitLab (NASDAQ: GTLB) y Pacific Biosciences of California (NASDAQ: PACB) el lunes. Veamos más de cerca las últimas compras de Ark.

El principal minorista en línea puede no parecer una ganga. El precio de las acciones de Amazon alcanzó un máximo histórico el mes pasado. Las acciones se dispararon un 44% el año pasado, cuatro veces el avance del 11% en las ventas netas que ha registrado en los primeros nueve meses de 2024. Sin embargo, notas recientes de analistas sugieren que Amazon sigue subiendo.

Scott Devitt de Wedbush elevó su objetivo de precio en el minorista en línea de $250 a $260, posicionándolo como una selección destacada para el nuevo año. Puede que el crecimiento de la línea superior de Amazon no parezca muy impresionante, especialmente con su propia orientación que indica que el crecimiento de las ventas netas se desacelerará al 7% al 11% para el trimestre navideño que acaba de finalizar la semana pasada. Sin embargo, Devitt está observando un aumento en los márgenes en Amazon. Está previendo un salto del 24% en el beneficio operativo de Amazon en el próximo año, más rápido que algunos de los otros miembros de las acciones del “Magnífico Siete”.

El nuevo objetivo de precio de Devitt de $260 implica un 14% de potencial al alza desde los niveles actuales. Es una cantidad modesta de potencial al alza, pero el analista de Wedbush no estableció el máximo de las actualizaciones de 2025. Shweta Khajuria de Wolfe Research aumentó su objetivo de precio en las acciones a $270 a fines de la semana pasada, un 19% más alto que donde se encuentra actualmente la acción. Amazon puede no parecer barato, pero Khajuria ve cómo las expectativas aumentan a lo largo de 2025 a medida que entran en juego catalizadores alcistas. Devitt está entusiasmado con el impulso de Amazon. Su sólida unidad de negocios Amazon Web Services (AWS) ha entregado un crecimiento de ventas acelerado durante cuatro trimestres consecutivos.

El crecimiento anual de las ventas netas de Amazon no ha logrado superar el 12% en cada uno de los últimos tres años. Los analistas ven más de lo mismo en 2025, pero esto debería continuar siendo una historia de crecimiento del beneficio.

Al igual que Amazon, GitLab ha subido ligeramente en cada uno de los primeros tres días de negociación de 2025. A diferencia de Amazon, los inversores de GitLab vieron cómo sus acciones experimentaban un descenso del 10% en el año 2024 por lo demás favorable. Esto no significa que el proveedor de herramientas de desarrollo de software en la nube haya caído en desgracia.

Al menos 16 analistas aumentaron sus objetivos de precio en GitLab después de que publicara resultados financieros mejores de lo esperado. Fue un desempeño de “superar y elevar”. El crecimiento de los ingresos del 31% en el tercer trimestre fiscal que publicó a principios de diciembre puede ser menos de la mitad del ritmo al que estaba hace dos años, pero superó ampliamente las proyecciones de Wall Street. También superó las estimaciones de ganancias de los analistas en un 44%, ampliando su racha de superaciones del beneficio superior al 40% en cinco informes consecutivos. Además, elevó su previsión para el año fiscal completo, lo que implica que su trimestre actual también está superando las expectativas de los profesionales del mercado en la previsión del cuarto trimestre fiscal de GitLab.

GitLab también nombró a Bill Staples como su nuevo CEO el mes pasado. Reemplaza a Sid Sijbrandij, cofundador y CEO, que se está apartando de las operaciones diarias por razones de salud.

Si los inversores de GitLab sienten que 2024 fue una decepción, los accionistas de Pacific Biosciences of California están diciendo “sujeta mi equipamiento de laboratorio”. Las acciones del líder en secuenciación de genes a largo plazo cayeron un 81% el año pasado. En otras palabras, las acciones tendrían que cuadruplicarse desde aquí solo para volver al punto de partida del año pasado.

Wood ha estado comprando Pacific Biosciences of California — PacBio, como se le conoce en corto– todo el camino cuesta abajo. No se puede negar el potencial a largo plazo de la secuenciación de genes para ayudar a mejorar los resultados médicos. Sin embargo, esta también se ha convertido en una industria altamente competitiva. El crecimiento de ingresos se ha vuelto negativo en los primeros tres trimestres de 2024. Una adquisición en verano no logró cambiar la percepción bajista.

Las pérdidas continúan reduciéndose, y se espera que el crecimiento de los ingresos repunte en 2025. Wood es una creyente, aunque comprar a la baja no es una buena apariencia hasta que una acción realmente dé la vuelta a las cosas.

